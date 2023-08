Carsten Maschmeyer – Vermögen

Wie reich ist Carsten Maschmeyer?

Carsten Maschmeyer zählt zu den reichsten Menschen Deutschlands. Sein Vermögen wird auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Seit 2016 investiert der Unternehmer neben Nils Glagau, Judith Williams, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen, Nico Rosberg und Georg Kofler in der Vox-Fernsehshow “Die Höhle der Löwen” in Start-ups. Dazu zählen Finanzguru, Nippli, THE PLANT BOX, Blufixx und nao.

Laut focus.de setzte Carsten Maschmeyer bis zum jetzigen Zeitpunkt circa 5 Millionen Euro ein, um 40 Start-ups zu unterstützen. Bei 22 der 40 Start-ups ist Maschmeyer bis heute beteiligt. 18 Deals wurden nach der Show nicht realisiert. Auch 2023 wird Maschmeyer wieder als Investor bei Vox auftreten.

Öffentlich kritisiert wurde Maschmeyer unter anderem durch den Fernsehmoderator Günther Jauch, der Maschmeyers Geschäftspraktiken als fragwürdig bezeichnete.

Carsten Maschmeyer – mit 50.000 DM zum EURO-Milliardär

Carsten Maschmeyer wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Seine alleinerziehende Mutter arbeitete als Sekretärin in einem Schulamt in Hildesheim. Seine ersten Lebensjahre verbrachte Maschmeyer in einem Mutter-Kind-Heim, bis seine Mutter erneut den Bund der Ehe einging.

Sein Stiefvater, ein Ingenieur, erwies sich als streng. Nach seinem Abitur an der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim verpflichtete sich Maschmeyer zunächst für zwei Jahre als Reserveoffizier bei der Bundeswehr und studierte anschließend Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover.

Sein Studium finanzierte er über eine Anstellung bei der OVB Vermögensberatung. Aufgrund zahlreicher Fortbildungen im Finanzwesen sammelte Maschmeyer zahlreiche Fehlzeiten an der Universität an. 1982 wurde er schließlich exmatrikuliert.

Bereits ein Jahr später wurde Maschmeyer zum Landesdirektor befördert. 1987 folgte dann die Eigenkündigung bei der OVB Vermögensberatung, wobei er eine millionenschwere Abfindung erhielt.

In einem Alter von 28 Jahren gründete Maschmeyer eine Beratungsfirma, den Allgemeinen Wirtschaftsdienst, kurz AWD, und agierte als unabhängiger Finanzberater. Die Gründung fußte auf einem Kapital in Höhe von 50.000 Euro.

Später folgte die Gründung des Tochterunternehmens AWD Österreich und Markteintritte in Großbritannien, der Schweiz sowie Mittel- und Osteuropa. Im Jahr 2000 brachte er das Unternehmen an die Börse.

2007 übernahm Swiss Life den AWD und Maschmeyer veräußerte seinen AWD-Anteil. Ein Jahr später erwarb er Aktien an Swiss Life. Somit wurde der Unternehmer zum größten Aktionär der Firma, deren Vorstand er ab 2009 komplettierte.

2010 gründete Maschmeyer die MaschmeyerRürup AG. Diese umfasst unter anderem die HMNC Brain Health und die Paladin Asset Management GmbH.

Obwohl Carsten Maschmeyer, der Ehemann von Veronica Ferres, zu den reichsten Deutschen zählt, fallen seine Ersparnisse weitaus geringer aus als das Vermögen der reichsten Menschen der Welt, darunter Putin. Der Investmentbanker Bill Browder schätzte das Vermögen von Putin in einer Zeugenaussage vor dem US-Justizausschuss im Jahr 2017 auf 200 Milliarden Dollar.

Politische Skandale und Kontroversen

1998 versuchte Maschmeyer eine mögliche Kanzlerschaft von Lafontaine zu untergraben, indem er eine Werbekampagne realisierte. Diese belief sich auf einen Wert von 650.000 DM.

Schröders Wahlkampf soll er zudem finanziell unterstützt haben. Der Vorwurf: Herkunftsverschleierung. Maschmeyer selbst behauptete, keine Spende getätigt zu haben.

Weiterhin untersuchten die ARD und der NDR Maschmeyers umstrittene Geschäftspraktiken. Sie berichteten von einer Vielzahl an Kleinanlegern, die der AWD bedrängt haben soll. In der Folge sollen diese ihre Aktien und Ersparnisse verloren haben. Maschmeyer ging gerichtlich gegen die Anschuldigungen vor.

Sein Image verbesserte der Finanzunternehmer durch die Teilnahme an der Gründer-Show “Die Höhle der Löwen” (DHDL), wo er Deals mit Start-ups eingeht. Hier löste der Geschäftsmann in der dritten Staffel Vural Öger ab. Das Vermögen der Kollegen wie Nils Glagau übertrifft Maschmeyer um ein Vielfaches.

So profitiert auch das Format selbst von einem Investor, der der Show ein gewisses Maß an Seriosität verleiht. Im Gegensatz zu Carsten Maschmeyers Vermögen beläuft sich das geschätzte Vermögen von Nils Glagau , seinem Kollegen bei “Die Höhle der Löwen”, auf 30 Millionen Euro.

Hat Carsten Maschmeyer eine Frau und Kinder?

Zu Beginn seiner Karriere heiratete Carsten Maschmeyer seine Ex-Frau Bettina. Die Ehe scheiterte nach zwanzig gemeinsamen Jahren. Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor: Marcel Jo und Maurice Jean. 2014 heiratete Maschmeyer die Schauspielerin Veronica Ferres, die eine Tochter mit in die Ehe brachte.

Carsten Maschmeyer war tablettensüchtig

Im Jahr 2021 ließ Carsten Maschmeyer verlauten, sich jahrelang in einer Tablettenabhängigkeit befunden zu haben. Konkret habe er in den Jahren 2008 bis 2010 Medikamente konsumiert.

So erzählt der Unternehmer in einem Interview mit der Fuldauer Zeitung von seinem ersten Schlaftabletten-Konsum während der Arbeitszeit. Der Auslöser: der Verkauf des AWD im Dezember 2007.

Während der Suchttherapie erhielt er weitere Medikamente, die eine Depression auslösten. Da zahlreiche Versuche, sich von den Tabletten zu lösen, fehlschlugen, ließ Maschmeyer sich schließlich in eine psychiatrische Klinik einweisen.

Das Fazit – Erfolg verzeichnen wie der CEO und Investor Carsten Maschmeyer

Hand aufs Herz: Wir alle träumen von dem großen Geld. Unternehmer wie Carsten Maschmeyer erfüllten sich diesen Wunsch. Der Geschäftsführer der Maschmeyer Group sammelte bereits früh Erfahrung im Finanzwesen und erwirtschaftete durch den Verkauf seiner ersten Firma einen Milliardenbetrag. Sein Motto: “Lebe kontaktreich”.

Heute betätigt sich der Unternehmer als Investor und ist seit der dritten Staffel in der beliebten Fernsehshow “Die Höhle der Löwen” auf Vox zu sehen. Verheiratet ist der CEO mit der Schauspielerin Veronica Ferres.

FAQ

Warum ist Carsten Maschmeyer so reich?

Carsten Maschmeyer veräußerte sein erstes Unternehmen gewinnbringend. Anschließend erwarb er zahlreiche Aktien und investierte in Startups.

Ist Maschmeyer Milliardär?

Das Vermögen von Carsten Maschmeyer wird auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt.

Welche Firmen gehören Carsten Maschmeyer?

Carsten Maschmeyer führt die Maschmeyer Group und beteiligt sich an zahlreichen weiteren Unternehmen.

Welche Firma hat Carsten Maschmeyer verkauft?

Carsten Maschmeyer veräußerte den Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD).