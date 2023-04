Founders League Show Berlin: 110.000 Euro Start-up Gewinn

Die FOUNDERS LEAGUE, die Live-Show für Start-ups, kommt erstmals am Mittwoch, 26. April 2023, nach Berlin. Diesmal in die Digital Studios von Google Deutschland in Berlin. Der besondere Spirit der Location verspricht ein passendes Ambiente für die interaktive Live-Show für junge Gründer:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Gastjurorin ist Alisa Jahnke, Co-Founderin des Schmucklabels “Purelei”, mit dabei, um Johannes Kliesch (Snocks) und Marcus Diekmann (Shopware) zu unterstützen.

Leipzig, Bremen, Düsseldorf… Next Step Berlin. Die vierte Ausgabe der Gründer-Show wird erstmals in Berlin stattfinden. Und das nicht irgendwo. Als Veranstaltungsstätte konnte nichts Geringeres als die Digital Studios von Google Deutschland gewonnen werden. Für die Gründer der Founders League, Marcus Diekmann (Shopware AG), Johannes Kliesch (Snocks), Benjamin Diedering (BDX Media), Marc-Niclas Janz und Julian Rauch, der gleichzeitig Geschäftsführer ist, geht damit ein Traum in Erfüllung. Wo sonst ließe sich Gründergeist am besten übertragen als bei Google in Berlin?

„Ich bin stolz, dass wir endlich in die Hauptstadt kommen und den Start-ups, gemeinsam mit Google, wertvolle Tipps und Feedback geben können“, sagt Julian Rauch, Geschäftsführer der Founders League.

Neu in der Jury: Alisa von “Purelei”

Und auch sonst wurde einiges optimiert: Lag die Förderung für das Gewinnerteam bislang bei 10.000 Euro, legte Google als Gastgeber selbst noch mal 100.000 Euro drauf, womit die Teilnehmer auf einen Gewinn über 110.000 Euro hoffen können. Das gab es noch nie.

Zusätzlich trumpft die Show neben den Stamm-Juroren und Gründern der Founders League, Marcus Diekmann und Johannes Kliesch, mit einem schmucken Überraschungsgast auf. In Berlin wird Alisa Jahnke dabei sein. Die 29-Jährige ist für viele der Inbegriff einer erfolgreichen Unternehmerin. 2016 co-gründete sie das Schmucklabel “Purelei” – damals mit nur 500 Euro Startkapital und mal eben so parallel zum Master-Studium. Heute steht das Unternehmen an der Spitze der deutschen Start-Up Szene; Purelei beschäftigt 150 Mitarbeiter:innen und setzt immer wieder neue Maßstäbe im Bereich Influencer-Marketing.

“Ich freue mich sehr über die Einladung der Founders League und bin total auf die Start-Ups gespannt, die uns in Berlin erwarten”, so Alisa über ihre Rolle als Gast-Jurorin.

Founders League: 110.000 Euro-Förderung für das Gewinnerteam

Die interaktive Live-Show für junge Gründer:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz findet zum vierten Mal statt und bietet jungen Leuten mit Gründer-Spirit eine einzigartige Plattform. Die Idee der Show ist simpel, die Kombination macht das Format besonders: Start-ups aus unterschiedlichen Branchen, drei erfahrene Juroren, drei Minuten Elevator-Pitch und ein knallharter Live-Chat. Das Streaming-Format ermöglicht Gründer:innen, in der jeweiligen Show direkt wertvolles Feedback durch den interaktiven Live-Stream zu bekommen – sei es von Kunden, potenziellen Business-Partner:innen oder Investor:innen. Doch die eigentliche Mission der teilnehmenden Start-Ups: Nicht nur die Juroren für sich zu gewinnen, sondern auch den kritischen Live-Chat auf die eigene Seite zu ziehen. Am Ende locken 110.000 Euro Förderung für das Gründerteam, das am meisten überzeugen konnte sowie Zugriff auf das einflussreiche Business- und Investorennetzwerk der Founders League und deren Unternehmer:innen, Unterstützung der Juroren und einen Boost an Reichweite: Die letzten Shows, die 2022 in Leipzig und Bremen sowie in 2023 in Düsseldorf stattfanden stattfanden und über LinkedIn gestreamt wurden, haben insgesamt weit über 3 Millionen Impressionen erzielen können. Auch über Social Media erzielte die Plattform mehrere hunderttausend Kontakte. Als Werbepartner konnten American Express und Polestar gewonnen werden.

Die bisherigen Shows in Leipzig, Bremen und Düsseldorf waren ein großer Erfolg und haben bereits einige vielversprechende Start-Ups hervorgebracht. Das Start-up Tailorwine wird seit dem Auftritt in der Bremen-Show deutschlandweit in L’Osteria Restaurants getestet und konnte einige Lebensmittelhändler anbinden. Das Last Mile Delivery Start-up Egora konnte Jury-Mitglied Johannes Kliesch überzeugen und listet seit Ende des Jahres 2022 das Snocks Sortiment. Das Startup Förderfrage erreichte nach der Liveshow über 300 Projektanfragen für Start-up Förderungen.

Die interaktive Live-Show für junge Start-ups und Gründer:innen wird live übertragen auf YouTube, LinkedIn und Twitch. Start ist am Mittwoch, 26. April, 19.30 Uhr.