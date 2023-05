Fünf Tipps für einen günstigen Kredit

Kreditvergleich statt Hausbank

Es gibt gute Gründe dafür, warum die traditionelle Herangehensweise, seine Hausbank für einen Kredit zu konsultieren, immer mehr an Bedeutung verliert. So haben sich die Möglichkeiten im Digitalzeitalter für einen Kreditvergleich enorm verbessert. Durch diese Möglichkeiten wird die Gebundenheit der Berater an die Angebote der Hausbank zu einem spürbaren wie auch vermeidbaren Wettbewerbsnachteil. Um die Kreditofferten gleich mehrerer Finanzinstitute anhand ausgewählter Eckdaten miteinander zu vergleichen, bieten Vergleichsportale ihre Dienste an. Online Kredite finden kann man schnell und unkompliziert bei angesehenen Portalen oder Kreditvermittlern.

Direktbanken und Fintechs

Durch den Siegeszug der Digitalisierung, die sich auf alle Bereiche des täglichen Lebens erstreckt, rücken Direktbanken in den Vordergrund. Bei ihnen handelt es sich um Kreditgeber, die vollständig auf die virtuelle Kreditabwicklung setzen. Die Einsparungen von Mitarbeitern und im Filialnetz geben sie durch günstigere Anleihen an ihre Kunden weiter. Ähnlich wie Direktbanken funktionieren Fintechs, die sich darüber hinaus durch eine besondere Innovationsfreudigkeit auszeichnen, die Möglichkeiten des technologischen Fortschritts in neue Features und Funktionen für ihre Kunden umzusetzen.

Zweiter Kreditnehmer

Wer es schafft, für einen Kredit einen zweiten Kreditnehmer ins Boot zu holen, überzeugt die Bank von der eigenen Bonität. Denn die Sicherheiten, die der Kompagnon mitbringt, werden von der Bank zu den eigenen Sicherheiten addiert, wozu zum Beispiel Immobilien, Autos, Aktien, Schmuck, Gold und eine Lebensversicherung gehören. Studien haben ergeben, dass sich die Kreditkonditionen bei einem zweiten Kreditnehmer um 30 Prozent verbessern können. Besonders spürbar ist dieser Effekt, wenn ein eigener negativer Schufa-Eintrag durch einen positiven Schufa-Score des Teilhabers ausgeglichen werden kann.

Der richtige Zeitpunkt

Der richtige Zeitpunkt oder der Kairos, wie es im alten Griechenland hieß, kann einen erheblichen Einfluss auf die Bedingungen der Anleihe haben. Bei der Taxierung gilt es vor allem, die gegenwärtigen Umstände in der eigenen Lebenssituation mit den Ansprüchen der Bank in Einklang zu bringen. So schätzt die Bank ein sicheres Auskommen, sodass es sich lohnt, eine mögliche Probezeit in einem Betrieb abzuwarten.

Ähnliches gilt für die Bonität, wobei der Europäische Gerichtshof für deutsche Kreditnehmer eine Erleichterung herbeigeführt hat. Durch das Urteil des EuGH, wonach die bisherige Praxis der Auskunftei gegen EU-Recht verstößt, dürfen sensible persönliche Daten, etwa zur eigenen Insolvenz, nicht mehr drei Jahre gespeichert und für Anfragen zugänglich gemacht werden, sondern nur noch sechs Monate. Diese Neuregelung ist bereits wirksam.

Kreditbetrag und Kreditlaufzeit

Die Höhe des Darlehens und die Laufzeit sind für die Konditionen des Kredits wichtige Einflussfaktoren. Dies gilt zunächst deshalb, weil hohe Kreditsummen und lange Laufzeiten in den Augen der Bank die Gefahr für Zahlungsausfälle erhöhen, sodass sie das gestiegene Risiko durch höhere Zinssätze an ihre Kreditnehmer weitergibt. Hinzu kommt, dass längere Laufzeiten selbst bei einem gleichen Kreditbetrag durch die größere Menge an Monatsraten die Zinskosten erhöhen.

Fazit: Die neuen Möglichkeiten sollten genutzt werden

Wir haben uns in unserem Ratgeber auf die Vorschläge konzentriert, die wirklich etwas bringen, die einen erheblichen Einfluss auf die Kreditkonditionen haben können. Das Wichtigste ist, dass es Kunden gelingt, die Bank von der eigenen Zahlungsfähigkeit zu überzeugen, da sie ein Vertrauen in ihre Kunden mit niedrigeren Zinsen und anderen Vergünstigungen, zum Beispiel bei möglichen Sonderkonditionen, honoriert.

Genauso wichtig ist es, die Augen aufzuhalten und die Möglichkeiten, die das Digitalzeitalter bietet, zu nutzen. Dies lohnt sich auch deshalb, weil sich die Entwicklung auf dem Gebiet der Finanzen förmlich überschlägt, was jeder mit Blick auf neue Marktteilnehmer wie Kreditvergleichsportale, Fintechs und Direktbanken auf einen Blick nachvollziehen kann.