Frauen im Finanzsektor: Fortschritte und Herausforderungen in einer Männerdomäne

Die Finanzbranche gilt traditionell als ein von Männern dominierter Sektor. Ob in Banken, Versicherungen oder im Trading – Frauen sind in leitenden Positionen weiterhin unterrepräsentiert. Doch in den letzten Jahren hat sich einiges getan: Immer mehr Frauen steigen in die Finanzwelt ein, werden Expertinnen in Krypto-Trading, investieren an der Börse oder leiten Finanzunternehmen.

Doch wie weit sind Frauen tatsächlich in diese Branche vorgedrungen? Welche aktuellen Entwicklungen zeigen Fortschritte, und wo gibt es noch Herausforderungen?

Frauen gestalten die Finanzwelt

Trotz beruflicher Herausforderungen im Finanzsektor gibt es Entwicklungen und Initiativen, die Frauen dabei unterstützen, in der Branche Fuß zu fassen. Ein positives Beispiel ist Bettina Orlopp, die 2024 als erste weibliche Vorstandsvorsitzende der Commerzbank ernannt wurde.

Auch gesetzliche Regelungen tragen zur Entwicklung bei. Das Führungspositionen-Gesetz (FüPoG II) setzt Unternehmen unter Druck, den Frauenanteil in Vorständen zu erhöhen. Diese Vorgaben haben dazu beigetragen, die Präsenz von Frauen in der Finanzbranche zu stärken.

Gleichzeitig gewinnen Finanz- und Trading-Podcasts von Frauen an Bedeutung und spiegeln das Interesse der weiblichen Bevölkerung an Finanzthemen, Tipps zur Geldanlage und Krypto Prognosen wider. Hier einige Empfehlungen für deutschsprachige Podcasts:

Frauen Power Podcasts über Finanzen und Trading

„Der herMoney Talk“

Anne Connelly gibt Finanztipps speziell für Frauen.

„Own it. Der Female Finance Podcast“

Madame Moneypenny (Natascha Wegelin) über Geldanlage für Frauen.

„Female Finance“

Moderatorin Janin Ullmann spricht mit inspirierenden Frauen über Finanzen.

„Schwungmasse“

Comdirect’s Finanzheldinnen teilen praxisnahe Tipps zu Sparen und Investieren.

„Kryptoheldinnen“

Lisa Müller über Trading und Kryptowährungen.

„Finanzdiva“

Claudia Müller beleuchtet verschiedene Finanzthemen, darunter Trading.

„Krypto Mamas“

Anna Schmidt und Julia Weber über Krypto-Trading.

Diese Podcasts bieten wertvolle Einblicke und motivieren Frauen dazu, ihre Finanzen und Investments selbst in die Hand zu nehmen.

Ein langsamer, aber stetiger Anstieg

Daten aus dem Jahr 2024 zeigen, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen insgesamt weiter steigt, auch wenn der Fortschritt langsam voranschreitet. Laut einer Analyse von Statista betrug der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland im Jahr 2024 insgesamt 24,1 Prozent. Im Finanz- und Versicherungswesen lag dieser Anteil bei 22,5 Prozent.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im DAX, dem Leitindex der deutschen Wirtschaft: Hier sind mittlerweile 25,4 Prozent der Vorstandsmitglieder weiblich. Dieser Anstieg wird teilweise auf gesetzliche Vorgaben zurückgeführt, die eine Mindestanzahl von Frauen in Vorständen vorschreiben.

Insgesamt verfügen mehr als sechs von zehn börsennotierten Unternehmen über mindestens eine Frau in der Führungsetage. Dennoch gibt es weiterhin Unterschiede zwischen den Branchen. So betrug der Frauenanteil in den Vorständen großer deutscher Banken im Jahr 2023 nur 16,8 Prozent.

Diese Zahlen stehen in starkem Kontrast zur generellen Beschäftigungssituation in der Finanzbranche. So sind beispielsweise in der Buchhaltung viele Frauen beschäftigt, doch dieser hohe Anteil spiegelt sich nicht in den Top-Positionen wider.

Faktoren, die den Aufstieg beeinflussen

Die Besetzung von Führungspositionen in der Finanzbranche wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ein wichtiger Aspekt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere in einem Arbeitsumfeld, das für lange Arbeitszeiten und hohe Arbeitsbelastung bekannt ist. Die Möglichkeit, flexible Arbeitsmodelle zu nutzen, spielt für viele Berufstätige eine Rolle bei der Karriereplanung.

Ein weiterer Faktor ist der Zugang zu beruflichen Netzwerken. In vielen Unternehmen werden Führungspositionen aus bestehenden Strukturen heraus besetzt. Der Zugang zu diesen Netzwerken kann je nach individueller Karriereplanung und beruflichem Umfeld variieren.

Auch Vergütungsunterschiede sind ein Aspekt der Diskussion. Die Ursachen dafür sind vielschichtig und hängen unter anderem mit Branchenstrukturen, Berufserfahrung, Tätigkeitsfeldern und individuellen Karriereentscheidungen zusammen.

Frauen sind zunehmend in der Finanzbranche vertreten und gestalten deren Zukunft mit. Während sich der Frauenanteil in Führungspositionen verbessert, bleibt die Dynamik noch ausbaufähig. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Karrierewege von Frauen in dieser Branche, darunter Arbeitsmodelle, Netzwerke und Vergütungsstrukturen.

Durch gezielte Förderung, Weiterbildungsmöglichkeiten und den Ausbau von Netzwerken wird es Frauen erleichtert, sich in dieser Branche weiterzuentwickeln. Die Entwicklung der nächsten Jahre wird zeigen, wie sich die Finanzwelt weiter verändert – und wie Frauen diese mitgestalten werden.

Quellen:

https://podcasts.apple.com/de/podcast/der-hermoney-talk-finanzpodcast-f%C3%BCr-frauen/id1503315930

https://madamemoneypenny.de/podcast/

https://www.antenne.de/mediathek/serien/what-the-finance-finanzpodcast-fuer-frauen-g

https://open.spotify.com/show/1yeMkFZqfWVzl7o24Qc600

Advertisement. Scroll to continue reading.

https://finanz-heldinnen.de/podcast-schwungmasse

https://podcasts.apple.com/de/podcast/female-finance/id1602215125

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/commerzbank-chefin-bettina-orlopp-fuer-erfolg-braucht-es-keine-haerte-6703b675cae472004103d103

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/575509/umfrage/frauenanteil-in-fuehrungspositionen-in-deutschland-nach-branchen/