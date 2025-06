„Führung beginnt bei sich selbst“ – Interview mit Dr. Theo Peters über wirksames Coaching für Führungskräfte

In Zeiten von Fachkräftemangel, digitalem Wandel und gestiegener Verantwortung geraten viele Führungskräfte unter Druck. Entscheidungen müssen schneller getroffen, Teams durch komplexe Veränderungsprozesse geführt und gleichzeitig persönliche Werte gelebt werden. Immer mehr Entscheider suchen deshalb gezielt Unterstützung durch professionelles Coaching.

Business-on.de hat mit Dr. rer. pol. Theo Peters, Heilpraktiker für Psychotherapie, Coach und Unternehmensberater, gesprochen. In seiner Privatpraxis begleitet er seit vielen Jahren Führungskräfte bei beruflichen und persönlichen Herausforderungen. Im Interview erklärt er, warum Coaching längst kein Tabuthema mehr ist, wie sich Führung entwickelt hat – und warum echte Wirksamkeit bei der eigenen Haltung beginnt.

Business-on.de: Herr Dr. Peters, was sind heute die größten Herausforderungen für Führungskräfte?

Dr. Theo Peters: Führungskräfte stehen heute in einem Spannungsfeld: Sie sollen menschlich führen, aber gleichzeitig wirtschaftliche Ziele effizient erreichen. Der Erwartungsdruck ist hoch – von oben, von Teams und oft auch von einem selbst. Besonders in Umbruchphasen oder unter hoher Komplexität wird es schwer, mit alten Strategien weiterzukommen. Viele erleben Überforderung, Unsicherheit oder eine gewisse innere Leere. Hier setzt Coaching an. Aus diesem Grund biete ich ein spezialisiertes Führungskräfte Coaching in Köln an – individuell, praxisnah und mit klarem Fokus auf Selbstreflexion und Wirksamkeit.

Business-on.de: Was genau kann Coaching in solchen Situationen leisten?

Dr. Theo Peters: Coaching schafft Reflexionsräume – wertfrei, strukturiert und vertraulich. Führung beginnt eben nicht bei Methoden oder Tools, sondern bei der eigenen Haltung. Wer sich selbst gut kennt, klar denkt und seine eigenen Muster versteht, kann auch andere besser führen. Im Coaching geht es darum, die eigene Rolle bewusst zu gestalten, Klarheit in Entscheidungen zu gewinnen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es geht um Präsenz, Verantwortung und den Mut, neue Perspektiven zuzulassen.

Business-on.de: Ist Coaching eher Persönlichkeitsarbeit oder Strategiehilfe?

Dr. Theo Peters: Beides. Führung ist keine rein kognitive Disziplin. Natürlich arbeiten wir an Themen wie Entscheidungsprozessen, Kommunikation oder Teamdynamiken. Aber oft geht es auch um Selbstwert, innere Antreiber oder nicht bewusste Blockaden. Wenn jemand zum Beispiel immer wieder in Konflikte gerät oder sich nicht durchsetzen kann, liegt die Ursache häufig tiefer. In solchen Fällen bringt ein Coaching echte Transformation – weit über reine Strategiefragen hinaus. Denn nachhaltige Veränderung beginnt fast immer im Inneren.

Business-on.de: Wie hat sich das Bild von Führung in den letzten Jahren verändert?

Dr. Theo Peters: Früher war Autorität oft hierarchisch gedacht: Man wusste mehr, entschied mehr, kontrollierte mehr. Heute zählen ganz andere Qualitäten – Empathie, Dialogfähigkeit, Selbststeuerung. Die sogenannte „innere Führung“ wird wichtiger. Führungskräfte werden mehr zu Beziehungsgestaltern, zu Kulturträgern. Diese Rolle will bewusst entwickelt werden – sonst bleibt man schnell reaktiv oder unklar. Coaching unterstützt dabei, diese neue Führungsidentität zu formen und zu festigen.

Business-on.de: Gibt es typische Anlässe, bei denen Führungskräfte zu Ihnen kommen?

Dr. Theo Peters: Häufig sind es Übergänge: eine neue Position, die Übernahme größerer Verantwortung, Veränderungen im Team oder persönliche Krisen. Andere suchen gezielt Wachstum – sie spüren, dass sie als Führungskraft noch nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und manche kommen, weil sie langfristig gesund bleiben wollen. Coaching ist heute längst keine Maßnahme „im Notfall“ mehr – sondern Teil einer professionellen Selbstführung. Es ist Ausdruck von Reife, nicht von Schwäche.

Business-on.de: Was ist Ihr persönlicher Coaching-Ansatz?

Dr. Theo Peters: Ich arbeite integrativ – das heißt, ich verbinde Methoden aus der systemischen Arbeit, tiefenpsychologischen Reflexion und unternehmerischen Praxis. Ich bin kein klassischer Business-Coach, der nur auf Effizienz schaut, aber auch kein Therapeut. Ich sehe meine Arbeit als Begleitung auf Augenhöhe. Meine Klienten bringen ihr Wissen über ihr Geschäft mit, ich bringe Struktur, Klarheit und die richtigen Fragen mit. Diese Kombination ermöglicht Veränderung mit Substanz und strategischer Wirkung.

Business-on.de: Ihr wichtigster Ratschlag für Führungskräfte?

Dr. Theo Peters: Ehrlich hinschauen. Sich selbst nicht als fertige Führungspersönlichkeit sehen, sondern als lernenden Menschen. Denn innere Klarheit schafft äußere Orientierung – für Teams, Organisationen und die eigene Lebensbalance. Wer bereit ist, sich selbst zu entwickeln, entwickelt automatisch auch andere weiter. Oder wie ich gern sage: Führung beginnt bei sich selbst.

Business-on.de: Wir bedanken uns für das Gespräch, Herr Dr. Peters. Ihre Perspektiven verdeutlichen, wie wichtig Selbstreflexion, innere Klarheit und persönliche Weiterentwicklung für eine zeitgemäße und wirksame Führung sind – gerade in einer Welt, die von stetigem Wandel und wachsender Komplexität geprägt ist.