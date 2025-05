Chiropraktiker Praxis im Gespräch: Ursachen erkennen, Schmerzen nachhaltig lindern

Wenn über Gesundheit gesprochen wird, geht es oft um Symptome, Diagnosen, Medikamente. Was dabei oft auf der Strecke bleibt: die tatsächliche Ursache eines Problems. In der Chiropraktiker Praxis in München wird genau dort angesetzt – tief im Inneren des Körpers, an jenem feinen Zusammenspiel von Wirbelsäule, Nervensystem, Gelenken und Gewebe, das für unser tägliches Wohlbefinden zuständig ist. Und wenn etwas davon aus dem Takt gerät, kann das Folgen haben, die sich nicht sofort erschließen.

Seit 1998 verfolgt das Team um Dr. Rainer Thiele in München einen konsequent ganzheitlichen Ansatz: amerikanische Chiropraktik, kombiniert mit struktureller Osteopathie. Keine Schnellschüsse, kein bloßes „Einrenken“, sondern fundierte Diagnostik, individuell abgestimmte Justierungen – und immer mit dem Ziel, Selbstheilung zu ermöglichen statt bloß zu lindern. Was zunächst technisch klingt, ist in der Praxis das Gegenteil: achtsam, sanft, präzise. Die S.O.T.-Methode, der gezielte Einsatz bildgebender Verfahren und das tiefgreifende Wissen über die Verbindung von Struktur, Psyche und Stoffwechsel machen den Unterschied.

Bemerkenswert ist nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die technologische Ausstattung. Moderne Diagnosesysteme auf NASA-Basis, hydraulische Hightech-Liegen mit Dropfunktion – Hightech trifft hier auf jahrzehntelange Erfahrung. Und doch steht der Mensch im Mittelpunkt. Sportler mit akuten Beschwerden, Patientinnen mit chronischen Schmerzen oder Menschen auf der Suche nach präventiver Stabilität: Sie alle treffen auf ein Team, das individuell hinschaut. Und dabei vor allem eines tut: zuhören.

Ein Gespräch mit einem Chiropraktiker, der mehr sieht als nur die Wirbelsäule – und den Ursachen den Raum gibt, den sie verdienen.

Business-on: Sie sprechen in Ihrer Praxis von „ursächlicher Diagnose“ – was bedeutet das konkret im Vergleich zur klassischen Schmerztherapie, und wie gelingt es, den Blick vom Symptom weg zur tatsächlichen Ursache zu lenken?

Dr. Rainer Thiele: Dazu benötigt man gute anatomische Kenntnisse, um zu wissen, dass die Muskeln von der Körpermitte ausgehen und sich dann über Muskelketten fortsetzen. Körpermitte, ist also der Schwerpunkt des Menschen, somit das Becken gleich Körpermitte. Hier liegt der Fokus für die Erstuntersuchung und somit auch auf Ursachen der bestehenden Symptomatiken.

Business-on: In der Chiropraktik kommt es auf Millimeter an – Sie setzen dafür auf hochmoderne Technik wie das Insight Discovery System oder Drop-Liegen. Wie verändert Technologie heute die Qualität der manuellen Behandlung?

Dr. Rainer Thiele: Die Qualität ist sicher maßgeblich von der modernen Technik für Erstuntersuchung und Behandlung abhängig. Allerdings hängt viel von der Qualifikation und den Fertigkeiten des Behandlers ab. Ich spreche gerne von einem chiropraktischen Denken, welches Muskel, Nerven und Subluxation in einem Zusammenhang sehen.

Business-on: In Ihrer Praxis verbinden Sie Chiropraktik mit struktureller Osteopathie. Wie gelingt es, diese beiden Ansätze so zu kombinieren, dass nicht einfach zwei Methoden nebeneinander stehen, sondern eine Therapie daraus entsteht?

Dr. Rainer Thiele: Es gibt viele Techniken für die Patienten, wenn Chiropraktik und Osteopathie zur Anwendung kommen. Anwendung der einzelnen Handgriffe und Techniken sind immer auf den Patienten abgestimmt und abhängig vom Alter, von der Dauer der Beschwerden und von der Konstitution.

Business-on: Viele Patienten kommen mit chronischen Schmerzen – oft nach langer Vorgeschichte. Wie wichtig ist dabei der mentale Aspekt, und wie gehen Sie mit Erwartungen um, wenn schnelle Heilung nicht garantiert werden kann?

Dr. Rainer Thiele: Patienten kommen meistens in unsere Praxis, wenn Sie alle Institutionen der Schulmedizin durchlaufen haben. Somit ist der mentale Zustand vieler Patienten nicht der beste. Wir klären die Patienten über die Ursachen der Symptomatiken nach der Erstuntersuchung auf und geben ihnen realistische Auskunft in Bezug auf die Ursache der Symptomatik und Dauer der Behandlung. Heilversprechen geben wir allerdings nicht, aber nach 30 Jahren können wir nach der Erstuntersuchung genau einschätzen, wem wir sehr gut helfen können.

Business-on: Vielen Dank, Dr. Thiele, für das aufschlussreiche Gespräch und die Einblicke in Ihre ganzheitliche Herangehensweise.