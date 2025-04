Der Hanfbayer im Gespräch: Wie regionale Hanfsamen unsere Ernährung verändern können

Hanf erlebt ein bemerkenswertes Comeback. Längst ist die Pflanze nicht mehr auf Klischees reduziert – heute steht sie für Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung und ein hohes Maß an Verantwortung im Anbau. Dass das mehr als nur ein Trend ist, zeigt das Unternehmen Der Hanfbayer mit Sitz im niederbayerischen Mamming. Auf eigenen Feldern kultiviert, schonend verarbeitet und bewusst regional vermarktet, entstehen hier Lebensmittel, die den Begriff Superfood nicht als Werbeversprechen, sondern als Ergebnis handwerklicher Sorgfalt begreifen.

Im Mittelpunkt steht dabei eine einfache, aber konsequente Idee: hochwertige, Bio Hanfsamen aus nachhaltigem Anbau zu erzeugen, die nicht nur gesund sind, sondern auch ökologisch sinnvoll produziert werden. Ob geschält, ungeschält oder als knuspriger Hanfsamen-Crunch – die Produkte sind vielseitig einsetzbar, naturbelassen und reich an pflanzlichen Proteinen, Omega-3-Fettsäuren und Mineralstoffen. Dass das funktioniert, zeigt sich in der wachsenden Fangemeinde. Aber auch in der Art, wie das Sortiment kuratiert ist: ehrlich, übersichtlich, ohne überflüssige Zusätze oder Geschmacksverstärker.

Was Der Hanfbayer besonders macht, ist die Nähe – zur Region, zur Natur, zur Kundschaft. Denn wer hier bestellt, bekommt nicht einfach ein Päckchen Hanfsamen. Er bekommt ein Stück Natur, bearbeitet mit handwerklichem Verstand. Und die Sicherheit, ein Produkt zu kaufen, das nicht um die halbe Welt geflogen wurde. Ein Gespräch über Ernährungstransparenz, über das Potenzial einer unterschätzten Pflanze – und über die Frage, was passiert, wenn ökologische Landwirtschaft auf digitale Direktvermarktung trifft.

Business-on: Viele denken bei Hanf noch an Klischees. Wie gelingt es Ihnen, das Image des Nutzhanfs neu zu besetzen?

Der Hanfbayer:

Generell stellen uns Kunden oft die Frage: “Werde ich davon high?” Oder auch “Darf ich nach der Verkostung noch Auto fahren?” – Viele sind überrascht von der Tatsache, dass die Samen des Nutzhanfs keine berauschenden THC-Anteile enthalten, sondern durchwegs positive ernährungsphysiologische Eigenschaften besitzen.

Die alte, vorurteilsbehaftete Schulmeinung über Hanf abzulegen, dauert daher wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Bis dahin unterstützen wir unsere Kunden und supporten bei einem gesundheitsbewussten, veganen Lebensstil.

Business-on: Ihre Produkte stammen direkt vom eigenen Feld. Welche Rolle spielt der regionale Anbau im Vergleich zur gängigen Importware?

Der Hanfbayer:

Uns ist es wichtig, nicht nur den Hanf im Auge des Kunden anzubauen, sondern auch in schwierigen Zeiten lieferfähig zu sein. Globale Märkte sind zwar vielleicht preiswerter, allerdings in Zeiten von Pandemien oder Handelskriegen sehr volatil.

Da haben wir gerne den Hanf aus eigenem Anbau in der Tasche.

Business-on: Zwischen geschälten, ungeschälten und veredelten Hanfsamen – woran erkennt man, welches Produkt am besten zur eigenen Ernährung passt?

Der Hanfbayer:

Die Entscheidung liegt hier tatsächlich im Genuss des Kunden. Wer gerne einen knusprigen Samen in seinem Salat hat, für den sind die ungeschälten Hanfsamen “Nussig” die beste Wahl. Andere lieben eine süße, schokoladige Verführung bereits morgens im Müsli oder Joghurt, den “Sündig” Bio Hanfsamen-Crunch.

Was viele Kunden am meisten begeistert, sind die vielseitigen geschälten Hanfsamen “Kernig”. Diese können mit ihrem mild-nussigen Geschmack sowohl im Müsli, als auch bei deftigen Speisen, wie z.B. Kartoffelsalat, Brotaufstrichen und Dips eine wahre Gaumenfreude bereiten.

Business-on: Der Hanfsamen-Crunch ist ungewöhnlich und kommt gut an. Wie entstehen solche Ideen und wie wichtig ist es, auch bei gesunden Produkten den Genuss im Blick zu behalten?

Der Hanfbayer:

Die Idee entsteht, wie so oft am Anfang in der eigenen Küche. Mit viel Freude zum Experimentieren und den richtigen Zutaten an der Hand, entstehen bei uns viele Produktideen. Die beste Auswahl kommt schließlich auch langfristig ins Sortiment.

Business-on: Vielen Dank an Der Hanfbayer für das Gespräch und den Einblick in eine Produktion, die zeigt, wie regionale Landwirtschaft, Qualität und Ernährungsbewusstsein glaubwürdig zusammengehen können.