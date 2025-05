Technik, die hält, was sie verspricht: Wie Klement Hydraulik mit Erfahrung und Maßarbeit überzeugt

Wer sich mit Hydraulik beschäftigt, merkt schnell: Hier geht’s nicht nur um Druck – sondern vor allem um Präzision. Und um Vertrauen. Denn ob in der Landmaschine, im Industriekran oder in der Fertigung: Wenn eine Leitung versagt oder ein Bauteil nicht passt, steht im Zweifel die gesamte Anlage still. Dass es dafür kompetente Ansprechpartner braucht, zeigt sich bei Klement Hydraulik in Niedernberg jeden Tag aufs Neue. Seit über 20 Jahren steht der Familienbetrieb für lösungsorientiertes Arbeiten, persönliche Beratung – und für ein breites Leistungsspektrum, das auf den ersten Blick überraschen kann.

Was das Unternehmen auszeichnet, ist die Verbindung aus klassischem Werkstattservice, individueller Sonderanfertigung und einem starken Logistiksystem im Hintergrund. So bietet der Online Shop für Hydraulik nicht nur eine breite Palette an Schläuchen, Armaturen, Ketten und Zubehör – er steht auch in direkter Verbindung zur Werkstatt vor Ort. Das heißt: Wer online bestellt, hat im Hintergrund ein Team, das weiß, wie diese Teile später eingebaut, geprüft oder angepasst werden müssen.

Besonders interessant wird es, wenn Standardlösungen an ihre Grenzen stoßen. Hier bietet Klement Hydraulik individuelle Rohrfertigung, Montageeinsätze, UVV-Prüfungen oder die Konfektionierung von Lastenketten nach Maß – und das alles aus einer Hand. Der Ansatz ist klar: Probleme nicht nur erkennen, sondern aktiv beheben. Und das mit einer technischen Detailverliebtheit, die man im Tagesgeschäft nicht oft findet. Was das für Kundinnen und Kunden bedeutet – und wie sich klassische Werkstattarbeit mit digitalem Vertrieb verbinden lässt, erklärt das folgende Interview.

Business-on: Viele Ihrer Produkte und Leistungen sind individuell angepasst – was bedeutet Maßarbeit im Hydraulikbereich konkret und wo beginnt bei Ihnen die Beratung?

Klement Hydraulik:

Maßarbeit in der Hydraulik beginnt mit der Planung und Beratung von Projekten bis hin zur Umsetzung und Inbetriebnahme von Hydraulikanlagen, Maschinen oder Fahrzeugen.

Maßarbeit umfasst auch die präzise Anfertigung von Hydraulikrohren und Schläuchen sowie die Auswahl passender Komponenten.

Die Beratung beginnt mit einer detaillierten Analyse der individuellen Kundenaufträge.

Business-on: Der Online Shop bietet eine große Produktvielfalt. Wie gelingt es Ihnen, trotz digitalem Vertrieb die Nähe zum Kunden zu wahren?

Klement Hydraulik:

Unser gut strukturierter Online-Shop ermöglicht den Kunden, Produkte schnell zu finden und zu bestellen. Durch telefonische Beratung, technische Unterstützung und Lösungsvorschläge können wir den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden erhalten.

Business-on: UVV-Prüfungen, Sonderanfertigungen, Reparaturen – welche Anforderungen stellen Unternehmen heute an Ihren Service, und wie hat sich das über die Jahre verändert?

Klement Hydraulik:

Unsere Kunden erwarten fachkompetenten und flexiblen Service. Durch den Einsatz moderner Technik und geschultem Personal können wir diesen Anforderungen jederzeit gerecht werden. Die Digitalisierung hat sich enorm verändert und uns die Möglichkeit eröffnet, noch schneller und effizienter auf Kundenwünsche und deren Auftragsbearbeitung einzugehen.

Business-on: Ihre Kettenlösungen werden nach Belastung, Einsatzgebiet und Oberfläche differenziert. Welche Kriterien sind bei der Auswahl entscheidend – und wie oft wird falsch gekauft?

Klement Hydraulik:

Die Auswahl der richtigen Kette hängt von mehreren Kriterien ab. Welchen Belastungen soll die Kette ausgesetzt werden. Dementsprechend wird die Güteklasse und die Nenngröße festgelegt. Das Einsatzgebiet spielt eine Rolle, um den Werkstoff und die Beschichtung der Kette auszuwählen. Ist die Kette beispielsweise chemischen Stoffen oder besonderen Umweltbedingungen ausgesetzt?

Das Gewicht der Kette spielt insbesondere für den Bediener eine nicht zu unterschätzende Rolle. Hier empfehlen wir auch, je nach Einsatzzweck textile Ketten. Diese sind deutlich leichter und schützen die Gesundheit des Bedieners. Außerdem sind diese besonders schonend zu dem zu hebenden Gegenstand. Zum Beispiel bei dem Transport von neuwertigen Maschinen oder empfindlichen Oberflächen.

Um falsch käufe zu vermeiden, ist eine gründliche Analyse der Anforderungen und eine persönliche Beratung notwendig. Eine Reklamation von einem Kettengehänge gab es in unserem Unternehmen noch nicht.