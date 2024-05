Nachhaltige Bodenlösungen für moderne Wohnkonzepte: Expertentalk mit Eduard von DielenDealer.de

Nachhaltigkeit gewinnt in allen Bereichen der Wirtschaft an Bedeutung – so auch beim Thema Wohnen und Bauen. Eduard, Experte vom Unternehmen DielenDealer.de, kennt sich mit der Nachfrage nach Materialien, die sowohl die Umwelt schonen als auch ein luxuriöses Wohnambiente schaffen, bestens aus. Gemeinsam mit seinem Unternehmen bietet er hochwertige Bodenbeläge wie Parkett, Vinyl und Fliesen an und setzt dabei auf Innovationen, die Umweltbewusstsein und Stil geschickt vereinen.

Für die Kunden von DielenDealer.de ist es besonders wichtig, nicht einfach nur einen Boden, sondern eine echte Wohlfühloase zu schaffen. Es geht darum, mittels erstklassiger Wohnmaterialien eine gemütliche Atmosphäre zu erzeugen, in der sich die Bewohner vollkommen entspannen und das hochwertige Ambiente genießen können. Eduard und sein Team legen großen Wert darauf, dass ihre Produkte ein Gefühl von Wärme und Natürlichkeit vermitteln. Durch den Einsatz von hochwertigem Holz, Stein sowie Materialien, die in Farbe und Textur an die natürliche Umwelt angelehnt sind, tragen sie dazu bei, dass sich Menschen in ihren eigenen vier Wänden geborgen und verbunden mit der Natur fühlen.

Im Expertengespräch mit Eduard von DielenDealer zeigt sich, wie sein Unternehmen die Branche mit innovativen Bodenlösungen revolutioniert, die sowohl umweltfreundlich als auch kundenorientiert sind. Eduards Ansatz macht deutlich, dass funktionales Design und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen – und gemeinsam zum Erfolg eines modernen Unternehmens beitragen.

Business-On: Eduard, erzählen Sie doch einmal: Parkett, Laminat oder Vinyl – welche verschiedenen Arten von Bodenbelägen bietet Ihr Unternehmen an, und was sind ihre jeweiligen Vorzüge?

Eduard: Wir haben mit dem Verkauf von Parkettböden begonnen und mit der Zeit noch Vinylböden und Fliesen in unser Sortiment aufgenommen. Fliesen sind in puncto Widerstandsfähigkeit der klare Gewinner. Auch überzeugen unsere Fliesen mit besonderen Mustern und großen Formaten. Echtholzböden verleihen dem Zuhause hingegen eine Natürlichkeit und Wärme, wie es kein anderer Boden kann.

Wir bieten Parkettböden in unterschiedlichen Farben und Oberflächen an. Dabei setzen wir auf harte Hölzer wie Eiche oder Walnuss, um die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten. Unsere Vinylböden überzeugen durch die Kombination von Robustheit und Ästhetik: Durch den stabilen Rigid Kern und die PU-Versiegelung sind diese Böden besonders gut für lebhafte Haushalte geeignet. Zusätzlich haben unsere Vinylböden eine Synchronprägung, um die Haptik der Oberfläche nahezu natürlich wirken zu lassen.

Sowohl unsere Parkett- als auch Vinylböden lassen sich dank des Klicksystems ganz einfach selbst verlegen.

Business-On: Welche Faktoren bestimmen den Preis eines Bodenbelags?

Eduard: Der Preis eines Bodenbelags wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Zum einen spielen natürlich die Kosten für die Rohstoffe eine wichtige Rolle: So sind hochwertige Hölzer teurer als beispielsweise die Rohstoffe für Laminat. Aber auch Aspekte wie die Lieferkette und Transportkosten haben einen Einfluss auf den Preis für den Endkunden. So können auch internationale politische und klimatische Veränderungen einen Einfluss auf den Transport der Ware und somit auch auf den Preis nehmen.

Business-On: Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit bei der Auswahl und dem Verkauf Ihrer Bodenbeläge?

Eduard: Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer größer werdende Rolle. Auch im Bereich der Fußböden ist dies ein wichtiges Thema. Wir setzen unseren Fokus daher weiterhin auf den nachwachsenden Rohstoff Holz und unsere Parkettböden. Diese sind zwar im ersten Moment hochpreisiger als beispielsweise Laminat oder Vinylboden – bieten aber den Vorteil der Langlebigkeit. So können Echtholzböden nachbehandelt und aufgefrischt werden und sind auf die Lebensdauer gesehen nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für das eigene Portmonee.

Business-On: Inwiefern legen Sie Wert auf Zertifizierungen und Standards in Bezug auf Umweltverträglichkeit und Gesundheitsschutz?

Eduard: Neben unseren herkömmlichen Parkettböden bieten wir auch eine zertifizierte Serie an. Da mit dem Prozess der Zertifizierungen auch immer Kosten einhergehen, lassen wir unseren Kunden die Wahl bei der Entscheidung. Bezüglich des Themas der Gesundheit lassen wir unsere Produkte in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Instituten auf Schadstoffe überprüfen. Die Werte liegen dabei stets unter den in Deutschland zugelassenen Grenzwerten.

Business-On: Kundenservice wird bei Ihnen großgeschrieben. Wie unterstützt Ihr Unternehmen Kunden bei der Auswahl des passenden Bodenbelags für ihre Bedürfnisse und ihren Stil?

Eduard: Die Kundenzufriedenheit steht für uns als Unternehmen an erster Stelle. Wir sind uns bewusst, dass unsere Kunden langlebige Produkte erwarten und auch erhalten. Solche Käufe sind gut überlegt, und um unseren Kunden bei der Entscheidung zu helfen, bieten wir ihnen mehrere Möglichkeiten: Zum einen können sich Interessenten selbstverständlich in unserem Showroom in Lüneburg, bei Hamburg, beraten lassen. Für all die Leute, denen die Anfahrt zu weit ist, bieten wir den Versand von Proben, kostenfreie Videoberatungen oder auch Beratungen per Telefon, E-Mail oder WhatsApp an.

Business-On: Welche Innovationen sehen Sie in der Zukunft des Bodenbelagshandels, und wie bereitet sich Ihr Unternehmen darauf vor?

Eduard: Auch im Handel für Bodenbeläge nimmt der Online Handel weiter zu. Wir arbeiten stetig daran, unsere Website kundenorientierter zu gestalten und das digitale Kauferlebnis weiter zu verbessern. So bieten wir die Möglichkeit, mit Hilfe eines AR-Tools unsere Böden virtuell auf einem Raumbild des eigenen Zimmers zu verlegen und so einen besseren Eindruck zu erhalten, wie der jeweilige Boden im eigenen Heim aussehen kann. Zudem können Interessenten, wie bereits erwähnt, eine kostenfreie Videoberatung über unsere Website buchen und so eine virtuelle Tour mit gleichzeitiger individueller Beratung durch unseren Showroom erhalten. Im Bereich der Produkte sehen wir in naher Zukunft keine signifikanten Veränderungen.

Business-On: Wir bedanken uns für das interessante Interview und sind gespannt, wie sich Ihr Unternehmen in Zukunft entwickeln wird. Vielen Dank und alles Gute!