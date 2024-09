Expertentalk mit Michael Bengardt Inhaber des Angel-Shops www.koeder-laden.de

In den letzten Jahren hat sich der Markt für Outdoor-Aktivitäten rasant entwickelt. Immer mehr Menschen entdecken die Freude am Outdoor-Leben und suchen nach Wegen, der Hektik des Alltags zu entfliehen. Diese Trends spiegeln sich unter anderem in der wachsenden Beliebtheit von Aktivitäten wie Wandern, Camping, Kajaking und Angeln wider. Besonders das Angeln hat eine bemerkenswerte Renaissance erlebt. Es ist nicht mehr nur ein Hobby für ältere Generationen, sondern gewinnt auch bei jungen Menschen und Familien an Beliebtheit. Diese Zielgruppen – von Outdoor-Begeisterten über Aktivurlauber bis hin zu leidenschaftlichen Anglern – suchen oft nach hochwertigen Produkten und einem umfassenden Service, der ihre Bedürfnisse erfüllt. Dabei wollen sie jedoch nicht unbedingt auf das Angebot und die Preise eines Fachgeschäfts vor Ort beschränkt sein und finden sich daher nicht selten bei Amazon und Co. wieder. Dort fehlen allerdings nicht nur Expertise und Beratung, sondern oft auch wichtige Angaben, was die Gefahr von Fehlkäufen erhöht.

Aktuelle Entwicklungen in der Branche zeigen zudem eine Verschiebung hin zu nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten. Hersteller und Händler sind sich zunehmend der ökologischen Auswirkungen ihrer Produkte bewusst und arbeiten daran, nachhaltigere Lösungen anzubieten. Zudem spielen digitale Technologien eine immer wichtigere Rolle. Von Apps zur Schwarm- und Fangdokumentation bis hin zu Online-Communities, in denen sich Angler austauschen und vernetzen können – die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten und schafft ein vernetztes, interaktives Erlebnis.

In diesem dynamischen Umfeld sticht Koeder-Laden.de als führender Anbieter von Angelködern und Zubehör hervor. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anglern aller Erfahrungsstufen hochwertige Produkte und einen erstklassigen Service zu bieten. Heute sprechen wir mit Michael Bengardt, dem Inhaber von Koeder-Laden.de, um mehr über die Geschichte und Mission des Unternehmens zu erfahren, einen Einblick in aktuelle Trends und Herausforderungen der Branche zu gewinnen und zu hören, wie Koeder-Laden.de auf diese Entwicklungen reagiert.

Business-On: Können Sie uns einen kurzen Überblick über die Geschichte und die Mission von Koeder-Laden.de geben?

Michael Bengardt: Koeder-Laden.de wurde vor über einem Jahrzehnt gegründet, um Anglern aller Erfahrungsstufen hochwertige Köder und Angelzubehör zu fairen Preisen anzubieten. Unsere Mission ist es, die Leidenschaft fürs Angeln zu fördern und unseren Kunden durch erstklassige Produkte und exzellenten Service unvergessliche Angelerlebnisse zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, dass wir durch kontinuierliche Innovation und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden gewachsen sind.

Business-On: Welche Hauptprodukte und Dienstleistungen bietet Ihr Unternehmen an und wie unterscheiden Sie sich von Ihren Mitbewerbern?

Michael Bengardt: Wir bieten eine breite Palette an Angelködern, Ruten, Rollen, Angelkajaks und Zubehör an. Unser Schwerpunkt liegt auf der Qualität unserer Produkte, die wir sorgfältig auswählen und testen. Darüber hinaus bieten wir personalisierte Beratung durch erfahrene Angler in unserem Team und einen schnellen, zuverlässigen Versand. Was uns von vielen Mitbewerbern abhebt, ist unser Engagement für den Kundenservice. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und stehen unseren Kunden bei allen Fragen rund ums Angeln zur Seite.

Business-On: Wie hat sich die Angelbranche in den letzten Jahren entwickelt und welche Trends beobachten Sie derzeit?

Michael Bengardt: Die Angelbranche hat in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt, insbesondere durch die steigende Beliebtheit des Outdoor-Lebensstils. Wir beobachten einen Trend hin zu nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Produkten. Angler legen zunehmend Wert darauf, die Natur zu schützen und verwenden deshalb Produkte, die weniger schädlich für die Umwelt sind. Außerdem gewinnen digitale Technologien, wie Apps zur Fangdokumentation und Online-Communities, zunehmend an Bedeutung. Diese Technologien helfen Anglern, ihre Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen.

Business-On: Welche Zielgruppen sprechen Sie hauptsächlich an und wie erreichen Sie diese?

Michael Bengardt: Unsere Hauptzielgruppen sind passionierte Hobbyangler, professionelle Sportfischer und Familien, die das Angeln als Freizeitaktivität entdecken möchten. Wir erreichen sie durch eine starke Online-Präsenz, gezielte Social-Media-Kampagnen und regelmäßige Newsletter, die wertvolle Tipps und Sonderangebote enthalten. Unsere Kunden schätzen es, dass wir nicht nur Produkte verkaufen, sondern auch umfassende Informationen und Ratschläge rund ums Angeln bieten. Zudem arbeiten wir mit Influencern und Angelvereinen zusammen, um unsere Zielgruppen direkt anzusprechen und unsere Reichweite zu erhöhen.

Business-On: Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit in Ihrem Geschäftsmodell und welche Maßnahmen haben Sie diesbezüglich ergriffen?

Michael Bengardt: Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir achten darauf, umweltfreundliche Produkte anzubieten und arbeiten eng mit Herstellern zusammen, die nachhaltige Produktionsmethoden verwenden. Zudem haben wir Initiativen gestartet, um Plastikmüll zu reduzieren und Recyclingprogramme für gebrauchte Angelgeräte einzuführen. Wir ermutigen unsere Kunden, umweltbewusste Entscheidungen zu treffen und unterstützen sie dabei mit unseren nachhaltigen Produktlinien. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Unterstützung von Projekten zur Renaturierung von Gewässern, um die Lebensräume der Fische zu schützen.

Business-On: Welche Rolle spielt die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen und wie haben Sie sich in den letzten Jahren angepasst?

Michael Bengardt: Die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle in unserer Geschäftsstrategie. Wir haben in eine benutzerfreundliche Website und smarte Warenwirtschaft investiert, um unseren Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Unser Online-Shop bietet detaillierte Produktinformationen, Bewertungen und Tutorials, die unseren Kunden bei der Auswahl und Nutzung der Produkte helfen. Zudem nutzen wir digitale Marketingstrategien und Social Media, um unsere Reichweite zu erhöhen und die Interaktion mit unseren Kunden zu fördern. Unsere digitalen Tools ermöglichen es uns, auf Kundenfeedback schnell zu reagieren und unseren Service kontinuierlich zu verbessern.

Business-On: Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell fĂĽr die Angelbranche und speziell fĂĽr Ihr Unternehmen?

Michael Bengardt: Eine der größten Herausforderungen ist die zunehmende Konkurrenz im Online-Handel. Kunden haben heute mehr Auswahl als je zuvor, und es ist entscheidend, sich durch Qualität und Service zu differenzieren. Zudem stellt der Umweltschutz eine doppelte Herausforderung dar: einerseits wollen wir nachhaltig agieren, andererseits müssen wir sicherstellen, dass unsere Produkte weiterhin leistungsfähig und erschwinglich bleiben. Auch die Bewältigung der saisonalen Schwankungen im Geschäft ist eine konstante Herausforderung. Wir arbeiten ständig daran, innovative Lösungen zu finden, um diese Herausforderungen zu meistern.

Business-On: Welche neuen Chancen und Wachstumsfelder sehen Sie fĂĽr die Zukunft von Koeder-Laden.de?

Michael Bengardt: Wir sehen großes Potenzial im Ausbau unseres Angebots an nachhaltigen Produkten und der Stärkung unserer Marke als umweltbewusstes Unternehmen. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine Chance, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu binden. Zudem planen wir, unser internationales Geschäft weiter auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Auch die Entwicklung neuer digitaler Tools zur Unterstützung von Anglern ist ein spannendes Wachstumsfeld. Diese Tools können das Angelerlebnis verbessern und den Anglern helfen, ihre Techniken und Erfolge zu optimieren.

Business-On: Wie gehen Sie mit der Saisonalität im Angelgeschäft um und welche Strategien nutzen Sie, um das ganze Jahr über erfolgreich zu sein?

Michael Bengardt: Wir bieten saisonale Produkte und Sonderaktionen an, um den Umsatz in den weniger aktiven Monaten zu steigern. Durch gezielte Marketingkampagnen und spezielle Angebote halten wir das Interesse unserer Kunden auch in den ruhigeren Monaten hoch. Zudem setzen wir auf Content-Marketing, um unsere Kunden ganzjährig zu binden, indem wir informative Blogartikel, Videos und Tutorials anbieten. Durch den Ausbau unseres Produktportfolios in verwandte Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Kajak fahren und Wandern versuchen wir ebenfalls, saisonale Schwankungen abzufedern und neue Kunden zu gewinnen.

Business-On: Können Sie uns etwas über Ihre zukünftigen Pläne und Projekte erzählen? Gibt es neue Produkte oder Dienstleistungen, die Sie in Kürze einführen möchten?

Michael Bengardt: Wir arbeiten kontinuierlich an der Einführung neuer, innovativer Produkte, die das Angelerlebnis verbessern. In Kürze werden wir eine Reihe von umweltfreundlichen Ködern und Ausrüstungen auf den Markt bringen, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden und gleichzeitig hohe Leistung bieten. Zudem planen wir, unseren Kundenservice durch den Einsatz von KI-gestützter Beratung und erweiterten Online-Tools weiter zu verbessern. Diese Technologien ermöglichen es uns, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden noch besser einzugehen. Auch die Einführung eines Treueprogramms ist in Planung, um unsere treuen Kunden zu belohnen und ihnen exklusive Vorteile zu bieten.

Business-On: Herzlichen Dank fĂĽr diese Einblicke in eine faszinierende und dynamische Branche Michael Bengardt, Inhaber des Angel-Shops koeder-laden.de.