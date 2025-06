Rohrreinigung als Werterhalt: Klaus Mühleisen über unterschätzte Risiken und clevere Prävention

Verstopfte Leitungen, Rückstau im Keller oder muffiger Geruch aus dem Abfluss – für viele Haus- und Wohnungsbesitzer sind das typische Alltagsprobleme. Doch was harmlos beginnt, kann schnell zum teuren Schaden führen. Denn mangelnde Wartung und fehlende Vorsorge in Abwassersystemen gehören zu den häufigsten, aber am meisten unterschätzten Ursachen für Gebäudeschäden.

Die Mühleisen Rohrreinigung GmbH ist spezialisiert auf die professionelle Reinigung, Wartung und Inspektion von Rohrleitungen. Geschäftsführer der Firma für Rohrreinigung in Waiblingen, Klaus Mühleisen, kennt die Praxis seit Jahrzehnten – und weiß, warum gerade regelmäßige Rohrreinigung ein entscheidender Beitrag zum Werterhalt von Immobilien ist.

Wir haben mit ihm über häufige Versäumnisse, moderne Technik und einfache Präventionsmaßnahmen gesprochen, die Eigentümer und Verwaltungen kennen sollten.

business-on.de: Herr Mühleisen, warum wird Rohrreinigung Ihrer Erfahrung nach so oft vernachlässigt?

Klaus Mühleisen: Ganz ehrlich? Weil man die Rohre nicht sieht. Leitungen liegen im Boden, in Wänden oder unterhalb der Kellerdecke – und solange das Wasser abläuft, machen sich die wenigsten Gedanken. Erst wenn’s gluckert, riecht oder überläuft, wird reagiert. Aber dann ist es oft zu spät. Was viele nicht wissen: Eine regelmäßige, professionelle Reinigung kann Schäden vermeiden, bevor sie entstehen – und das spart am Ende Geld, Nerven und teure Sanierungsarbeiten.

business-on.de: Was sind typische Probleme, die durch mangelnde Wartung entstehen?

Klaus Mühleisen: Ablagerungen durch Fett, Seife, Kalk oder Fremdkörper sind der Klassiker. In Küchenleitungen setzen sich Speisereste ab, im Bad sind es Haare und Shampoo. Über Jahre baut sich eine Art Biofilm auf, der den Rohrquerschnitt verengt. Dazu kommt oft eine schlechte Belüftung der Anlage. Irgendwann kommt es dann zum Rückstau – im schlimmsten Fall in den Wohnbereich. Besonders kritisch ist das in Mehrfamilienhäusern oder älteren Gebäuden mit sensibler Bausubstanz.

business-on.de: Und wie kann man das vermeiden?

Klaus Mühleisen: Mit regelmäßiger Kontrolle und gezielter Reinigung, am besten alle paar Jahre – je nach Nutzung. Bei stark frequentierten Anlagen, etwa in Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen Immobilien, auch öfter. Wir setzen dabei auf moderne Hochdrucktechnik und Kamerauntersuchungen, um die Ursache exakt zu lokalisieren. Wichtig ist: Nicht erst handeln, wenn der Abfluss streikt, sondern vorsorgen.

business-on.de: Gibt es konkrete Empfehlungen für private Eigentümer?

Klaus Mühleisen: Ja – schon mit ein paar Grundregeln lässt sich viel erreichen: Keine Essensreste oder Öle in den Abfluss, keine Feuchttücher oder Hygieneartikel ins WC. Außerdem: Warnsignale wie langsamer Wasserabfluss oder Gerüche nicht ignorieren. Wer dann rechtzeitig den Fachbetrieb ruft, verhindert größere Schäden. Für Ein- und Zweifamilienhäuser empfehle ich eine Inspektion alle fünf bis sieben Jahre, bei älteren Häusern auch früher.

business-on.de: Viele denken bei Rohrreinigung an akute Notfälle. Wie wichtig ist das Thema Prävention?

Klaus Mühleisen: Es ist zentral. Notfälle kosten immer mehr – emotional, zeitlich und finanziell. Prävention ist günstiger, planbar und nachhaltig. Außerdem schützt sie die Bausubstanz und erhöht den Werterhalt. Gerade bei Immobilien als Kapitalanlage ist das ein wichtiger Aspekt. Auch für Vermieter gilt: Wer sich um das Abwassersystem kümmert, schützt nicht nur das Gebäude, sondern auch die Zufriedenheit der Mieter.

business-on.de: Gibt es technische Entwicklungen, die die Arbeit heute erleichtern?

Klaus Mühleisen: Ja, eindeutig. Heute arbeiten wir mit hochauflösenden Kameras, sensorgestützten Geräten und präziser Ortungstechnik. Dadurch können wir Schäden dokumentieren, Risiken analysieren und Sanierungen gezielt empfehlen. Das ist nicht nur effizienter, sondern gibt dem Kunden auch mehr Transparenz. Viele unserer Kunden sind überrascht, wie professionell Rohrreinigung heute funktioniert – das ist kein „Pümpel-Geschäft“ mehr, sondern moderne Gebäudetechnik.

business-on.de: Herr Mühleisen, vielen Dank für das Gespräch. Es zeigt, wie wichtig es ist, dem Thema Rohrreinigung mehr Aufmerksamkeit zu schenken – nicht nur im Notfall, sondern als Teil verantwortungsvoller Immobilienpflege.