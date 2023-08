MBA in Deutschland studieren – Vorteile und Berufschancen

Was wird unter einem MBA in Deutschland verstanden?

Ein MBA in Deutschland ist ein postgraduales Studium, wie es an einigen wenigen ausgewählten Hochschulen, beispielsweise die Düsseldorfer WHU-Otto Beisheim School of Management, anbietet. WHU steht dabei für “Wissenschaftliche Schule für Unternehmensführung”. Das MBA behandelt alle wichtigen Aufgaben des führenden Managements. So umfasst es unter anderem Bereiche wie Personalmanagement, Rechnungswesen und Marketing.

Die Bezeichnung MBA beschreibt sowohl das Studium selbst als auch den Titel, der nach den bestandenen Prüfungen verliehen wird. Der MBA kann sowohl in Voll- als auch in Teilzeit sowie komplett online abgelegt werden. Der Studiengang ist an Hochschulabsolventen gerichtet, die schon über eine gewisse Berufserfahrung verfügen und eine gehobene Managementposition erreichen möchten.

Welche Voraussetzungen sind für ein MBA in Deutschland zu erfüllen?

Das MBA in Deutschland verlangt eine ganze Reihe von Grundlagenkenntnissen, weshalb die Voraussetzungen für eine Aufnahme als anspruchsvoll gelten. Ein abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium ist bei den meisten Einrichtungen obligatorisch. Zudem wird mindestens ein, besser zwei Jahre Berufserfahrung erwartet.

Eine weitere Voraussetzung sind fortgeschrittene Englischkenntnisse auf Basis der international anerkannten Zertifikate TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) und TOEIC (Test Of English for International Communication).

Obendrein wird ein ökonomisches Grundverständnis vorausgesetzt. Dieses wird entweder bei einem persönlichen Gespräch unter Beweis gestellt oder mit einem GMAT (Graduate Management Admission Test) nachgewiesen.

Wie ist das MBA in Deutschland strukturiert?

Je nach Studienmodell umfasst das MBA zwischen 2 und 4 Semestern. In der ersten Hälfte des Studiums stehen die Grundlagen von VWL (Volkswirtschaftslehre) und BWL (Betriebswirtschaftslehre) auf dem Lehrplan. Im späteren Verlauf werden Kenntnisse über Mitarbeiterführung vermittelt. Zudem können Wahlpflichtfächer aus Bereichen wie Marketing sowie Finanz- und Personalmanagement belegt werden.

Das MBA hat auch eine praktische Seite. Dabei wird das erlernte theoretische Wissen in sogenannten Praxisphasen direkt umgesetzt. Besuche von bekannten Unternehmen und Auslandssemester vervollständigen den Studienplan. Im letzten Semester muss eine Master-Thesis angefertigt werden. Die meisten Einrichtungen verlangen dabei einen mündlichen Vortrag vor einem ausgewählten Expertenpublikum.

Verleihung des MBA

Sind alle Prüfungen abgelegt und bestanden, steht die Masterarbeit an. Auch diese wird vor einem Kolloquium dargelegt. Nach der Erfüllung aller Anforderungen wird der MBA verliehen. Nicht alle Einrichtungen sind befähigt, diesen Titel offiziell zu vergeben. Daher ist es empfehlenswert, schon vor der Immatrikulation auf dieses wichtige Detail zu achten.

Welche Inhalte umfasst ein MBA?

Der Studiengang MBA deckt alle relevanten Inhalte im Managementbereich ab. Schwerpunkte liegen auf der Finanzwirtschaft, Marketing und dem Rechnungswesen. Überdies wird die Methodik intensiviert. Weiteres Gewicht liegt auf unternehmerischem Denken, Führungsverhalten, Recht und Kommunikation.

Welche Berufsaussichten beinhaltet ein MBA in Deutschland?

Die Aussichten auf eine Führungsposition hängen von verschiedenen Faktoren ab. Maßgeblich ist zum einen der Ruf der Hochschule, auf der das MBA absolviert wird. Auch die Fachrichtung ist entscheidend. Vor allem im Investmentbanking und Consulting sind die Chancen groß, eine leitende Anstellung zu erreichen, weil diese Fächer eine internationale Ausrichtung besitzen.

Vorteile eines MBA in Deutschland

Der Standort Deutschland wird als hervorragend angesehen. Dieser Ruf ergibt sich aus den folgenden Aspekten:

Kosten: Die Studiengebühren für ein MBA sind aufgrund der exzellenten Aussichten der Absolventen traditionell hoch. Dies trifft vor allem auf England und die USA zu, wo sich eigentlich nur Sprösslinge der Oberschicht oder Stipendiaten für einen MBA einschreiben können. Hierzulande ist, je nach Hochschule, mit jährlichen Gebühren von 4.000 bis 10.000 Euro zu rechnen.

Auswahl: Das deutsche MBA bietet eine Vielzahl von Spezialisierungen an, sodass fast jedes akademische Interesse berücksichtigt wird.

Hochqualifiziertes Lehrpersonal: Die Professoren an den hiesigen Hochschulen sind erstklassig ausgebildet und besitzen weltweit mit den besten Ruf.

Zukunftsaussichten: Deutschland besitzt (noch) eine der größten Ökonomien der Welt. Zahlreiche international renommierte Unternehmen stellen den Absolventen hierzulande eine gut bezahlte Chefposition in Aussicht.

