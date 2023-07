Die wichtigste Voraussetzung, um in den Devisenhandel einsteigen zu können, ist natürlich ein zuverlässiger Broker. Darüber hinaus sollte man sich ausführlich mit dem Thema beschäftigen und wissen, mit welchen Instrumenten man von den Kursbewegungen zwischen bestimmten Währungspaaren profitieren kann. Zu guter Letzt ist die richtige Strategie entscheidend. Hier entscheidet sich der Handel mit Devisen allerdings nicht von anderen Arten von Investments.

Hoher Umsatz, ständiger Handel

Die Zahlen sind beeindruckend: Innerhalb von wenigen Jahrzehnten stiegen die weltweiten Umsätze am Markt für Devisen im Jahr 2019 erstmals auf mehr als sechs Billionen US-Dollar pro Handelstag. Drei Jahre später waren die Umsätze noch einmal um rund eine Billion Dollar pro Tag gestiegen. Diese riesigen Summen zeigen, dass es sich hier um einen Markt mit einer enormen Liquidität handelt. Das gilt vor allem dann, wenn man sich für Leitwährungen wie US-Dollar, Euro, britisches Pfund oder den japanischen Yen interessiert.

Ein weiterer interessanter Aspekt für Anleger ist die Tatsache, dass es bei den Handelszeiten fast keine Beschränkungen gibt. Ein Handelstag startet in der Regel in Asien, geht dann in Europa und schließlich in Nordamerika weiter. Unterbrechungen gibt es nur an Feiertagen oder Wochenenden.

Chance und Risiko

Die Ausschläge der Kurse einzelner Wechselpaare sind in der Regel nicht besonders groß. Um trotzdem ordentliche Renditen zu erzielen, spielen Hebelprodukte im Devisenhandel eine wichtige Rolle. Dabei können Anleger bereits mit kleinen Beträgen viel Geld verdienen. Sollten sich die Kurse allerdings nicht so wie erwartet entwickeln, drohen enorme Verluste. Deshalb sollte man bei der eigenen Strategie für den Handel großen Wert darauf legen, das mögliche Risiko zu minimieren.

Um stets auf dem Laufenden zu bleiben, sollten Anleger nicht allein auf die Kurse der Währungspaare achten, für die sie sich besonders interessieren. Nachrichten aus der Wirtschaft spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese wirken sich schließlich oft direkt oder indirekt auf die Kurse von zwei Währungen aus. Einige Beispiel dafür sind offizielle Zahlen zur Inflation, zur Arbeitslosigkeit oder rund um die Zinsentscheidungen der Zentralbanken.

Wer alle Faktoren bedenkt, findet beim Devisenhandel aber nicht nur interessante Chancen auf Renditen. Darüber hinaus bietet dieser Markt auch noch die Möglichkeit, das eigene Portfolio zu diversifizieren. Die Entwicklung der Kurse an den Devisenmärkten läuft nämlich oft deutlich anders als die Entwicklungen an den Märkten für Aktien oder Anleihen in bestimmten Ländern und Währungsräumen wie der Eurozone.