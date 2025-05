Aktivräume im Gespräch: Ergotherapie mit System, Haltung und Innovationsgeist

Es gibt Orte, an denen spürt man sofort, dass sich hier etwas bewegt – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Aktivräume mit ihren Standorten in Deggendorf, Freyung und Salzweg haben sich in den letzten Jahren nicht nur als moderne Ergotherapiepraxen etabliert, sondern als Impulsgeber innerhalb der gesamten Branche. Was hier praktiziert wird, geht weit über das klassische Verständnis von Ergotherapie hinaus. Robotikgestützte Geräte, evidenzbasierte Behandlungskonzepte, Ganganalyse nach internationalen Standards – und gleichzeitig eine Haltung, die den Menschen mit seinen individuellen Zielen konsequent in den Mittelpunkt rückt.

In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzhaus Gehen Verstehen unter Leitung von Kirsten Götz-Neumann wird ein hohes Ziel verfolgt: Die Gangtherapie soll nicht nur technischer, sondern auch praxisnäher werden. Das klingt abstrakt, bekommt aber in der Behandlung sehr konkrete Formen. Denn wer schon einmal nach einem Schlaganfall oder orthopädischen Eingriff auf ein neues Bewegungsmuster angewiesen war, weiß: Eine Therapie, die an Alltag, Beruf und Lebensqualität anknüpft, ist kein Luxus – sondern entscheidend für die Genesung.

Die Aktivräume bringen dabei viele Elemente zusammen, die andernorts oft getrennt gedacht werden: High-End-Technik, fachspezifische Tiefe, ein starkes interdisziplinäres Netzwerk – und nicht zuletzt ein Team, das seine Patientinnen und Patienten nicht nur therapeutisch begleitet, sondern auch motiviert. Auf https://aktivraeume.de/ zeigt sich, dass hier nicht nur Symptome behandelt, sondern Perspektiven geschaffen werden. Ein Gespräch über Schnittstellen, Standards – und darüber, wie Fortschritt in der Ergotherapie wirklich aussieht.

Business-on: Die Aktivräume setzen auf moderne Robotiksysteme und neurowissenschaftlich fundierte Ansätze. Wie verändert das die tägliche Arbeit mit den Patienten konkret?

Die Kombination aus fundierten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und modernster Robotiktechnologie verändert unsere tägliche Arbeit grundlegend. Während klassische Therapieverfahren oft auf Erfahrungswissen und manueller Behandlung basieren, ermöglichen uns Robotiksysteme wie die Geräte von Tyromotion ein hochpräzises, repetitives und gleichzeitig motivationsförderndes Training – auf Basis evidenzbasierter neurophysiologischer Prinzipien.

Durch diese Systeme können wir Defizite gezielter analysieren und therapeutisch ansteuern. Fortschritte der Patienten werden messbar, was nicht nur die Therapiequalität, sondern auch die Motivation auf beiden Seiten deutlich erhöht – bei den Patienten ebenso wie bei den Therapeuten. Fortschritte sind nicht mehr nur subjektiv spürbar, sondern objektiv sichtbar.

Gleichzeitig entwickeln wir unsere Konzepte kontinuierlich weiter und orientieren uns am aktuellen wissenschaftlichen Standard. Robotik ersetzt dabei nicht die Therapeutin oder den Therapeuten, sondern erweitert deren Möglichkeiten enorm. In Kombination mit Ansätzen aus dem motorischen Lernen, der Neuroplastizität und modernen Therapiekonzepten erreichen wir so Ergebnisse, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären.

Kurz gesagt: Technik und Wissenschaft ermöglichen uns ein zielgerichteteres Vorgehen, eine höhere Effizienz in der Behandlung, mehr Motivation im Therapiealltag – und damit mehr Lebensqualität für unsere Patienten.

Business-on: Das Kompetenzhaus Gehen Verstehen ist ein zentraler Baustein Ihrer Arbeit. Warum spielt gerade die Gangtherapie so eine große Rolle – und was macht Ihre Herangehensweise besonders?

Gehen ist weit mehr als nur Fortbewegung – es bedeutet Selbstständigkeit, Teilhabe und Lebensqualität. Gerade in der neurologischen Rehabilitation ist das Gangbild ein zentrales Ausdrucksmittel für Funktionsfähigkeit und Heilungsverlauf. Deshalb ist die Gangtherapie bei uns kein ergänzender Baustein, sondern ein strukturelles Fundament.

Als Kompetenzhaus „Gehen Verstehen“ arbeiten wir nach den Leitlinien von Kirsten Götz-Neumann – mit einem tiefen Verständnis für die komplexe neurophysiologische Steuerung des Gehens. Wir analysieren das Gangbild präzise und therapieren nicht nur Symptome, sondern deren Ursachen: sei es muskulär, sensomotorisch, koordinativ oder zentralnervös bedingt.

Was unsere Herangehensweise besonders macht, ist die Verbindung von klassischer Gangtherapie mit modernen Technologien – von robotikgestützter Gangrehabilitation mit dem Lexo oder Omego, bis hin zur reflektorischen Faszienbehandlung, Haltungsanalyse und gezielter Aktivierung motorischer Programme. Unser Team ist darin speziell geschult – interdisziplinär, fundiert und mit einem klar strukturierten Therapieverlauf: von Anamnese, Zielsetzung, Befund bis zur Evaluation.

So schaffen wir es, das Gehen nicht nur funktionell zu verbessern, sondern nachhaltig wieder in den Alltag der Menschen zu integrieren.

Business-on: Ergotherapie in der Orthopädie und Neurologie wird oft noch unterschätzt. Welche Aufklärungsarbeit leisten Sie in der Region – und was wünschen Sie sich hier langfristig?

Wir leisten seit vielen Jahren intensive Aufklärungsarbeit – vor allem über das, was am überzeugendsten wirkt: den Therapieerfolg unserer Patientinnen und Patienten. Wenn ein Patient nach Schlaganfall oder Operation schneller wieder am Alltag teilnehmen kann, wenn Schmerzen nachhaltig reduziert oder Bewegungsabläufe gezielt verbessert werden, dann spricht sich das herum – auch in der Ärzteschaft. Viele unserer Überweiser haben durch solche Rückmeldungen ein neues Verständnis für die Möglichkeiten der Ergotherapie gewonnen.

Dabei ist uns eines besonders wichtig: Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zur Physiotherapie, sondern als sinnvolle Ergänzung. Beide Berufsgruppen bringen unterschiedliche Kompetenzen ein – gemeinsam ermöglichen wir eine umfassende Versorgung, die den Patienten ganzheitlich im Blick hat. Gerade in der Orthopädie und Neurologie ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit entscheidend, um Funktionsfähigkeit, Selbstständigkeit und Lebensqualität zu fördern.

Langfristig wünsche ich mir daher eine stärkere Verzahnung zwischen den Heilmittelerbringern und der ärztlichen Versorgung – mit mehr Kommunikation, weniger Konkurrenzdenken und einem echten Miteinander im Sinne der Patienten. Und ich wünsche mir, dass Ergotherapie endlich den Stellenwert erhält, den sie verdient: als eigenständige, hochqualifizierte und wirksame Therapieform, die nicht nur „beschäftigt“, sondern heilt, stabilisiert und Teilhabe ermöglicht.

Business-on: Ihre Teams arbeiten an drei verschiedenen Standorten. Wie sichern Sie standortübergreifend die hohe fachliche Qualität und den Austausch im Team?

Qualität entsteht durch Austausch, Struktur und den Willen zur Weiterentwicklung – genau das leben wir in unseren drei Praxen täglich. An jedem Standort finden wöchentliche kurze Teammeetings statt, in denen aktuelle Fälle, organisatorische Themen und praxisnahe Herausforderungen besprochen werden. Dieser regelmäßige Austausch sorgt dafür, dass alle Kolleginnen und Kollegen fachlich und organisatorisch auf dem neuesten Stand bleiben.

Einmal im Monat treffen wir uns standortübergreifend zu einem großen Teammeeting – hier stehen interne Fortbildungen, Fallbesprechungen und Prozessoptimierungen im Mittelpunkt. Diese Treffen sind für uns zentral, um voneinander zu lernen, gemeinsam Standards zu entwickeln und eine gemeinsame Therapiesprache zu pflegen. Besonders wichtig ist uns dabei die enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis: Fachliche Inhalte werden direkt an Fallbeispielen besprochen und in den Therapiealltag überführt.

Darüber hinaus investieren wir gezielt in externe Fortbildungen – teils außerhalb, aber auch regelmäßig als Inhouse-Schulungen. So kommen unsere Therapeutinnen und Therapeuten standortübergreifend mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, modernen Konzepten und praxisnahen Tools in Kontakt. Diese Fortbildungsstruktur ist ein fester Bestandteil unserer Qualitätsstrategie.

Unser Ziel ist es, ein lernendes Team zu sein – offen, reflektiert und vernetzt. So schaffen wir nicht nur eine hohe fachliche Qualität, sondern auch eine starke Gemeinschaft über alle Standorte hinweg.

Business-on: Vielen Dank an das Team der Aktivräume für das differenzierte Gespräch und die fundierten Einblicke in eine Praxis, die zeigt, wie moderne Ergotherapie zwischen Hightech, Haltung und Menschlichkeit eine neue Richtung einschlägt – präzise, wirksam und nah an der Lebensrealität.