Stefan Hipp: Kinder liegen ihm von Haus aus besonders am Herzen

Stefan Hipp ist eine Schlüsselfigur im renommierten Familienunternehmen HiPP. Der zweifache Vater setzt sich privat und geschäftlich leidenschaftlich für die Gesundheit und das Wohl von Kindern ein. Als Mitglied einer Unternehmerfamilie, die seit Generationen für hochwertige und nachhaltige Babynahrung steht, fühlt er sich den jüngsten Familienmitgliedern und Kunden besonders verpflichtet.

Unter seiner Leitung hat HiPP seine Position auf einem hart umkämpften Markt gefestigt und kontinuierlich innovative, umweltfreundliche Produkte entwickelt. Stefan Hipp und seine Familienmitglieder arbeiten Hand in Hand, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten und das Vertrauen der Eltern weltweit zu gewinnen. Sein Engagement für Kinder und Nachhaltigkeit hat unser Magazin dazu veranlasst, dem 1968 geborenen Unternehmer ein ausführliches Porträt zu widmen.

Wer ist Stefan Hipp?

Stefan Hipp ist ein prominenter deutscher Unternehmer und Philanthrop, bekannt für seine Führungsrolle im Familienunternehmen HiPP, einem weltweit anerkannten Hersteller von Bio-Babynahrung. Geboren am 13. Mai 1968 in München, stammt Stefan aus einer langen Linie von Unternehmern, die sich seit vier Generationen der Herstellung von gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln verschrieben haben.

Stefan Hipp trat 1992 in das Familienunternehmen ein, nachdem er sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen abgeschlossen hatte. Unter seiner Führung hat sich HiPP nicht nur als Marktführer im Bereich der Babynahrung etabliert, sondern auch als Vorreiter in der ökologischen Landwirtschaft. Seine Leidenschaft für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz spiegelt sich in den strengen ökologischen Standards wider, die er im Unternehmen eingeführt hat.

Neben seiner geschäftlichen Tätigkeit engagiert sich Stefan Hipp intensiv in sozialen und ökologischen Projekten. Er ist Mitglied zahlreicher Organisationen, die sich für den Umweltschutz und die Förderung von Bio-Landwirtschaft einsetzen. Seine Bemühungen wurden mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um die nachhaltige Entwicklung und den Umweltschutz.

Stefan Hipp lebt mit seiner Familie in Pfaffenhofen an der Ilm. In seiner Freizeit widmet er sich gerne der Imkerei, einem Hobby, das seine Liebe zur Natur und seine Verpflichtung zur Nachhaltigkeit weiter unterstreicht. Seine Vision, eine gesündere und umweltfreundlichere Welt zu schaffen, treibt ihn weiterhin in all seinen Unternehmungen an.

Erneutes Babyglück mit 51

Im Jahr 2019 wurde der vielbeschäftigte Unternehmer Stefan Hipp mit damals 51 Jahren zum zweiten Mal Vater. Der kleine Antonius, Sohn von Stefan und seiner langjährigen Lebensgefährtin Caroline Vierhaus, wurde einige Monate später in der Klosterkirche St. Anna in München getauft.

Traditionell liegen dem Babybrei-Imperium Hipp Kinder besonders am Herzen. Seit 1990 wirbt Claus Hipp in TV-Werbefilmen für die Qualität seiner Produkte. Auch Stefan Hipp tritt seit 2011 im Fernsehen auf. Am 21. September 2019 drehte sich im Unternehmerhaushalt alles um das neun Monate alte Wunschkind Antonius. Die Familien Hipp und Vierhaus versammelten sich vor der Klosterkirche St. Anna im Münchner Stadtteil Lehel, um die Taufe von Baby Antonius zu feiern.

Traditionsreiches Familienunternehmen mit Blick nach vorne

Die Gründung von „Nährmittel Hipp“ erfolgte 1932 durch Georg Hipp. Später war sein Sohn Claus Hipp lange Jahre das Gesicht des Babybrei-Herstellers. Vor allem die TV-Werbung in den 1980er-Jahren dürfte vielen Menschen noch immer präsent sein. Inzwischen teilen sich Stefan und sein Bruder Sebastian Hipp die Aufgaben als geschäftsführende Gesellschafter. Sie scheinen dabei in Summe genau die Eigenschaften mitzubringen, die einen guten Chef ausmachen . Mit innovativen Produkten und der Erschließung neuer Absatzmärkte hat sich die Firma ihres Opas jedenfalls zu einem Großkonzern entwickelt.

Stefan Hipp: Unternehmer im Bereich Babynahrung

Claus und Stefan Hipp haben dafür gesorgt, dass ihr Unternehmen nach wie vor ein wichtiger Player im Bereich Babynahrung ist. Etwa 3.200 Mitarbeiter sind heute an den verschiedenen Produktionsstätten in Deutschland und anderen europäischen Ländern beschäftigt. HiPP hat sich vor allem dadurch einen Namen gemacht, indem man eine breite Palette von Produkten von hoher Qualität anbietet. Der von Claus geprägte Slogan “Dafür stehe ich mit meinem Namen.” kommt also nicht von ungefähr.

Hersteller von Babynahrung

Die inzwischen in der Schweiz beheimatete HiPP Holding ist einer der führenden Produzenten von Babynahrung. Ihr umfangreiches Produktsortiment umfasst Säuglings-Milchnahrungen, Breie, Tees, Beikost und Getränke. Besonders hervorzuheben sind die Bio-Produkte für Kinder sowie die Babypflegeartikel wie Babysanft, Mamasanft und Windeln. Zusätzlich bietet HiPP auch spezielle Säfte und Tees für Schwangere und Stillende an, ebenso wie Sondennahrung.

HiPP bedient eine breit gefächerte Kundenstruktur, die vom klassischen Lebensmittel-Einzelhandel und Drogeriemärkten bis hin zu Apotheken und spezialisierten Drogerien reicht. Durch ihren hohen Qualitätsanspruch und die Bio-Standards haben sich die Produkte der Marke weltweit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die kontinuierliche Innovation und das Engagement für Nachhaltigkeit machen HiPP zu einem vertrauenswürdigen Namen in der Babynahrungsbranche.

Führend in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit

Unter der Leitung von Stefan und Sebastian steht der Name HiPP noch immer für herausragende Qualität und Nachhaltigkeit. Jedes Jahr werden Millionen HiPP-Artikel verkauft, die höchsten Bio-Standards entsprechen. Das Unternehmen legt großen Wert auf die sorgfältige Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe, um sicherzustellen, dass alle Produkte frei von Schadstoffen und umweltfreundlich sind.

Durch innovative Anbaumethoden und den Verzicht auf chemische Pestizide und Düngemittel setzt HiPP Maßstäbe im ökologischen Landbau. Dieses Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit spiegelt sich in jedem einzelnen Artikel wider und stärkt das Vertrauen der Kunden weltweit. HiPP bleibt somit ein Vorreiter für gesunde und nachhaltige Babynahrung.

Fazit: Stefan Hipp – alles für das Kind

Die Person Stefan Hipp verkörpert das Engagement und die Tradition, die das Familienunternehmen HiPP seit Generationen auszeichnen. Unter seiner Führung hat sich HiPP nicht nur als Marktführer im Bereich Babynahrung etabliert, sondern auch als Vorreiter für nachhaltige und ökologische Produktionsmethoden. Mit einem breiten Produktsortiment, das von Säuglings-Nahrung bis zu speziellen Pflegeartikeln reicht, stellt HiPP die Bedürfnisse von Kindern und Eltern stets in den Mittelpunkt.

Das hohe Qualitätsbewusstsein und der unermüdliche Einsatz für Nachhaltigkeit machen HiPP zu einem vertrauenswürdigen Namen weltweit. Stefan Hipp setzt alles daran, gesunde und umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die nicht nur dem Wohl seiner eigenen Kinder dienen.