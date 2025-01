Expertentalk mit Karriere Coach Barbara Häusler aus München

Jobcoaching kann für Menschen in verschiedenen Lebensphasen und Karrieresituationen der Schlüssel zu neuen Perspektiven und Erfolgen sein. Besonders in einer dynamischen und kompetitiven Stadt wie München bietet professionelles Coaching die Möglichkeit, individuelle Stärken zu erkennen und berufliche Herausforderungen gezielt zu meistern.

Das Karrierecoaching in München mit Barbara Häusler, einer erfahrenen Jobcoachin, hilft Menschen dabei, ihre Potenziale zu entfalten und berufliche Ziele klar zu definieren. Mit ihrem ganzheitlichen und lösungsorientierten Ansatz unterstützt sie Klient:innen nicht nur bei der Karriereplanung, sondern auch bei persönlichen Entwicklungsprozessen. In diesem Interview gibt sie Einblicke in ihren Werdegang, ihre Methoden und die Herausforderungen, denen Menschen im beruflichen Kontext heute gegenüberstehen. Außerdem teilt sie praktische Tipps, wie man Veränderungen erfolgreich angehen kann.

Business-On: Herzlich willkommen, Barbara Häusler! Könnten Sie uns zunächst ein wenig über Ihren beruflichen Hintergrund und Ihren Weg zum Jobcoaching erzählen?

Barbara Häusler: Vielen Dank! Mein beruflicher Weg begann in der Kommunikations- und Medienbranche, wo ich über viele Jahre hinweg vielseitige Erfahrungen gesammelt habe. Mit der Zeit wurde mir jedoch klar, dass ich meine Stärken und meine Leidenschaft – nämlich Menschen zu motivieren und sie bei ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen – in einem anderen Kontext besser einsetzen kann. Das hat mich letztlich zum Jobcoaching geführt.

Business-On: Waren Sie unglücklich in Ihrem alten Beruf oder kam der Drang nach Veränderung aus einer anderen Richtung?

Barbara Häusler: Es war weniger ein Gefühl von Unglück, sondern vielmehr der Wunsch nach Sinnhaftigkeit und persönlicher Weiterentwicklung. Ich habe mich gefragt, wie ich meine Erfahrungen und meine Persönlichkeit sinnvoll einbringen kann, und das Coaching war für mich die perfekte Antwort darauf.

Business-On: Mit welchen Herausforderungen kommen Ihre Klient:innen am häufigsten zu Ihnen?

Barbara Häusler: Oft geht es um berufliche Orientierung, Selbstzweifel oder das Gefühl, beruflich festzustecken. Viele meiner Klient:innen möchten ihre Stärken besser verstehen und ihre beruflichen Ziele klarer definieren. Dabei spielen Themen wie Work-Life-Balance, Werteorientierung oder die richtige Kommunikation im Job eine große Rolle.

Business-On: Was zeichnet Ihren Coaching-Ansatz aus, und wie unterscheidet er sich von anderen Ansätzen?

Barbara Häusler: Mein Ansatz ist sehr individuell und stark auf die Persönlichkeit meiner Klient:innen zugeschnitten. Ich arbeite lösungsorientiert und kombiniere klassische Coaching-Methoden mit kreativen Ansätzen, um neue Perspektiven zu schaffen. Außerdem lege ich großen Wert auf eine wertschätzende und inspirierende Atmosphäre, in der sich meine Klient:innen sicher und motiviert fühlen.

Business-On: Können Sie unseren Leser:innen ein Erfolgsbeispiel aus Ihrer Coaching-Praxis teilen, das Sie besonders glücklich gemacht hat, oder auf das Sie besonders stolz sind?

Barbara Häusler: Natürlich! Ein Beispiel, das mir besonders am Herzen liegt, ist eine Klientin, die nach einer längeren Elternzeit den Wiedereinstieg in den Job suchte. Sie war unsicher und hatte Angst, beruflich nicht mehr mithalten zu können. Gemeinsam haben wir ihre Stärken herausgearbeitet und eine klare Strategie entwickelt. Heute arbeitet sie erfolgreich in einer Führungsposition – und die Freude, die sie dabei empfindet, ist für mich der größte Erfolg.

Business-On: Welche Tipps haben Sie für Menschen, die unsicher sind, ob ein Jobcoaching der richtige Schritt für sie ist?

Barbara Häusler: Mein wichtigster Tipp ist: Probieren Sie es aus! Ein Jobcoaching kann unglaublich bereichernd sein, vor allem, wenn Sie das Gefühl haben, beruflich nicht voranzukommen oder sich neu orientieren zu wollen. Es hilft, Klarheit zu gewinnen, die eigenen Stärken besser zu verstehen und konkrete Ziele zu setzen. Oft genügt schon ein unverbindliches Erstgespräch, um herauszufinden, ob Coaching der richtige Weg für Sie ist.

Business-On: Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in eine Branche, die mit steigender beruflicher Flexibilität und der Konkurrenz um die besten Arbeitskräfte noch an Bedeutung gewinnen wird, Barbara Häusler, Jobcoaching in München.