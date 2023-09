Work Life-Balance: Die Stadtvilla als modernes Zuhause & Home-Office

Arbeiten und Wohnen geschickt in Einklang bringen

Wenn es um angenehme Wohnqualität und gleichzeitiges Arbeiten im Home-Office geht, ist ausreichend Platz das Stichwort der Stunde. Vielen Menschen fällt es schwer, von der Arbeit abzuschalten, wenn der Laptop noch auf dem heimischen Esstisch steht oder der Arbeitsplatz gar mangels anderer Alternativen in einer Ecke im Schlafzimmer eingerichtet wurde. Wer einen Neubau wie etwa eine Fertighaus Stadtvilla ins Auge gefasst hat und langfristig mit einer Tätigkeit im Home-Office plant, sollte deshalb ausreichend Raum für eine Trennung von Job und Freizeit zugunsten einer gesunden Work-Life-Balance von beidem nicht außer Acht lassen.

Ein separates Arbeitszimmer benötigt natürlich entsprechend Platz bei der Hausplanung. Es muss tatsächlich aber gar nicht besonders groß sein. Vor allem alle, die überwiegend in der virtuellen Welt papierlos fern ab angestaubter Aktenschränke unterwegs sind, reicht ein Schreibtisch in ausreichender Größe für den Laptop oder optional ein bis zwei Bildschirme zumeist völlig aus. Der Fokus liegt hier vor allem darauf, dass es sich um einen Raum handelt, bei dem man am Ende des Arbeitstages die Tür einfach hinter sich schließt und die Arbeit auch gedanklich gut von sich abschütteln kann. Auch für alle, die mit sensiblen Daten arbeiten, ist ein solch separater und abschließbarer Raum eine gute Option, die teilweise das Arbeiten im Home-Office überhaupt erst ermöglicht.

Gut geplant für Job und Freizeit unter einem Dach

Wer sich für eine moderne Stadtvilla entscheidet, hat sogar zwei Etagen zur Verfügung und kann Wohn- und Arbeitsräume individuell passend aufteilen. Je nach Wahl stehen in den klassischen Grundrissen der modernen Villen vier bis fünf Zimmer zur Verfügung. Wer hier eine noch raumtechnisch raffinierte Trennung benötigt, sollte das Arbeitszimmer im Grundriss etwas abseits der Wohnräume anordnen. Selbstverständlich können die Grundrisse individuell angepasst werden. Auf ganz nach Wunsch um die 100 bis 200 Quadratmeter lässt sich so viel Raum für die ganze Familie und das heimische Arbeitszimmer einrichten. So bietet die Stadtville einerseits Platz und Rückzugsraum für die Arbeit. Der Arbeitsplatz im Home-Office bietet andererseits den Vorteil, dass er ganz nach Belieben eingerichtet werden kann. So steht einer Wohlfühlatmosphäre für effizientes Arbeiten nichts im Wege. Gleichzeitig sind es aber stets nur wenige Schritte bis hinein ins Familienleben. Viele im Home-Office arbeitenden Menschen schätzen die Flexibilität des Büros in den heimischen vier Wänden. So ist in einer kleinen Pause schnell einmal die Waschmaschine angeschaltet oder die Spülmaschine fast nebenbei ausgeräumt und es bleibt nicht zuletzt aufgrund des wegfallendenqq Arbeitsfahrtweges viel mehr Zeit für die Liebsten.

Die Arbeit im Home-Office ist in puncto Work-Life-Balance eine echte Option. Wer ein Eigenheim plant, kann mit einem geschickten Grundriss perfekt ansetzen und Arbeit und Freizeit ideal voneinander trennen. Gleichzeitig ist der Sprung von der Arbeitszeit in die Freizeit nur eine Tür entfernt, sodass gleichzeitig eine harmonische Verbindung aus beidem mit einer guten Work-Life-Balance entstehen kann.