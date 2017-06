Verwenden Sie nur geprüfte Datenträger

Sollten Sie fremde USB-Sticks, CDs oder gar Festplatten am oder im Unternehmen finden, schließen Sie diese erst nach einer Prüfung der IT-Abteilung an. Manipulationen an den Datenträgern sind für normale Nutzer nicht erkennbar. Da es momentan keinerlei Abwehrmechanismen für Angriffe über mobile Datenträger gibt, nutzen dies viele Cyberkriminelle aus.