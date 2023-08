Nils Glagau – Vermögen

Nils Glagau – Ethnologe und Orthomol-Geschäftsführer

Nils Glagau übernahm das Unternehmen Orthomol von seinem Vater, Dr. Kristian Glagau, der dieses im Jahre 1991 gegründet hatte. Für seine Nahrungsergänzungsmittel und Mikronährstoffe ist seit jeher bekannt. Aber, dass der Unternehmer in die Fußstapfen seines Vaters treten würde, war nicht immer klar, denn zunächst stand für ihn im Anschluss an sein Abitur das Studium der Ethnologie im Vordergrund. Als Schwerpunkt bot seine Universität Bonn die Alt-Amerikanistik an und die Forschungen von Nils Glagau brachten ihn nach Mittelamerika, Nepal und Tibet. Seine Reisen hatten unter anderem die Maya-Kultur sowie Buddhismus-Forschungen zum Ziel. Trotz seiner Zeit als Weltenbummler wirkte er im Unternehmen seines Vaters im Innen- sowie Außendienst mit.

2009 wurde Nils Glagau dann Orthomol-Geschäftsführer, nachdem sein Vater verstorben war. Mit einem Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro kann sich Nils Glagau auch ohne betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich nennen. Doch an diesem Erfolg lässt er nicht nur seine Mitarbeiter teilhaben, denn Orthomol ist bekannt dafür, dass es Start-ups unterstützt, die meistens in den Bereichen Ernährung, Bewegung und/oder Gesundheit einen Schwerpunkt setzen. Zusammen sind Gesche Hugger, seine Schwester, und Nils Glagau die Besitzer der Orthomol Holding GmbH und haben über 400 Angestellte. Der Unternehmenssitz ist in der Nähe von Düsseldorf (Langenfeld).

Nils Glagau ist begeisterter Hobbysportler

Doch wer jetzt denkt, dass Nils Glagau seine Tage ausschließlich am Schreibtisch verbringt, liegt daneben. Sein Herz schlägt für Musik, Literatur, Filme und Kochen. Außerdem erkundet er immer noch auf seinen Reisen unbekannte Kulturen und ist als Hobbysportler aktiv. Seine Leidenschaft für den Sport kommt auch anderen zugute. Als Sponsor unterstütze er bereits den Fußballverein Fortuna Düsseldorf, verschiedene Schwimmer sowie Läufer und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Darüber hinaus ist von seinem Privatleben wenig bekannt, da er dies nicht in die Öffentlichkeit trägt.

Wie groß ist das Vermögen von Nils Glagau?

Die rund zehn Jahre in der Führungsebene von Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH sollen Nils Glagau Vermögen in Höhe von rund 30 Millionen Euro eingebracht haben, so lautete es zumindest im April 2023. Mit fast 50 Jahren hat er es also weit gebracht. Und das, obwohl er nach dem Abitur zunächst eine ganz andere Richtung einschlug und sich der Kultur der Mayas widmete, statt sich in die Welt der Zahlen und Fakten zu vertiefen. Doch der plötzliche Tod seines Vaters wendete sein Leben in eine andere Richtung, die Nils Glagau bis heute beibehielt. Zusammen mit seiner Schwester und seiner Mutter, Marion Glagau, nahm Nils Glagau damals die Führungsrolle bei Orthomol in die Hand.

Höhle der Löwen: In diese Deals investierte Nils Glagau sein Vermögen

Der Investor und Juror Nils Glagau stellt seit 2019 sein Wissen rund um die Themenfelder Gesundheit, Bewegung und Ernährung zur Verfügung. Der Experte sagt von sich, dass er außer auf Argumente auch auf seinen Charme setzt, um die Start-up-Gründer als Investor zu überzeugen. So konnte Nils Glagau in den zurückliegenden Staffeln von „Die Höhle der Löwen“ schon so einige Summen in Deals investieren.

Von Suppen (Tada Ramen, 120.000 Euro) über Kochboxen (Mary Kwong, 100.000 Euro) im Frühjahr 2023 bis hin zu histaminarmen Nahrungsmitteln (HistaFit, 80.000 Euro), Granola Müsli (Guru Granla, 120.000 Euro), Muttermilchkosmetik (MÉMOIRE, 60.000 Euro) und Gin (GinGillard/Le Gillard, 150.000 Euro) im Herbst 2023 zeigt sich klar sein Schwerpunkt im Bereich der Lebensmittel im weitesten Sinne. Sein Interessengebiet im Sportbereich zeigt sich schon früher, unter anderem bei diesen Investments für höhenverstellbare Stollen für Fußballschuhe (Grpstar, 85.000 Euro) im Herbst 2020 und für Schienbeinschoner (Panthergrip, 1250.000 Euro) in Frühjahr 2020.

Im Gesundheitsbereich investierte er unter anderem in eine Einkaufsapp für Allergiker (HealthMe, 125.000 Euro), ergonomische Handgriffe (LAUFMAUS, 140.000 Euro) und blaue Seife für Kinder (Colorsafe, 100.000 Euro) im Herbst 2021. Aber auch außerhalb dieser Interessenfelder investierte der Experte bereits beispielsweise in Hundeleinenhalsbänder (WowWow, 75.000 Euro) und Urnen (Evertree, 75.000 Euro) im Frühjahr 2021.

Was ist zu Nils Glagau bekannt?

Was ist nun noch über den Menschen Nils Glagau bekannt, wenn er nicht gerade im Rampenlicht für „Die Höhle der Löwen“ steht? Vater von Zwillingstöchtern soll er sein, aber mit wem er liiert ist, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Überhaupt hält der zweifache Vater es, was sein Privatleben betrifft, eher ruhig. Er genießt lieber die schönen Künste und reist an ihm bisher verborgen gebliebene Orte.

Fazit

Zwar stand er schon oft vor der Kamera, aber über den Privatmenschen Nils Glagau ist bislang eher wenig bekannt. Dahingehend ist noch immer der geheimnisvolle Archäologe erkennbar, der er einst war und wohl auch geblieben wäre, wenn nicht der schicksalhafte Tod seines Vaters ihn in eine andere Richtung katapultiert hätte. Seitdem seit er sich nicht nur für das Wachstum des Familienunternehmens Orthomol ein, sondern verhilft mit seinem Vermögen Start-ups zu einem guten Start in die Geschäftswelt und gegenüber Sportlern sowie Vereinen tritt er als Sponsor auf. Da passt sein Mitwirken bei „Der Höhle der Löwen“ gut ins Gesamtbild und das geschätzte Vermögen von rund 30 Millionen Euro erscheint in einem anderen Licht. Der 47-Jährige unterstützt unter anderem die Start-up-Szene und mit „DHDL“ leistet er einen Betrag für mehr innovative Produkte in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

FAQ

Weitere Fragen rund um Nils Glagau werden im Folgenden in Kürze beantwortet.

Wer ist der reichste von den Löwen?

Nils Glagau verfügt zwar mit seinen rund 30 Millionen Euro über ein beachtliches Vermögen, aber der reichste Löwe ist er trotzdem nicht. Carsten Maschmeyer nannte im Jahr 2021 etwa 1,1 Milliarden US-Dollar sein Eigen. Damit gehört er sogar zu den reichsten Menschen in Deutschland.

Um die Betrachtung von Vermögen mal nicht nur auf Deutschland zu beschränken: Wie ist es eigentlich um Putins Vermögen bestellt?

Was macht Nils Glagau beruflich?

Nils Glagau ist CEO von Orthomol und damit Teil des Langenfelder (bei Düsseldorf) Unternehmens, dass inzwischen bekannt für die Herstellung von über 30 unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln ist.

Wo hat Nils Glagau investiert?

Nils Glagau investierte unter anderem in der achten Staffel in Start-ups im Bereich Ernährung: 150.000 Euro steckte er in Bio Fertiggerichte für Ellas Basenbande. Aber auch außerhalb des Ernährungssektors war er sehr aktiv, was er unter anderen ebenfalls im Herbst 2020 mit 150.000 Euro, die er in ein Memory Spiel mit Tönen (Klang2) und 200.000 Euro, die er in Drucker für Smartphone-Schutzfolien (Green Mnky) investierte, zeigte.

Wer ist der Chef von Orthomol?

Nils Glagau ist Inhaber und Geschäftsführer von Orthomol. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters, Dr. Kristian Glagau. Als dieser im Jahr 2009 überraschend verstarb, schlug der bisherige Weltenbummler Nils Glagau diesen Weg ein. Was oberflächlich betrachtet wie lange vorgezeichnet erschien, zeigte sich als Weg der Wahl durch einen Schicksalsschlag.