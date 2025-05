„Unsere Fahrgäste erwarten mehr als nur Mobilität“ – Sinan Gürlek im Interview über Visionen, Standards und Wachstum

In einer Zeit, in der Mobilität längst nicht mehr nur als Fortbewegung verstanden wird, setzt ein Unternehmen in München neue Maßstäbe in puncto Exklusivität, Zuverlässigkeit und persönlichem Service: Sinan Gürlek bietet mit seinem Unternehmen ein außergewöhnliches Fahrerlebnis für anspruchsvolle Kunden. Dabei geht es nicht nur um Komfort auf vier Rädern, sondern um Vertrauen, Diskretion und Präzision – Werte, die in der Premiumdienstleistung unerlässlich sind.

Ein zentraler Bestandteil dieses Qualitätsversprechens ist der Premium Limousinenservice München, der sich längst einen Namen bei Businesskunden, VIPs und internationalen Gästen gemacht hat. Doch wer steckt hinter dieser eleganten Servicewelt auf Rädern? Welche Philosophie leitet die täglichen Entscheidungen im Unternehmen? Und wie begegnet man dem stetigen Wandel urbaner Mobilitätsbedürfnisse?

Darüber haben wir mit Sinan Gürlek gesprochen – einem Mann, der nicht nur das operative Geschäft kennt, sondern auch die strategische Ausrichtung entscheidend mitgestaltet. Im Interview mit business-on.de spricht er über die Hintergründe der Unternehmensentwicklung, seine persönlichen Standards für Kundenbeziehungen und den Blick in die Zukunft.

Business-on: Herr Gürlek, erzählen Sie uns doch einmal: Wie sind Sie zum Limousinenservice gekommen – was hat Sie an dieser Branche gereizt?

Sinan Gürlek: Die Personenbeförderung begleitet mich seit meiner Kindheit. Mein Vater ist seit vielen Jahren mit einer Mercedes S-Klasse im Einsatz und fährt größtenteils vorgebuchte Touren für eine anspruchsvolle Kundschaft. Ich habe diese Welt von klein auf erlebt, mich aber ganz bewusst für einen eigenen Weg entschieden. In klassischen Taxiunternehmen sind Preisstruktur und Abläufe oft durch äußere Vorgaben bestimmt.

Mit einem Limousinenservice kann ich meinen Anspruch an Qualität und Kundenorientierung deutlich besser umsetzen. Unsere Festpreise bieten nicht nur Transparenz, sondern auch finanzielle Sicherheit bei der Buchung. Das erleichtert insbesondere Geschäftsreisenden die Planung. Gleichzeitig beobachte ich, dass gerade bei jüngeren Leuten nicht nur der Komfort zählt, sondern auch das Gesamtbild, das bei der Ankunft vermittelt wird. Ein gepflegter, moderner Auftritt ist Teil des Gesamterlebnisses und genau dafür steht unsere Dienstleistung.

Business-on: Was zeichnet den Service von Sinan Gürlek im Vergleich zu anderen Anbietern konkret aus?

Sinan Gürlek: Unser Anspruch beginnt beim äußeren Erscheinungsbild und endet nicht an der Fahrzeugtür. Alle Fahrten werden im klassischen Chauffeur-Outfit durchgeführt. Dunkler Anzug, weißes Hemd und Krawatte gehören für uns zum Standard. In unserer Branche ist das längst nicht überall so. Auch unser digitaler Auftritt ist bewusst hochwertig und aufgeräumt gestaltet. Wer unsere Webseite besucht, erkennt sofort, dass wir großen Wert auf Details legen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist unsere Kommunikation. Fahrer, Disponenten und Geschäftsführer sprechen stets perfektes Deutsch und Englisch. Kunden erhalten schnelle und verbindliche Antworten in beiden Sprachen. Die Tonalität ist stets respektvoll und professionell. Unsere Fahrzeugflotte rundet dieses Gesamtbild ab. Sie besteht aus modernen, einwandfrei gepflegten Modellen, die regelmäßig gewartet und kontrolliert werden. Der Unterschied ist nicht laut, aber spürbar.

Business-on: Premium ist ein großes Wort. Wie wird es bei Ihnen mit Leben gefüllt?

Sinan Gürlek: Premium zeigt sich bei uns nicht im Etikett, sondern in der Summe vieler Details. Unsere Fahrzeuge befinden sich jederzeit in einwandfreiem Zustand, sowohl technisch als auch optisch. Sauberkeit hat für uns höchste Priorität. Genauso wichtig ist der persönliche Service: Wir begegnen jedem Fahrgast mit Aufmerksamkeit und Respekt, ganz gleich ob es um eine kurze Fahrt oder einen längeren Einsatz geht.

Unsere Fahrer verstehen sich als Gastgeber, nicht nur als Fahrer. Sie sind professionell geschult und treten stets gepflegt und stilsicher auf. Pünktlichkeit ist für uns selbstverständlich, nicht verhandelbar. Der Kontakt zu unseren Kunden ist direkt und persönlich. Die Geschäftsführer stehen regelmäßig selbst in Kontakt mit Fahrgästen und legen großen Wert auf eine verlässliche Betreuung. So wird Premium für uns zu einer Haltung, nicht nur zu einem Versprechen.

Business-on: Wer gehört zu Ihrer Zielgruppe und welche Erwartungen bringen diese Kunden typischerweise mit?

Sinan Gürlek: Unsere Kunden sind vor allem Menschen, die beruflich viel reisen und auf absolute Verlässlichkeit angewiesen sind. Dazu zählen unter anderem Berater, Juristen, Private-Equity-Manager oder Führungskräfte aus dem Finanzsektor. Sie schätzen diskrete, pünktliche und hochwertige Transfers – insbesondere zum Flughafen oder zwischen Geschäftsterminen.

Darüber hinaus betreuen wir regelmäßig internationale Gäste, die während ihres Aufenthalts in München einen durchgehenden Chauffeurservice benötigen. Auch Messebesucher zählen zu unserer Klientel, die vor allem während großer Veranstaltungen auf komfortable und stressfreie Mobilität setzen. Für alle gilt: Sie erwarten höchste Professionalität – und ein Servicelevel, das sich nahtlos in ihren Arbeitsalltag einfügt.

Business-on: In der Dienstleistungsbranche sind Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Diskretion essenziell. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Chauffeure diese Werte täglich leben?

Sinan Gürlek: Unsere Fahrer bekommen keine engen Zeitpläne auferlegt. Es ist uns wichtiger, zehn Minuten zu früh beim Kunden zu sein, als eine Fahrt mehr zu machen und dadurch unnötige Hektik zu riskieren. Diese Haltung zahlt direkt auf Pünktlichkeit und Verlässlichkeit ein. Auch beim Fahren selbst gilt: Sicherheit und Gelassenheit stehen über Schnelligkeit.

Wir wollen, dass sich unsere Fahrgäste zu jeder Zeit entspannt und gut aufgehoben fühlen und nicht wie jemand, der gerade zwischen zwei Terminen abgefertigt wird. Und was Diskretion angeht, gilt bei uns eine einfache Regel: Was im Fahrzeug gesprochen wird, bleibt im Fahrzeug. Wir behandeln jede Unterhaltung und jedes Detail mit höchster Vertraulichkeit.

Business-on: Welchen Stellenwert haben technologische Innovationen in Ihrem Unternehmen – etwa bei der Fahrzeugflotte oder bei Buchungsprozessen?

Sinan Gürlek: Technologische Ausstattung ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um unseren Fahrgästen echten Komfort zu bieten. Deshalb legen wir großen Wert auf Funktionen wie Sitzheizung, Sitzklimatisierung und verstellbare Sitze im Fond, oft ergänzt durch Massagesitze.

Gerade auf längeren Strecken oder nach einem Flug spüren unsere Gäste den Unterschied. Genauso viel Sorgfalt legen wir auf den Buchungsprozess. Er soll sich nicht wie eine Pflicht anfühlen, sondern wie ein Service, der sich nahtlos in den Alltag einfügt. Ob über WhatsApp, per E-Mail, telefonisch oder per App – wir richten uns nach dem, was für unsere Kunden am bequemsten ist.

Business-on: Wie wichtig ist das persönliche Auftreten Ihrer Fahrer für den Gesamteindruck beim Kunden? Gibt es dazu interne Schulungen?

Sinan Gürlek: Das persönliche Auftreten unserer Fahrer ist ein zentraler Bestandteil des Gesamteindrucks. Unsere Fahrer tragen stets das traditionelle Chauffeur-Outfit, bestehend aus dunklem Anzug, weißem Hemd und Krawatte. Nicht selten sind sie dabei sogar eleganter gekleidet als der Geschäftsmann, der gleich einen wichtigen Vertrag unterzeichnet. Neben der Kleidung schulen wir unsere Fahrer umfassend im professionellen Umgang mit Kunden. Insbesondere bei prominenten Gästen legen wir großen Wert darauf, dass sowohl die Oberklasse-Limousine als auch das Auftreten des Fahrers höchsten Erwartungen gerecht werden.

Business-on: München ist ein internationaler Hotspot – wie begegnen Sie den Ansprüchen internationaler Gäste und Geschäftskunden?

Sinan Gürlek: Als gebürtige Münchner kennen wir die Stadt in- und auswendig. Dieses Wissen nutzen wir, um unseren internationalen Gästen nicht nur eine zuverlässige Fahrt zu bieten, sondern sie auch persönlich zu betreuen. Wir sprechen fließend Englisch und Deutsch, sodass wir auf die Wünsche unserer Kunden flexibel eingehen können. Von der ersten Kontaktaufnahme an stehen wir unseren Gästen mit Empfehlungen zu den besten Hotels, Restaurants und Events in München zur Seite. Dank unseres umfangreichen Netzwerks sind wir zudem in der Lage, schnell auf besondere Wünsche oder Anforderungen zu reagieren und so einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Business-on: Gibt es Kooperationen mit Hotels, Unternehmen oder Eventagenturen?

Sinan Gürlek: Wir sind exklusiver Limousinen- und Chauffeurservice für einige in München ansässige Private-Equity-Unternehmen und pflegen enge Partnerschaften mit mehreren Eventmanagementagenturen, die bei großen Veranstaltungen auf unsere Zuverlässigkeit und Diskretion setzen. Darüber hinaus betreuen wir exklusiv einige hochrangige Personen aus großen Beratungsunternehmen, Investment-Banken und Anwaltskanzleien, für die wir individuell abgestimmte Mobilitätslösungen anbieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Services genau auf die hohen Anforderungen und speziellen Wünsche unserer anspruchsvollen Kunden auszurichten und so jederzeit höchste Qualität zu gewährleisten.

Business-on: Wie gestaltet sich das Wachstum Ihres Unternehmens – planen Sie weitere Städte oder Services?

Sinan Gürlek: Das Wachstum von PRIMELANE verläuft sehr positiv, und wir sind stolz darauf, dass unser Fuhrpark kontinuierlich erweitert wird. Neben der Steigerung unserer Fahrzeuganzahl vermitteln wir schon heute Fahrten in mehreren großen Städten Deutschlands. Unser nächstes Ziel ist es, in diesen Städten Niederlassungen zu etablieren, um unseren Kunden vor Ort einen noch besseren und persönlicheren Service bieten zu können. Diese Expansion ermöglicht es uns, unsere hochwertigen Mobilitätsangebote einem größeren Kundenkreis zugänglich zu machen und gleichzeitig unsere hohen Qualitätsstandards zu bewahren.

Business-on: Blick in die Zukunft: Welche Entwicklungen sehen Sie im Bereich der Premium-Mobilität? Und wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf Jahren?

Sinan Gürlek: Wir beobachten eine stetig wachsende Nachfrage nach persönlichen Chauffeurservices, insbesondere durch internationale Gäste, die individuelle und zuverlässige Mobilität schätzen. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach maßgeschneiderten Services: Kunden möchten flexibel buchen, ihre Wünsche äußern können und erwarten eine Ausführung auf höchstem Niveau. Die Digitalisierung hilft dabei, Buchungsprozesse noch effizienter zu gestalten. Für viele unserer Kunden ist es heute selbstverständlich, per App, WhatsApp oder automatisierten Systemen zu buchen und dennoch persönlichen Service zu erleben.

Ein weiterer Trend ist die Verknüpfung verschiedener Mobilitätsformen: Wer mit dem Privatjet landet, möchte ohne Wartezeit direkt in eine perfekt koordinierte Weiterfahrt steigen. Auch deshalb sehen wir unsere Rolle künftig verstärkt als Mobilitätsmanager, nicht nur als klassischer Chauffeurservice.

Trotz digitaler Kommunikation bleibt der Bedarf an hochwertigen Geschäftsreisen ungebrochen. Persönliche Treffen lassen sich durch keine Videokonferenz ersetzen.

In den kommenden fünf Jahren planen wir, unsere Präsenz über München hinaus auszubauen und feste Standorte in Frankfurt sowie Köln oder Düsseldorf aufzubauen.

Business-on: Vielen Dank an Sinan Gürlek für das Gespräch – und für die Einblicke in ein Dienstleistungsverständnis, das moderne Mobilität nicht nur effizient, sondern persönlich, zuverlässig und stilvoll neu denkt.