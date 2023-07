Bernard Arnault Vermögen – der reichste Mensch der Welt

Bernard Arnault – ein französischer Milliardär

Ende 2022 wurde Arnault zum reichsten Menschen der Welt. Das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes Magazine schätzt sein Vermögen auf etwa 233,7 Milliarden US-Dollar.

Bernard Arnault ist studierter Ingenieur und seit 1985 Mehrheitseigner der Christian Dior S.A. Im Jahre 1989 stieg er als der PDG (Président Directeur Général) des Luxusgüter-Konzerns LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ein, zu dem renommierte Marken wie Louis Vuitton, Moët & Chandon und Hennessy gehören. Über seine Holding Groupe Arnault besitzt er einen Anteil von 70,4 % an der Firma Christian Dior und hält über eine Tochtergesellschaft sowie eigenen Aktienbestand insgesamt fast 47 % der Aktien von LVMH, wobei er über 64 % der Stimmrechte kontrolliert. Darüber hinaus ist er auch Eigentümer der angesehenen Wirtschaftszeitung Les Échos.

Bernard Arnault reiht sich mit seinem beeindruckenden Vermögen in die Riege der reichsten Menschen der Welt ein. Sein geschätztes Vermögen von rund 233,7 Milliarden US-Dollar platziert ihn in der Nähe von anderen Milliardären wie Jeff Bezos, Elon Musk und Bill Gates. Im Vergleich dazu beträgt das Mark Zuckerberg Vermögen, dem Gründer von Facebook, laut Forbes gerade einmal 112 Milliarden US-Dollar.

Karriere

Wie auch manch anderer auf der Forbes-Liste hat Bernard Arnault seinen enormen Reichtum nicht zuletzt seiner familiären Herkunft zu verdanken. Arnaults Vater war ein erfolgreicher Bauunternehmer und hinterließ ihm ein beträchtliches Vermögen, das es ihm ermöglichte, bei Christian Dior einzusteigen. Diese geschickte Entscheidung kostete ihn damals etwa 12,5 Millionen Euro. Bevor er jedoch in das Modegeschäft einstieg, arbeitete der studierte Ingenieur ebenfalls im Bauwesen – er baute luxuriöse Ferienwohnungen sowohl in Frankreich als auch in den USA und konnte damit erstmals sein unternehmerisches Geschick unter Beweis stellen.

Nach seiner Rückkehr aus den USA betrat Arnault das Modegeschäft und prägte maßgeblich die französische und globale Modewelt – wenn auch zunächst eher im Verborgenen. Bereits von Anfang an besaß er ein gutes Gespür dafür, welche Marken zu seinem Portfolio passen und wie er dieses gewinnbringend erweitern kann. Im Jahr 1987 erwarb er beispielsweise Celine, ein Unternehmen, das auf luxuriöse Lederartikel spezialisiert ist. Ob Dior, Celine oder Louis Vuitton – einige der größten Labels der Welt haben Arnault reich gemacht und könnten sein Vermögen auch in Zukunft weiter steigern.

LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH)

Über die Jahre hinweg hat Bernard Arnault sein Vermögen durch den Aufbau von LVMH kontinuierlich ausgebaut. Der Konzern umfasst neben bekannten Marken wie Louis Vuitton, Moët & Chandon und Hennessy noch weitere 72 Luxusmarken, darunter die bekannten Namen Dior, Tiffany, Givenchy, Fendi und Bulgari. Arnault und seine Familie halten etwa 47 % der Unternehmensanteile.

Wie reich ist Bernard Arnault?

Das vergangene Jahr war ein herausragendes Jahr für den Luxusgüter-Konzern LVMH. Sowohl die Erlöse als auch der Gewinn stiegen um mehr als ein Viertel. Die Aktie verzeichnete in den letzten sechs Monaten einen Anstieg um etwa ein Drittel und erreichte kürzlich den höchsten Stand seit über 20 Jahren. Dieser Erfolg spiegelte sich auch im Vermögen des 74-jährigen Mitgründers und CEO des Konzerns wider: Laut dem Bloomberg Billionaires Index hat sein Vermögen nun erstmals die Grenze von 200 Milliarden Dollar überschritten.

Damit ist Arnault nach Elon Musk und Jeff Bezos der dritte Mensch überhaupt, dessen Vermögen diese beeindruckende Marke erreicht hat. Geschätzt beträgt das Vermögen des Multimilliardärs derzeit auf etwa 233,7 Milliarden Dollar. Bereits Mitte Dezember des letzten Jahres hatte der Franzose den Tesla-Chef laut der Forbes-Liste der Superreichen als reichsten Menschen der Welt abgelöst.

Der reichste Mensch der Welt

Arnault ist stets am Puls der Zeit, was ihn mitunter so erfolgreich macht. Im Jahr 2017 erzielte er beispielsweise neue Rekorde durch die Zusammenarbeit mit Superstar Rihanna. Die Beauty-Kollektion Fenty Beauty, die in Zusammenarbeit mit der Sängerin auf den Markt gebracht wurde, war ein großer Erfolg. Nun wird die Mode-Marke „Fenty“ gemeinsam mit der Sängerin unter dem Dach von LVMH neu aufgebaut. Auch der Kauf von Tiffany & Co. sorgte in der Luxusbranche für Aufsehen.

Bei Louis Vuitton sorgen regelmäßig neue Kooperationen mit renommierten Künstlern dafür, dass das Label Rekordumsätze erzielt. Dennoch beschreibt sich Bernard Arnault selbst als vorsichtigen Mann. Anders als Jeff Bezos und Elon Musk trifft er keine risikoreichen Schritte und fürchtet sogar eine erneute Weltwirtschaftskrise – die bisher jedoch keine negativen Auswirkungen auf ihn hatten. Derzeit kann er sich glücklich schätzen, da die Luxusprodukte seiner Unternehmen in Asien eine derart hohe Nachfrage verzeichnen, dass der Konzern mit der Produktion kaum mithalten kann. Dennoch lässt sich der Firmenchef nicht zu unüberlegten Investitionen hinreißen: Er möchte auch für den Fall einer Krise gut gerüstet sein und seine Unternehmen weiterhin profitabel führen können.

FAQ

Welche Marken gehören Bernard Arnault?

Bernard Arnault besitzt verschiedene Luxusmarken, darunter Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Fendi, Bulgari, Celine und Tiffany & Co.

Wie ist Bernard Arnault so reich geworden?

Bernard Arnault hat sein enormes Vermögen hauptsächlich durch den Aufbau und die erfolgreiche Leitung des Luxusgüter-Konzerns LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) erlangt. Als Mitgründer und CEO des Konzerns hat er eine beeindruckende Sammlung von renommierten Luxusmarken aufgebaut, darunter Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Fendi, Bulgari und viele andere. Durch seine geschickten Geschäftsentscheidungen konnte er kontinuierlich Gewinne erzielen und sein Vermögen stetig steigern.

Wie viel verdient Bernard Arnault pro Sekunde?

Bernard Arnault verdient laut aktuellen Schätzungen etwa 2.489 US-Dollar pro Sekunde – das ist mehr, als viele Menschen in einem ganzen Monat verdienen. Diese enormen Einnahmen erzielt Arnault durch sein breites Portfolio an Luxusmarken, die unter dem erfolgreichen LVMH Geschäftsimperium laufen.

Wie viel Geld hat Bernard Arnault?

Nach aktuellen Schätzungen beträgt das Vermögen von Bernard Arnault rund 233,7 Milliarden US-Dollar laut Forbes und 221,5 Milliarden US-Dollar laut Statista. Damit steht Arnault aktuell an der Spitze der reichsten Menschen der Welt.