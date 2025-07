Full-Service-Umzug: Sascha Ritscher von Ritscher Umzüge Berlin über Vertrauen und den Wert der Beratung

Die Digitalisierung hat viele Branchen umgekrempelt. Per Klick lassen sich Preise vergleichen und Dienstleistungen buchen. Doch es gibt Bereiche, in denen der menschliche Faktor unersetzlich bleibt. Ein Umzug – ob für eine Familie oder ein ganzes Unternehmen – ist eine solche Situation. Es geht um mehr als den reinen Transport von A nach B; es geht um Vertrauen, Planungssicherheit und das Management von Komplexität. Wir von business-on.de haben mit Sascha Ritscher, Inhaber von Ritscher Umzüge Berlin, einem führenden Umzugsunternehmen aus Berlin, darüber gesprochen, warum eine persönliche Beratung der Schlüssel zum Erfolg ist und wieso das „Full-Service-Versprechen“ oft den entscheidenden Unterschied macht.

business-on.de: Herr Ritscher, herzlich willkommen. Die Umzugsbranche scheint auf den ersten Blick ein reines Logistikgeschäft zu sein. Ihr Unternehmen legt jedoch einen extrem hohen Wert auf den Slogan „Ihr zuverlässiger Partner“. Was unterscheidet einen Partner von einem reinen Dienstleister?

Sascha Ritscher: Vielen Dank für die Einladung. Der Unterschied ist fundamental und lässt sich mit einem Wort beschreiben: Verantwortung. Ein reiner Dienstleister transportiert Güter. Ein Partner hingegen übernimmt Verantwortung für den gesamten Prozess und für das, was dieser Prozess für den Kunden bedeutet. Für eine Familie bedeutet der Umzug den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Für ein Unternehmen ist er ein kritischer Eingriff in den Betriebsablauf, bei dem jede Stunde Ausfallzeit bares Geld kostet. Wir sehen nicht nur die Kisten und Möbel, sondern den Menschen und die Organisation dahinter. Diese Partnerschaft beginnt nicht erst am Umzugstag, sondern lange davor – mit einem ehrlichen Gespräch und einer fundierten, persönlichen Beratung.

business-on.de: Das ist ein gutes Stichwort. In einer Zeit, in der Online-Preisrechner schnelle Angebote versprechen, halten Sie an der klassischen Vor-Ort-Beratung fest. Ist das nicht ein auslaufendes Modell?

Sascha Ritscher: Ganz im Gegenteil, es wird wichtiger denn je. Ein Online-Rechner kann nur Standardparameter abfragen: Quadratmeter, Stockwerke, Anzahl der Zimmer. Er kann aber nicht die Komplexität erfassen. Passt der große Designerschrank durch das engere Treppenhaus im Altbau? Welche IT-Infrastruktur muss beim Firmenumzug wann genau ab- und wieder aufgebaut werden? Gibt es schützenswerte Kunst oder empfindliche Aktenarchive? All diese Details, die am Ende über Gelingen, Kosten und Stresslevel entscheiden, kommen nur in einem persönlichen Gespräch ans Licht. Unsere Beratung ist daher kein optionaler Service, sondern das Fundament für einen reibungslosen Ablauf. Sie schützt den Kunden vor unvorhergesehenen Kosten und uns vor unlösbaren Problemen am Umzugstag.

business-on.de: Sie sprechen die Unterschiede bereits an. Wo liegen die größten Herausforderungen in der Beratung bei einem Firmenumzug im Vergleich zu einem Familienumzug?

Sascha Ritscher: Die sind tatsächlich grundverschieden. Bei einem Firmenumzug agieren wir als externe Projektmanager. Unsere Beratung gleicht hier einer strategischen Planungssitzung. Wir erstellen detaillierte Zeit- und Ablaufpläne. Die zentrale Frage lautet: Wie minimieren wir die Betriebsunterbrechung? Wir koordinieren die Demontage und den Wiederaufbau von Dutzenden Arbeitsplätzen, planen die Verlegung der Server und sorgen dafür, dass am Montagmorgen jeder Mitarbeiter wieder arbeitsfähig ist. Hier geht es um knallharte Logistik, Terminpläne und Checklisten.

Bei einem Familienumzug hingegen ist die emotionale Komponente viel stärker. Hier sind wir oft auch ein Stück weit Psychologe und Berater in Lebensfragen. Wir sprechen darüber, wie man den Umzug für die Kinder so stressfrei wie möglich gestaltet oder wie wir mit wertvollen Erbstücken umgehen. Es geht um das Gefühl, sicher und gut aufgehoben im neuen Zuhause anzukommen. Die Beratung ist hier viel persönlicher und intimer. Aber in beiden Fällen ist das Ziel dasselbe: durch exzellente Planung Vertrauen zu schaffen.

business-on.de: Der Begriff „Full-Service“ wird oft verwendet. Was genau können sich Ihre Kunden darunter vorstellen? Geht es nur ums Ein- und Auspacken?

Sascha Ritscher: „Full-Service“ ist bei uns ein modulares „Rundum-sorglos-Paket“, das weit über das reine Tragen hinausgeht. In der Beratung klären wir den exakten Bedarf. Für viele bedeutet es, dass wir am Vortag mit professionellem Verpackungsmaterial anrücken, alles systematisch und sicher verpacken – von der Porzellansammlung bis zum Inhalt des Kleiderschranks. Im neuen Zuhause packen wir nicht nur alles wieder aus, sondern führen auch komplette Montagearbeiten durch. Wir bauen die Küche fachgerecht auf, inklusive Wasser- und Elektroanschlüssen, montieren Lampen, Schränke und Regale. Wenn gewünscht, kümmern wir uns auch um die Endreinigung der alten Wohnung oder die fachgerechte Einlagerung von Möbeln, die aktuell nicht benötigt werden. Full-Service heißt für uns: Der Kunde schließt morgens die alte Tür auf und abends die neue – und dazwischen haben wir uns um alles gekümmert.

business-on.de: Solch ein umfassender Service hat natürlich seinen Preis. Wie argumentieren Sie gegenüber Kunden, die vielleicht ein deutlich günstigeres Angebot ohne intensive Beratung vorliegen haben?

Sascha Ritscher: Wir argumentieren nicht über den Preis, sondern über den Wert und die Gesamtkosten. Ein billiges Angebot ist oft nur auf den ersten Blick günstig. Wenn durch mangelhafte Planung der teure Designertisch beschädigt wird, der Umzug zwei Stunden länger dauert, weil das Halteverbot nicht beantragt wurde, oder am Ende unerwartete Zusatzkosten für Material oder Montage auf der Rechnung auftauchen, ist der vermeintliche Preisvorteil schnell dahin. Unsere persönliche Beratung und die detaillierte Planung führen zu einem transparenten und verbindlichen Angebot. Der Kunde kauft bei uns keine Überraschungen, sondern Planungssicherheit und die Gewissheit, dass sein Eigentum in den besten Händen ist. Das ist ein Wert, der sich nicht in einem Online-Formular abbilden lässt.

business-on.de: Herr Ritscher, wir danken Ihnen für diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Ihre Ausführungen zeigen eindrücklich, dass bei einem so persönlichen Thema wie dem Umzug Vertrauen und eine sorgfältige Planung durch nichts zu ersetzen sind.