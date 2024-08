Expertentalk mit Susann Bauer

Der Outdoor-Trend geht längst über Kleidung und Tourismus hinaus und sorgt mit öffentlichen und privaten Aufträgen dafür, dass der Sektor Garten- und Landschaftsbau, entgegen der negativen Entwicklung der Baubranche insgesamt, auch weiterhin wächst.

Davon profitiert vor allem der handwerkliche Mittelstand, der mit mehr als 19.000 Betrieben nicht nur breit aufgestellt ist, sondern auch Spezialisten mit überregionaler Ausrichtung volle Auftragsbücher beschert. In einer dieser Nischen der Outdoor-Gestaltung hat sich Aluna-Deutschland als führender Anbieter von spezialisierten Poolüberdachungen etabliert.

Geleitet von Susann Bauer, bietet das Unternehmen innovative und maßgeschneiderte Lösungen, die weit über den Schutz und die Verlängerung des Poolbetriebs hinausgehen. Mit einem breiten Produktportfolio, das von Poolüberdachungen unterschiedlicher Größe und verschiedener Designs auch weitere spezialisierte Strukturen wie Wintergärten, Carports und Pergolen umfasst, hat Aluna-Deutschland in der Branche viel Anerkennung erfahren.

Das Wachstum dieses Sektors ist hauptsächlich auf den Wunsch der Menschen zurückzuführen, ihre Außenbereiche das ganze Jahr über zu nutzen. Technologische Innovationen und ein gesteigertes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein tragen ebenfalls zur Entwicklung der Branche bei.

Aluna-Deutschland positioniert sich dabei als Vorreiter, indem es höchste Qualitätsstandards und modernste Technologien kombiniert. Wir befragten die Geschäftsführerin des Unternehmens, Susann Bauer, nach Ihrem Erfolgsrezept, über die Vorteile von Aluna Poolüberdachungen und zu den Herausforderungen, denen sie sich in den kommenden Jahren gegenübersieht.

Business On: Herzlich willkommen, Frau Bauer, könnten Sie uns zunächst etwas über Ihren beruflichen Hintergrund und Ihren Werdegang erzählen?

Susann Bauer: Hallo und vielen Dank für Ihre Einladung. Mein beruflicher Werdegang ist geprägt von einer Leidenschaft für Innovation und Gestaltung im Außenbereich, sei es für Orte zum Entspannen, für sportliche Aktivitäten oder Erholung. Ob ein Pool- oder Spa-Bereich, gemütliche Sitzecken oder Terrassen – schon früh habe ich die Möglichkeiten und Potenziale erkannt, die im Garten- und Landschaftsbau stecken, um unsere Überdachungen perfekt zu integrieren.

Die Verzahnung unterschiedlicher Expertisen bildet die Grundlage für erfolgreiche Projekte und zufriedene Kunden. Über die Jahre hinweg habe ich umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen dieser Branche gesammelt und mich kontinuierlich weitergebildet, um immer auf dem neuesten Stand der Technik und der Markttrends zu bleiben.

Business On: Wir waren uns in der Recherche zu diesem Gespräch nicht ganz sicher, in welcher Branche wir Ihr Unternehmen verorten sollten und haben uns für den Garten- und Landschaftsbau entschieden. Lagen wir damit daneben?

Susann Bauer: Das ist eine interessante Frage! Tatsächlich ist Aluna-Deutschland im Garten- und Landschaftsbau verortet, insbesondere in der Nische der Outdoor-Gestaltung mit Fokus auf Poolüberdachungen und Terrassenüberdachungen. Unsere Arbeit erfordert umfangreiche Kenntnisse in der Gestaltung und Umsetzung von Außenanlagen im privaten und öffentlichen Bereich. Wir bringen spezielle Produkte, Qualifikationen und Fertigkeiten ein, die den Garten- und Landschaftsbau ergänzen.

Unsere Poolüberdachungen sind dabei ein integraler Bestandteil, der zur Funktionalität und Ästhetik moderner Außenbereiche beiträgt. So entstehen einzigartige Wohlfühloasen und Orte zur Erholung, für Sport und Entspannung für unsere Kunden und deren Gäste.

Business On: Ihre Produkte und Dienstleistungen gehen aber weit über den Bereich Poolüberdachungen hinaus. Was bieten Sie noch an und wie wichtig ist die breitere Aufstellung für den Gesamterfolg Ihres Unternehmens?

Susann Bauer: Absolut richtig. Neben unseren hochwertigen Poolüberdachungen bieten wir auch Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Carports und Pergolen an. Diese Diversifizierung ist entscheidend für unseren Gesamterfolg, da sie uns ermöglicht, auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse einzugehen und saisonale Schwankungen besser zu bewältigen.

Unser breites Produktportfolio stellt sicher, dass wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen für ihre Außenbereiche bieten können, was uns eine starke Position auf dem Markt verschafft. Die Zusammenarbeit mit von uns geschulten Firmen aus dem Garten- und Landschaftsbau unterstreicht diese Herangehensweise und bietet unseren Kunden ein besonders hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Business On: Waren Sie schon immer überregional ausgerichtet oder hat sich das mit der Zeit so entwickelt?

Susann Bauer: Wir waren von Anfang an überregional ausgerichtet. Dies war eine strategische Entscheidung, um einen breiten Markt abzudecken und unser Wachstumspotenzial zu maximieren. Durch die überregionale Ausrichtung können wir nicht nur einen größeren Kundenkreis erreichen, sondern auch von unterschiedlichen Marktbedingungen und Chancen profitieren.

Aus diesem Grund war es von Anfang an wichtig, überregional passende Partner aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau zu finden, um unseren hohen Standards in Qualität und Service gerecht zu werden.

Business On: Machen Sie sich Sorgen wegen der schlechten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Krise der Baubranche im Besonderen?

Susann Bauer: Nein, wir sind überzeugt, dass gute Qualität und Innovation immer Interessenten finden werden. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten suchen die Menschen nach hochwertigen und langlebigen Lösungen für ihre Bedürfnisse. Unsere kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie unser Fokus auf höchste Qualitätsstandards geben uns die Zuversicht, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sein werden.

Business On: Wie planen Sie diesen Herausforderungen künftig zu begegnen?

Susann Bauer: Unsere Strategie basiert auf einer Kombination aus Qualität und Innovation. Wir werden weiterhin in moderne Technologien investieren und unser Produktportfolio kontinuierlich weiterentwickeln, um den sich ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf Kundenzufriedenheit und maßgeschneiderte Lösungen, um uns von der Konkurrenz abzuheben.

Business On: Vielen Dank für diese Einblicke in ein prosperierendes Unternehmen und eine Branche, die sich dem allgemeinen Abwärtstrend bisher entziehen konnte, Frau Bauer, Geschäftsführerin der Aluna-Deutschland GmbH.