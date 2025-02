Expertentalk mit Steve Brack von https://www.auszeitwinterberg.de/

Es gibt Orte, die wirken schon beim ersten Besuch wie ein kleines Zuhause auf Zeit: Auszeit Winterberg gehört definitiv dazu. Inmitten der wunderschönen Natur des Sauerlands, zwischen Hügeln, Wäldern und Seen, bietet Steve Brack mit seinen Ferienwohnungen nicht nur einen Ort zum Übernachten, sondern eine Einladung zum Durchatmen. Wer hierherkommt, sucht keine anonyme Hotelatmosphäre, sondern eine gemütliche, liebevoll gestaltete Unterkunft mit echtem Wohlfühlcharakter.

Die vier Ferienwohnungen – Auszeit Winterberg, Auszeit Bergliebe, Auszeit am See und Auszeit Niedersfeld – haben eines gemeinsam: Sie sind nicht nur modern und komfortabel eingerichtet, sondern auch perfekt in die Umgebung eingebettet. Direkt vor der Tür beginnen Wander- und Radwege, im Winter sind die Skipisten schnell erreicht, und mit der inbegriffenen Kurkarte lassen sich viele Attraktionen sogar kostenlos per Bus ansteuern. Für Wasserratten liegt der Hillebachsee nur wenige Minuten entfernt – ein kleines Naturparadies, das zum Baden, Wakeboarden oder einfach zum Relaxen im Bistro High Five einlädt.

Doch was macht einen gelungenen Urlaub eigentlich aus? Geht es nur um eine schöne Unterkunft oder steckt mehr dahinter? Steve Brack hat mit seinen Ferienwohnungen ein Konzept geschaffen, das über die bloße Vermietung hinausgeht. Hier gibt es persönliche Betreuung, echte Geheimtipps für die Umgebung und vor allem eine Atmosphäre, in der Gäste sich sofort willkommen fühlen.

Wir haben mit ihm über die Besonderheiten seines Angebots, die Trends im Ferienwohnungsmarkt und die Herausforderungen gesprochen, die es braucht, um ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu schaffen.

Business-On: Herzlich Willkommen, Steve Brack. Unter https://www.auszeitwinterberg.de/ vermieten Sie Ferienwohnungen im Ski-Ort Winterberg und betreiben Ihr eigenes Buchungsportal. Damit konkurrieren Sie nicht nur mit lokalen Unterkünften, sondern auch mit den Big Playern unter den Buchungsportalen. Sprechen Sie eine besondere Zielgruppe an oder wie gelingt es Ihnen, in diesem stark umkämpften Wettbewerb erfolgreich zu sein?

Steve Brack: Ich biete Ferienwohnungen für Menschen an, die eine Auszeit vom Alltag suchen – egal ob Paare, Singles oder Freunde. Unsere Unterkünfte sind ideal für alle, die Ruhe, Erholung und die Natur genießen möchten. Durch unsere persönliche Betreuung und lokale Geheimtipps schaffen wir ein einzigartiges Urlaubserlebnis, das über eine einfache Unterkunft hinausgeht. So heben wir uns von großen Buchungsportalen ab und bieten unseren Gästen einen individuellen, rundum gelungenen Aufenthalt.

Business-On: Den meisten Ski-Enthusiasten dürfte Winterberg ein Begriff sein. Was spricht sonst noch für Ferien in der Region und profitiert der Standort ebenfalls vom Trend zum Tourismus im eigenen Land?

Steve Brack: Winterberg ist nicht nur für Ski-Enthusiasten ein attraktives Reiseziel, sondern bietet das ganze Jahr über vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Neben dem Wintersport überzeugt die Region durch ein breites Angebot an Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken und Sommerrodeln. Der Rothaarsteig, einer der bekanntesten Fernwanderwege Deutschlands, führt durch die Gegend und lockt Naturfreunde an. Zudem gibt es Freizeitparks, Klettergärten und zahlreiche Wellness Angebote, die sowohl Familien als auch Erholungssuchende ansprechen.

Der Standort profitiert definitiv vom Trend zum Inlandstourismus. Immer mehr Menschen entscheiden sich für Urlaub in Deutschland, sei es aus ökologischen Gründen, wegen kürzerer Anreisezeiten oder wegen der hohen Qualität regionaler Angebote. Winterberg hat sich als Ganzjahresdestination etabliert und zieht mit seinen Veranstaltungen, gastronomischen Angeboten und der naturnahen Erholung auch Gäste außerhalb der Wintersaison an.

Business-On: Winterberg gilt noch immer als relativ schneesicher, aber als Mittelgebirgsregion stellt sich angesichts des Klimawandels vermutlich trotzdem die Frage, ob es in Zukunft ganz andere Konzepte braucht. Wie stellen Sie sich die Zukunft der Region vor?

Steve Brack: Die Zukunft der Region Winterberg wird maßgeblich davon abhängen, wie flexibel und nachhaltig sie sich auf den Klimawandel einstellt. Auch wenn Winterberg aktuell noch als relativ schneesicher gilt, ist es wichtig, sich frühzeitig auf wärmere Winter vorzubereiten und das Tourismusangebot breiter auszustellen.

Ein ganzjähriges attraktives Angebot können verstärkt auf Outdoor Aktivitäten jenseits des Wintersports setzen. Zudem könnten technologische Innovationen im Bereich Schneesicherung und nachhaltige Energiequellen eine Rolle spielen, um den Wintertourismus so lange wie möglich zu erhalten. Gleichzeitig sollte das gastronomische Angebot weiter diversifiziert und auf hochwertige, regionale Produkte gesetzt werden, um auch außerhalb der klassischen Wintersaison Gäste anzulocken.

Winterberg hat als Region großes Potenzial, sich langfristig als nachhaltige, wetterunabhängige Destination zu positionieren – mit einem attraktiven Mix aus Sport, Natur, Erholung und regionaler Kultur.

Business-On: Können Sie unseren Lesern abschließend einen Einblick in Ihren Berufsalltag geben? Wie sieht ein normaler Tag aus für jemanden, der vier Ferienwohnungen verwaltet und dabei die Vermietung von A bis Z selbst übernimmt?

Steve Brack: Mein Berufsalltag ist sehr vielseitig und fordernd. Die vier Ferienwohnungen, die wir verwalten, werden von uns selbst gereinigt, renoviert, modernisiert und betreut. Das bedeutet, dass wir nicht nur die Vermietung, sondern auch regelmäßig Renovierungsarbeiten durchführen, um den hohen Standard aufrechtzuerhalten.

Parallel dazu betreibe ich ein Restaurant in Winterberg mit dem Namen Pasta & Wine, in das ich sechs Tage die Woche mindestens zwölf Stunden täglich investiere. Der Betrieb eines Restaurants erfordert ein hohes Maß an Organisation, Einsatz und Leidenschaft – von der Planung des Tagesgeschäfts über den Einkauf frischer Zutaten bis hin zur Koordination des Teams und der Betreuung der Gäste.

Die Kombination aus der Verwaltung der Ferienwohnung und der Gastronomie macht meinen Alltag sehr intensiv, aber auch abwechslungsreich. Trotz der langen Arbeitszeiten bereitet mir meine Arbeit große Freude, da ich gerne mit Menschen arbeite und ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Winterberg ermöglichen möchte.

Business-On: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Tourismusbranche und Aussichten der Region Winterberg im Hochsauerlandkreis, Steve Brack!