Luxusuhren: Welche Modelle waren 2023 besonders gefragt?

Luxusuhren sind auf der ganzen Welt ein beliebtes Gut. Doch welche Modelle standen bei Uhrenenthusiasten im Jahr 2023 besonders hoch im Kurs? Ein Blick in die Daten von Chrono24, dem größten Marktplatz für Luxusuhren, enthüllt Überraschendes: Jede Kultur hat ihre eigenen Favoriten – und es muss beileibe nicht immer das teuerste Modell sein, das die Herzen der Uhrenfreunde erobert.

Abräumer des Jahres war zweifelsohne die Swatch x Omega MoonSwatch, die für einen UVP von 275 EUR über die Ladentische geht. Die aus Bioceramic gefertigte Variante der berühmten Omega Speedmaster Professional Moonwatch stand sowohl in Deutschland als auch in Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ganz oben in der Käufergunst. So verdrängte die MoonSwatch „Mission to the Moon“, die mit ihrem grauen Gehäuse und dem schwarzem Zifferblatt dem Original am nächsten kommt, den Rolex-Klassiker Datejust 41 in Deutschland auf den zweiten Rang. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten musste sich die Datejust 41 einer MoonSwatch geschlagen geben – in diesem Fall der in verschiedenen Grautönen gehaltenen „Mission to Mercury“. In Italien belegten mit der „Mission to the Moon“, der „Mission to Mercury“ und der „Mission to Saturn“ gleich drei MoonSwatches die Top-Plätze der Bestenliste.

Interessanterweise spielte die MoonSwatch in Japan und den USA keine große Rolle. So entschieden sich japanische Uhrenkäufer mehrheitlich für die Citizen Tsuyosa Referenz NJ0151-53M mit hellblauem Sonnenschliffzifferblatt. Die Uhr überzeugt durch ein sportlich-elegantes Design, ein integriertes Edelstahlarmband sowie ein Automatikuhrwerk mit Datumsanzeige. Auf Platz zwei liegt ebenfalls eine Citizen Tsuyosa – dieses Mal die Referenz NJ0150-56Z mit gelbem Zifferblatt. Etwas abgeschlagen auf Rang drei rangiert die Oyster Perpetual 36 von Rolex. Sie gehört seit den frühen 1950er-Jahren fest zum Rolex-Programm und ist in unzähligen Ausführungen erhältlich. Eine Gemeinsamkeit aller drei Uhren: Sie alle sind sportliche Dresswatches, die sowohl zu Anzug und Krawatte als auch zum Polohemd eine gute Figur machen.

Der amerikanische Markt ist fest in der Hand von Rolex. Sowohl auf dem ersten wie dem zweiten Platz stehen Datejust-Modelle mit 41 mm Durchmesser. Die Liste wird angeführt von der Edelstahl-Referenz 126334 mit geriffelter Weißgoldlünette. Platz zwei geht an die Referenz 126300, die über eine glatte Edelstahllünette verfügt. Beide Referenzen sind in zahlreichen Zifferblattvariationen erhältlich. Zudem haben Sie die Wahl zwischen dem feingliedrigen Jubilee-Armband oder dem sportlichen Oyster-Band. Die drittbeliebteste Uhr in den USA war im Jahr 2023 die Omega Speedmaster Professional Moonwatch. Anders als in Deutschland oder Italien setzt man in Amerika also lieber auf das Original.