Expertentalk mit Detlef Janke – Einzelunternehmer im Bereich Herstellung und Vertrieb von Galvanoschmuck

Die Herstellung von Galvanoschmuck aus natürlichen Materialien verbindet traditionelle Handwerkskunst mit modernen Verfahren, um einzigartige und hochwertige Schmuckstücke zu schaffen. Für Uneingeweihte: Galvanoschmuck basiert auf der sogenannten Galvanisierung, einem Verfahren, bei dem eine feine Metallschicht – meist aus Gold, Silber oder Kupfer – auf ein anderes Material aufgebracht wird. Bei Galvanoschmuck aus natürlichen Materialien nutzt man hierfür beispielsweise Blätter, Zweige, Blumen oder auch kleine Muscheln und Steine. Diese werden sorgfältig ausgewählt, präpariert und dann in mehreren Schichten galvanisiert.

Der Galvanoschmuck von Trudika und Detlef Janke, den die beiden in ihrem Online-Shop trudika-shop.de anbieten, basiert auf der Veredelung natürlicher Materialien wie Blätter, Blüten oder sogar Milchzähnen, die durch das Galvanisieren eine schützende und schmückende Metallschicht erhalten. Dabei ist jedes Schmuckstück ein Unikat, inspiriert von der Natur und hergestellt in sorgfältiger Handarbeit. Die Materialien stammen aus nachhaltig gesammelten Quellen und reflektieren die Leidenschaft des Unternehmens für Baum- und Naturkunde. Im eigenen Onlineshop bietet das Unternehmerpaar eine vielfältige Auswahl an Anhängern, Ohrringen und Broschen und nimmt sogar individuelle Aufträge auch für selbst mitgebrachte Materialien an. Wir sprachen mit dem Eigentümer und Mitgründer des Unternehmens, Detlef Janke, über die Besonderheiten und Herausforderungen im Bereich Kunsthandwerk und Onlinevertrieb.

Business-On: Herzlich Willkommen, Herr Janke. Gemeinsam mit Ihrer Frau stellen Sie seit 1986 Galvanoschmuck her. Beschreiben Sie unseren Lesern bitte einmal kurz, wie sich dieser Weg bisher für Sie gestaltet hat und was Ihnen an Ihrem Beruf besonders gut gefällt.

Detlef Janke: Am Anfang hatten wir nur eine kleine Werkstatt in Kreuzberg, wo wir hauptsächlich den Galvanoschmuck hergestellt haben. Dieser Galvanoschmuck aus echten Blättern und Blüten haben wir dann auf den Kunstmarkt 17. Juni und auf dem Weihnachtsmarkt Rixdorf verkauft. Wir waren zweimal in Freiburg und einmal in Weimar auf den Märkten. 1994 sind wir dann in eine größere Werkstatt Berlin-Zehlendorf umgezogen.

Business-On: Sie verbinden also traditionelles Kunsthandwerk, moderne Verfahren und natürliche Materialien. Außerdem bieten Sie Ihren Kunden im eigenen Onlineshop die Möglichkeit, Schmuck Unikate zu kaufen – aber Ihre Kunden können auch in Ihre Berliner Werkstatt kommen und die Herstellung des Schmuckstücks von A-Z begleiten und mitgestalten. All dies tun Sie als Einzelunternehmer gemeinsam mit Ihrer Frau seit mittlerweile 38 Jahren. Wie sieht ein solcher Herstellungsprozess im Detail aus?

Detlef Janke: Wir stellen uns jeder Herausforderung und gehen auch auf spezielle Wünsche ein, die der Kunde hat. Es werden bei uns 3D Drucke oder Silikonformen beschichtet und später mit Edelmetallen überzogen. Wichtig ist vom Kunden zu erfahren, wie es später getragen werden soll. Besonders schön ist es, wenn Kunden mit persönlichen Materialien wie Blättern aus dem eigenen Garten, besonderen Fundstücken oder sogar Milchzähnen ihrer Kinder zu uns kommen. Diese Stücke haben eine ganz eigene Geschichte, und es ist immer wieder bewegend zu sehen, wie aus einem einfachen Naturgegenstand durch unsere Veredelung ein einzigartiges, nachhaltiges Schmuckstück mit emotionalem Wert entsteht.

Business-On: Mit Ihrem Onlineshop reagieren Sie auf sich verändernde Konsumgewohnheiten und Kundenbedürfnisse und treten damit auch in Konkurrenz zu zahlreichen anderen kleinen Nischenshops, die zumeist billig in China oder anderen asiatischen Ländern einkaufen und ihre Produkte entsprechend günstig anbieten können. Wie gelingt es Ihnen, aus der Masse der Angebote hervorzustechen, Kunden zu gewinnen und an sich zu binden?

Detlef Janke: Durch die hohe Qualität der einzelnen Schmuckstücke. Es sind alles Einzelteile, eben Unikate und keine Massenware. Auf Wunsch können wir für jedes Schmuckstück mit unserem Röntgenfluoreszenzgerät XAN 222 von der Firma Helmut Fischer ein Messprotokoll über die Schichtdicke erstellen, was vor allem bei Gold Überzügen sehr wichtig ist.

Business-On: Vielen Dank für diese Einblicke in Ihr Unternehmen, das eine erfrischende Alternative zur Massenproduktion bietet, Detlef Janke, Eigentümer und Betreiber von Trudika Janke Galvanoschmuck.