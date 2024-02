Baukompressoren: Wofür werden sie eingesetzt?

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Werkstätten

Der Einsatz von mobilen Baukompressoren ist in vielen Werkstätten Gang und Gäbe. Sie ersetzen häufig Elektrowerkzeuge und vereinfachen damit die Arbeit von Handwerkern enorm. Ein Beispiel ist das sogenannte “Sandstrahlen”, was eine schonende Alternative zum Schleifen darstellt. Hierfür wird an den Kompressor eine spezielle Pistole mit einem Sandbehälter angeschlossen. Anschließend werden die Sandpartikel mit Hilfe des Luftstroms auf einen Gegenstand geschleudert, wodurch der Gegenstand mit dem Sand poliert wird. Mobile Baukompressoren können in der Werkstatt ebenso zum Bohren, Öl Auftragen, Lackieren oder Schrauben verwendet werden.

Aufpumpen von Autoreifen

Ein Kompressor eignet sich ideal für das Aufpumpen von Autoreifen. Dabei ist es wichtig, auf den richtigen Reifendruck zu achten. Ein zu geringer Reifendruck kann nämlich zur Folge haben, dass die Reifen kaputt gehen oder dass sich der Spritverbrauch erhöht. Bei der Auswahl eines passenden Bau- bzw. Druckluftkompressors spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Der Kesselinhalt sowie die Leistung des entsprechenden Geräts sollten dabei immer für den individuellen Einsatzzweck geeignet sein. Die Auswahl an Kompressoren ist deshalb sehr umfassend. Neben Autoreifen können jedoch auch andere Gegenstände mit Druckluft befüllt werden. Hüpfburgen sind hierfür ein gutes Beispiel.

Verwendung von Baukompressoren zu Reinigungszwecken

Die Druckluft von Kompressoren eignet sich ebenso für verschiedene professionelle Reinigungsvorgänge in Fabriken oder Werkshallen, in denen eine manuelle Reinigung nicht ausreicht oder zu aufwändig wäre. Die Geräte sind zum Beispiel in Autowaschanlagen zu finden und werden dort in Form von Hochdruckreinigern eingesetzt. Auf der Baustelle werden die Geräte dafür verwendet, um festsitzenden Schmutz in Mauern zu entfernen. Sie können aber auch genutzt werden, um Baumaschinen oder andere elektrische Geräte gründlich zu reinigen. Häufig werden auch Schiffe mithilfe des Einsatzes von Baukompressoren gereinigt. Hierbei kommt das Sandstrahlverfahren zum Einsatz – auf diese Art und Weise kann man zum Beispiel einen Bootsrumpf sorgfältig säubern. Das Sandstrahlverfahren wird also nicht nur zum Polieren, sondern auch zum Reinigen von verschiedenen Gegenständen genutzt.