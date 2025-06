Hausverwaltung gründen – Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit

Die Gründung einer Hausverwaltung stellt für viele Menschen mit Immobilienaffinität eine spannende berufliche Perspektive dar. Besonders im Kontext der wachsenden Nachfrage nach professioneller Immobilienverwaltung und der fortschreitenden Urbanisierung bietet sich in der Immobilienbranche ein enormes Potenzial für Gründerinnen und Gründer. Doch der Weg zur erfolgreichen Selbstständigkeit als Hausverwalterin oder Hausverwalter ist mit zahlreichen Anforderungen, Entscheidungen und Planungen verbunden. Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Voraussetzungen, Aufgaben und Schritte auf dem Weg zur Gründung einer Hausverwaltung.

Voraussetzungen für die Gründung einer Hausverwaltung

Wer eine Hausverwaltung gründen möchte, muss zunächst die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen kennen und erfüllen. Die Tätigkeit als Hausverwalter ist nicht mehr genehmigungsfrei: Seit 2018 besteht eine Erlaubnispflicht nach §34c GewO, die beim zuständigen Gewerbeamt eingeholt werden muss. Sie verlangt neben einer geordneten finanziellen Lage auch den Nachweis von Zuverlässigkeit sowie eine qualifizierte Berufshaftpflichtversicherung. Zudem ist alle drei Jahre eine Weiterbildungspflicht nachzuweisen.

Darüber hinaus ist Fachwissen in der Immobilienverwaltung unabdingbar. Dies betrifft sowohl rechtliche Kenntnisse im Miet- und Wohnungseigentumsrecht (WEG) als auch kaufmännisches Wissen rund um Buchhaltung, Nebenkostenabrechnungen, Eigentümerversammlungen und die Betreuung technischer Belange. Ohne ein solides Verständnis der Immobilienwirtschaft ist die professionelle Verwaltung von Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäusern kaum möglich.

Nicht zuletzt sollten Gründerinnen und Gründer über organisatorisches Geschick, Durchsetzungsvermögen und kommunikative Fähigkeiten verfügen – insbesondere im Kontakt mit Eigentümern, Mietern, Handwerkern und Behörden. Die Tätigkeit in der Hausverwaltung erfordert ein hohes Maß an Verantwortung und Belastbarkeit.

Fachliche Qualifikation und Weiterbildung

Die Anforderungen an Hausverwalterinnen und Hausverwalter gehen über den Erwerb einer Gewerbeerlaubnis hinaus. Wer eine Hausverwaltung gründen möchte, sollte gezielt in seine Qualifikation investieren. Die Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen, etwa beim IHK-zertifizierten Verwalterkurs, verschafft nicht nur rechtliches und kaufmännisches Wissen, sondern erhöht auch die Glaubwürdigkeit gegenüber potenziellen Kunden. Regelmäßige Fortbildungen helfen dabei, mit den Entwicklungen in der Immobilienbranche Schritt zu halten – etwa bei Änderungen im Mietrecht, neuen Anforderungen zur energetischen Sanierung oder der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Auch Zertifizierungen wie der „zertifizierte Verwalter“ gemäß WEG-Reform 2020 gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Darüber hinaus empfiehlt sich der Erwerb vertiefter Kenntnisse in angrenzenden Bereichen wie Gebäudetechnik, Buchhaltung, Steuerrecht oder Konfliktmanagement. Gerade im Kontakt mit Wohnungseigentümergemeinschaften oder bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Mietern und Eigentümern kann kommunikatives Geschick in Kombination mit rechtlicher Sicherheit den Unterschied machen. Auch Kenntnisse über Förderprogramme, Energieeffizienzmaßnahmen oder technische Sanierungsprozesse können einen Wettbewerbsvorteil bedeuten.

Ein weiterer Aspekt: Wer als Hausverwalter langfristig erfolgreich sein möchte, sollte neben dem fachlichen Know-how auch seine unternehmerischen Fähigkeiten stärken. Seminare zur Kundenkommunikation, zum Zeitmanagement oder zur Betriebsführung helfen, den Überblick über viele parallellaufende Verwaltungsprozesse zu behalten. Zudem steigen die Anforderungen an digitale Kompetenzen, da moderne Hausverwaltungen zunehmend mit cloudbasierten Verwaltungsplattformen, digitalen Eigentümerversammlungen und automatisierten Kommunikationslösungen arbeiten.

Kurzum: Weiterbildung ist kein einmaliger Schritt im Gründungsprozess, sondern ein dauerhafter Bestandteil professioneller Immobilienverwaltung. Sie stellt sicher, dass Hausverwalterinnen und Hausverwalter dauerhaft auf dem aktuellen Stand bleiben und ihren Kunden eine kompetente Dienstleistung bieten können.

Netzwerke, Verbände und Branchenkontakte als Erfolgsfaktor

Der Aufbau eines starken Netzwerks kann entscheidend für den Erfolg einer neu gegründeten Hausverwaltung sein. Kontakte zu anderen Hausverwaltern, Immobilienmaklern, Bauträgern, Steuerberatern oder Fachanwälten erleichtern nicht nur den Austausch von Wissen und Erfahrungen, sondern ermöglichen auch Kooperationen und Empfehlungen. Besonders hilfreich ist die Mitgliedschaft in Branchenverbänden wie dem Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) oder dem DDIV, die regelmäßig Schulungen, juristische Updates und praxisnahe Leitfäden anbieten. Auch regionale Unternehmernetzwerke, Immobilien-Stammtische oder Onlineforen bieten wertvolle Impulse und direkten Zugang zu relevanten Kontakten. Der Austausch mit Gleichgesinnten hilft dabei, Trends frühzeitig zu erkennen, Fragen zu klären und voneinander zu lernen. Gerade für Gründerinnen und Gründer ohne großes Startkapital oder bestehende Kundenbasis stellt ein starkes Netzwerk eine essenzielle Starthilfe dar, um Vertrauen aufzubauen und sich als kompetenter Dienstleister in der Welt der Immobilienverwaltung zu etablieren.

Die Rolle und Aufgaben der Hausverwaltung

Die Aufgaben einer Hausverwaltung sind vielfältig und anspruchsvoll. Im Zentrum steht die Verwaltung von Immobilien für Dritte, also für Immobilieneigentümer oder Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG). Dabei lassen sich zwei Hauptbereiche unterscheiden: die Mietverwaltung und die WEG-Verwaltung.

Bei der Mietverwaltung übernimmt der Verwalter oder die Verwalterin Aufgaben wie die Mietersuche, Vertragsgestaltung, Nebenkostenabrechnungen, Instandhaltungsplanung und die Überwachung von Zahlungen. Im Rahmen der WEG-Verwaltung geht es hingegen um die Betreuung des gemeinschaftlichen Eigentums mehrerer Wohnungseigentümer. Dies umfasst unter anderem die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die Einberufung und Durchführung von Eigentümerversammlungen, das Erstellen von Wirtschaftsplänen und die Organisation von Wartungen und Reparaturen.

Darüber hinaus fungieren Hausverwalter häufig als Schnittstelle zwischen Eigentümern und Dienstleistern – insbesondere bei der Koordination von Handwerkern und Dienstleistern. Auch die Kontrolle von Dienstleistungsverträgen, die Verwaltung der Rücklagen sowie die Kommunikation mit Behörden gehören zum täglichen Geschäft.

Durch diese komplexe Aufgabenstruktur wird deutlich, dass es sich bei der Hausverwaltung nicht um eine reine kaufmännische Tätigkeit handelt, sondern um ein Zusammenspiel aus rechtlichem Know-how, technischer Kontrolle und sozialer Kompetenz.

Markt und Chancen in der Immobilienbranche

Die Immobilienbranche boomt – vor allem in urbanen Räumen steigt der Bedarf an professioneller Hausverwaltung stetig. Dies liegt unter anderem am demografischen Wandel, der wachsenden Zahl an Wohnungseigentümern sowie der zunehmenden Komplexität der gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Immobilienverwaltung. Immer mehr Immobilieneigentümer – ob Privatpersonen oder institutionelle Anleger – möchten die Verwaltung ihres Eigentums in professionelle Hände legen.

Für Gründerinnen und Gründer ergibt sich daraus eine große Chance: Wer ein fundiertes Verständnis der Branche mitbringt und eine strukturierte Gründung angeht, kann sich langfristig ein stabiles Unternehmen aufbauen. Besonders im Bereich der WEG-Verwaltung besteht derzeit ein erheblicher Nachholbedarf, da viele Wohnungseigentümergemeinschaften Schwierigkeiten haben, kompetente Verwalter zu finden.

Ein weiterer Vorteil: Die Hausverwaltung ist ein vergleichsweise krisenresistenter Berufszweig. Selbst in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bleibt der Bedarf an Verwaltungstätigkeiten bestehen, was das Geschäftsmodell widerstandsfähig macht. Der Einstieg erfordert zwar gewissen Kapitaleinsatz und Expertise, bietet aber langfristig stabile Einnahmen und eine klare Positionierung im Markt.

Spezialisierung als Strategie: Von WEG bis Gewerbeimmobilien

Die Vielfalt in der Immobilienbranche eröffnet für Gründerinnen und Gründer unterschiedliche Spezialisierungswege. Während viele zunächst breit gefächert starten, kann eine gezielte Spezialisierung langfristig zum Wettbewerbsvorteil werden. Wer sich auf Wohnungseigentümergemeinschaften konzentriert, entwickelt tiefes Wissen über das WEG und die typischen Anforderungen dieser Zielgruppe. Alternativ kann die Verwaltung von Gewerbeobjekten – etwa Bürohäusern oder Einkaufszentren – eine lukrative Nische sein, die spezielles technisches Know-how erfordert. Auch die Fokussierung auf bestimmte Regionen oder Eigentümerprofile (z. B. Kapitalanleger) kann eine klare Positionierung im Markt schaffen und gezielte Marketingmaßnahmen ermöglichen.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Spezialisierung auf bestimmte Leistungsbereiche, wie etwa die technische Verwaltung, energetische Sanierung, Smart-Home-Ausstattung oder die Betreuung denkmalgeschützter Immobilien. Solche Nischenmärkte erfordern zwar vertieftes Fachwissen, bieten aber auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber klassischen Verwaltungsangeboten. Besonders gefragt sind aktuell Dienstleistungen rund um Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und die Umsetzung gesetzlicher Klimaziele – Themen, die Eigentümer zunehmend beschäftigen.

Zusätzlich kann sich eine Spezialisierung auch auf Zielgruppenebene auszahlen. Manche Hausverwaltungen konzentrieren sich gezielt auf institutionelle Investoren, andere auf kleinere private Eigentümer, die wenige Einheiten im Bestand haben. Hier unterscheiden sich nicht nur die Anforderungen, sondern auch Kommunikationsstil und Erwartungshaltung deutlich.

Durch eine klare Spezialisierung fällt es leichter, Prozesse zu standardisieren, Expertise zu vertiefen und sich als Expertin oder Experte zu positionieren. In der Praxis zeigt sich, dass spezialisierte Hausverwalter eine höhere Kundenzufriedenheit erreichen, weil sie spezifische Probleme besser lösen können – und damit langfristig auf stabile Einnahmen und loyale Kundenbeziehungen bauen.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Der Gründungsprozess im Überblick

Die Gründung einer Hausverwaltung verläuft in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Am Anfang steht die Entscheidung, ob das Unternehmen im Haupt- oder Nebenerwerb betrieben werden soll. Davon hängt unter anderem der zeitliche und finanzielle Umfang der Gründung ab.

Anschließend folgen rechtliche Gründungsschritte: die Auswahl der Rechtsform (Einzelunternehmen, GbR, GmbH), die Gewerbeanmeldung, der Antrag auf Erlaubnis gemäß §34c GewO sowie die Anmeldung bei Finanzamt, IHK und Berufsgenossenschaft. In diesem Zuge müssen auch Fragen zur Versicherung (insbesondere Berufshaftpflicht) und zum Datenschutz geklärt werden.

Parallel dazu sollte ein Businessplan erstellt werden. Dieser dient nicht nur der internen Planung, sondern auch der Überzeugung von Banken oder Förderinstitutionen. Er sollte unter anderem eine Marktanalyse, eine Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen, eine SWOT-Analyse, ein Finanzierungskonzept sowie eine Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung enthalten.

Zudem ist es wichtig, rechtzeitig eine geeignete IT-Infrastruktur zur Verwaltung der Immobilien aufzubauen. Dazu zählen professionelle Verwaltungssoftware, digitale Kommunikationskanäle sowie Buchhaltungs- und Archivierungssysteme. Gerade für WEG-Verwaltungen ist die strukturierte Ablage und schnelle Zugriffsmöglichkeit auf Dokumente entscheidend.

Digitalisierung in der Immobilienverwaltung

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt – und auch die Immobilienverwaltung bleibt davon nicht unberührt. Wer heute eine Hausverwaltung gründen will, sollte moderne Softwarelösungen von Beginn an in den Arbeitsalltag integrieren. Cloudbasierte Verwaltungsplattformen erleichtern die Nebenkostenabrechnung, ermöglichen den digitalen Austausch mit Eigentümern und sorgen für eine strukturierte Ablage wichtiger Dokumente. Zudem können Eigentümerportale, digitale Eigentümerversammlungen und automatisierte Zahlungserinnerungen Arbeitsprozesse beschleunigen und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Die Integration digitaler Tools bietet eine große Chance, sich als modernes und effizientes Unternehmen im Markt zu positionieren.

Besonders im Bereich der Kommunikation mit Eigentümern und Mietern eröffnen digitale Kanäle völlig neue Möglichkeiten. Statt telefonischer Rückfragen können Anliegen über strukturierte Onlineformulare, Ticketingsysteme oder sogar mobile Apps gemeldet und verwaltet werden. Dies sorgt nicht nur für Transparenz, sondern dokumentiert auch Abläufe nachvollziehbar – ein Vorteil bei rechtlichen Fragen oder internen Kontrollen.

Auch die Zusammenarbeit mit Dienstleistern wie Handwerkern, Energieversorgern oder Reinigungsfirmen lässt sich durch digitale Schnittstellen erheblich effizienter gestalten. Termine, Aufträge und Rückmeldungen können online koordiniert und dokumentiert werden, wodurch sich Zeit und Kosten sparen lassen. Darüber hinaus ermöglichen digitale Tools eine bessere Überwachung von Fristen, Wartungsintervallen und gesetzlichen Prüfungen.

Ein zukunftsweisender Aspekt ist zudem der Einsatz von Business Intelligence: Durch die Analyse digital erfasster Daten können Hausverwalter Trends erkennen, Rückstände identifizieren und Entscheidungen fundierter treffen. In Zeiten wachsender Datenmengen wird der professionelle Umgang mit digitalen Informationen zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil – insbesondere in einem Markt, der immer transparenter und technisierter wird.

Herausforderungen und Anforderungen im Alltag

Die Arbeit in einer Hausverwaltung ist geprägt von vielschichtigen Anforderungen. Neben der technischen und kaufmännischen Verwaltung von Objekten geht es immer auch um den professionellen Umgang mit Menschen – seien es Wohnungseigentümer, Mieter oder Dienstleister. Dies erfordert ein hohes Maß an Empathie, Konfliktlösungskompetenz und Entscheidungsstärke.

Ein häufig unterschätzter Bereich ist die Kommunikation mit Kunden. Verwalterinnen und Verwalter müssen regelmäßig Fragen beantworten, Entscheidungen erläutern und Interessen ausgleichen. Besonders in Wohnungseigentümergemeinschaften kommt es nicht selten zu Differenzen, die eine diplomatische Moderation erfordern.

Zudem müssen gesetzliche Vorgaben laufend beachtet und umgesetzt werden. Dazu zählen etwa Vorgaben aus dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG), der Betriebskostenverordnung oder der Energieeinsparverordnung. Auch steuerliche Fragen rund um Einnahmen, Rücklagen und Abrechnungen sind Teil des Alltags.

Nicht zuletzt spielt auch der Umgang mit Behörden und Kontrolleinrichtungen eine Rolle – etwa bei Baugenehmigungen, Sanierungsmaßnahmen oder Brandschutzauflagen. Ein solides Verständnis der behördlichen Prozesse ist daher ebenso wichtig wie fachliche Expertise.

Typische Fehler und rechtliche Fallstricke vermeiden

Viele Gründer unterschätzen die rechtlichen Anforderungen, die mit der Tätigkeit als Hausverwalter einhergehen. Dabei können schon kleine Versäumnisse schwerwiegende Folgen haben – etwa fehlerhafte Nebenkostenabrechnungen, die zu Rückforderungen führen, oder das Versäumen von Fristen bei Eigentümerversammlungen. Auch datenschutzrechtliche Aspekte, wie die sichere Aufbewahrung sensibler Kundendaten, werden häufig zu spät berücksichtigt. Ein häufiger Fehler besteht zudem darin, Verträge mit Eigentümern oder Dienstleistern unklar zu formulieren. Deshalb sollten Verwalterinnen und Verwalter von Beginn an auf rechtssichere Vorlagen, juristische Beratung und gut strukturierte Arbeitsabläufe setzen. Nur so lässt sich langfristig Vertrauen aufbauen und Haftungsrisiken minimieren.

Auch im Umgang mit Wohnungseigentümergemeinschaften ergeben sich häufig rechtliche Stolperfallen – insbesondere bei der Umsetzung von Beschlüssen oder der ordnungsgemäßen Einladung zu Eigentümerversammlungen. Bereits Formfehler in Einladungen oder unvollständige Protokolle können zur Anfechtung von Beschlüssen führen. Ebenso wichtig ist die korrekte Behandlung der Rücklagen und deren Zweckbindung, da fehlerhafte Entnahmen zu Konflikten mit den Eigentümern führen können.

Darüber hinaus werden gesetzliche Neuerungen oft nicht rechtzeitig umgesetzt – beispielsweise die Vorgaben der WEG-Reform oder energetische Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz. Wer diese Entwicklungen nicht kontinuierlich beobachtet, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch einen Reputationsverlust. Ein solides juristisches Grundverständnis sowie der regelmäßige Austausch mit Fachanwälten oder Verbänden wie dem VDIV oder DDIV sind daher essenziell, um dauerhaft rechtskonform zu arbeiten. Frühzeitige Beratung und präventive Maßnahmen sind deutlich günstiger und effektiver als nachträgliche Korrekturen oder gar Gerichtsverfahren.

Von der Gründung zum wachsenden Unternehmen

Ist die Hausverwaltung erfolgreich gegründet, stellt sich die Frage nach dem Wachstum. In vielen Fällen starten Gründer allein oder im kleinen Team. Doch mit zunehmender Anzahl an Objekten und Kunden wird es nötig, weitere Mitarbeitende einzustellen oder Aufgaben auszulagern – etwa an externe Buchhaltungsdienste oder technische Hausmeisterservices.

Zugleich wächst der administrative Aufwand: Mehr Kunden bedeuten mehr Kommunikation, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung. Eine klare Strukturierung der Prozesse, die Nutzung digitaler Tools und regelmäßige Schulungen des Teams helfen dabei, den Überblick zu behalten.

Auch das Thema Marketing und Kundengewinnung sollte nicht vernachlässigt werden. Sichtbarkeit im Netz, Empfehlungen durch Eigentümer, Präsenz auf Immobilienmessen oder Kooperationen mit Bauträgern und Maklern können entscheidende Impulse für weiteres Wachstum liefern. Gerade in einem umkämpften Markt ist ein professioneller Auftritt und eine transparente Dienstleistung entscheidend.

Langfristig können erfolgreiche Hausverwaltungen über Skalierung nachdenken – etwa durch die Spezialisierung auf bestimmte Immobilienarten (z. B. Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte), durch die Übernahme weiterer Verwaltungsmandate oder durch die Expansion in andere Regionen. So wird aus einer Einzelfirma ein professionelles Unternehmen mit hoher Marktposition.

Finanzplanung, Einnahmemodelle und Startkapital

Eine der zentralen Fragen beim Start in die Selbstständigkeit lautet: Wie viel Geld wird für die Gründung einer Hausverwaltung benötigt – und wie finanziert sich das Unternehmen anschließend? Die Höhe des Startkapitals hängt unter anderem von der gewählten Rechtsform, dem Umfang der Verwaltungstätigkeit und der technischen Ausstattung ab. Zu den typischen Anfangsinvestitionen zählen Büroausstattung, Softwarelizenzen, Versicherungen, Marketingmaßnahmen und Weiterbildungen. Auf der Einnahmenseite können Verwalter zwischen Pauschalhonoraren und leistungsbezogener Abrechnung wählen – etwa einer monatlichen Verwaltungsgebühr pro Einheit, ergänzt durch Sondervergütungen für Zusatzleistungen. Ein realistisch kalkulierter Finanzplan bildet die Grundlage für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung und kann potenzielle Geldgeber oder Förderinstitutionen überzeugen.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Auch Rücklagen für unerwartete Ausgaben sollten von Beginn an eingeplant werden – etwa für Rechtsberatung, technische Ausfälle oder Zahlungsausfälle durch säumige Eigentümer. Eine detaillierte Liquiditätsplanung hilft, finanzielle Engpässe zu vermeiden, vor allem in der Anlaufphase, in der Fixkosten anfallen, bevor stabile Einnahmen erzielt werden.

Langfristig gilt es, eine gesunde Bilanz zwischen Aufwand und Ertrag zu finden. Dazu gehört auch, den eigenen Stundenlohn realistisch zu kalkulieren und Zusatzleistungen (wie etwa Sanierungsbetreuung, Mietinkasso oder Heizkostenanalyse) angemessen zu bepreisen. Fördermöglichkeiten – etwa über die KfW oder regionale Wirtschaftsförderungen – können den Start zusätzlich erleichtern. Eine gründliche finanzielle Vorbereitung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für jede Hausverwaltung, da sie nicht nur Liquidität sichert, sondern auch strategische Spielräume für Wachstum und Personalaufbau eröffnet.

Fazit: Hausverwaltung als berufliche Chance mit Substanz

Die Gründung einer Hausverwaltung ist ein anspruchsvoller, aber lohnenswerter Schritt in die Selbstständigkeit. Wer über die nötigen fachlichen, organisatorischen und sozialen Kompetenzen verfügt, kann sich in der Immobilienbranche eine stabile und vielseitige Existenz aufbauen. Angesichts des anhaltenden Bedarfs an professioneller Immobilienverwaltung bietet dieser Beruf nicht nur eine gute Einkommensquelle, sondern auch eine sinnvolle Tätigkeit mit Verantwortung.

Die Anforderungen sind hoch – von der gesetzlichen Erlaubnispflicht über umfangreiche Aufgaben bis hin zum direkten Kundenkontakt. Doch wer diese Herausforderungen annimmt, erhält Zugang zu einem dynamischen und zukunftssicheren Markt. Mit dem richtigen Verständnis für die Branche, sorgfältiger Planung und konsequenter Umsetzung wird die Hausverwaltung nicht nur zum Beruf, sondern zur unternehmerischen Erfolgsgeschichte.