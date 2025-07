„Ein Grabmal ist mehr als ein Stein“ – Wie Fabian Dietz Erinnerung gestaltet

In einer Zeit, in der vieles digital, schnell und flüchtig geworden ist, bleibt der Wunsch nach bleibender Erinnerung ungebrochen. Der letzte Ort eines geliebten Menschen ist dabei weit mehr als ein Platz auf dem Friedhof – er ist ein Ausdruck der Persönlichkeit, ein Denkmal für ein gelebtes Leben und eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Genau dieser Überzeugung folgt Fabian Dietz, Geschäftsführer von Dietz Grabmale und Natursteinwerk in Kirchardt, mit seiner Arbeit.

Seit mehreren Generationen steht das Unternehmen für handwerkliche Qualität, individuelle Beratung und kreative Gestaltung von Grabmalen. Doch Fabian Dietz belässt es nicht bei der Bewahrung von Tradition: Er entwickelt die Arbeit seines Familienbetriebs stetig weiter – mit Blick für Ästhetik, Verständnis für Emotionen und Offenheit für neue Ideen. Wer heute Grabsteine für Heilbronn, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart und Umgebung aussuchen möchte, findet bei Dietz Grabmale und Natursteinwerk nicht nur ein breites Sortiment, sondern vor allem ein offenes Ohr und eine vertrauensvolle Begleitung in einem sensiblen Moment.

Im Gespräch mit business-on.de spricht Fabian Dietz über die Besonderheiten seines Berufs, über den Wandel in der Trauerkultur und darüber, warum jedes Grabmal eine Geschichte erzählt.

business-on.de: Herr Dietz, Sie führen ein Unternehmen mit langer Familientradition. Wie hat sich das Handwerk des Steinmetzes seit Ihrer Kindheit verändert?

Herr Dietz: Das Handwerk hat sich in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt – sowohl durch neue technische Möglichkeiten als auch durch veränderte Kundenwünsche. Dennoch bleiben viele traditionelle Arbeitsweisen und Werte bestehen, die unser Handwerk nach wie vor prägen.

business-on.de: Grabmale sind stark mit Emotionen verknüpft. Wie gelingt es Ihnen, die individuellen Wünsche Ihrer Kundinnen und Kunden in Stein zu fassen?

Herr Dietz: Ein Grabmal ist immer etwas sehr Persönliches. Unser Ziel ist es, die Wünsche der Angehörigen mit viel Einfühlungsvermögen und handwerklicher Präzision umzusetzen. Unsere umfangreiche Ausstellung in Kirchardt mit fast 2000 verschiedenen Grabsteinen zeigt dabei vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten auf, um den Verstorbenen würdevoll zu ehren.“

business-on.de: Welche Materialien und Designs sind heute besonders gefragt – und warum?

Herr Dietz: Viele Kundinnen und Kunden bevorzugen heute zeitlose Natursteine wie Granit oder Marmor – oft in schlichten, aber trotzdem modernen Formen. Beliebt sind auch personalisierte Elemente wie Gravuren oder Symbole. Der Wunsch nach Individualität und Langlebigkeit spielt dabei eine große Rolle.

business-on.de: Inwiefern verändert die moderne Trauerkultur Ihre tägliche Arbeit? Beobachten Sie einen Trend zu persönlicheren oder vielleicht auch unkonventionelleren Grabmalen?

Herr Dietz: Ja, wir beobachten, dass sich die Trauerkultur verändert. Viele Menschen wünschen sich heute individuellere und persönlichere Grabmale – weg von rein traditionellen Formen, hin zu Symbolen, Materialien oder Gestaltungen, die das Leben des Verstorbenen widerspiegeln. Diese Entwicklungen fließen zunehmend in unsere tägliche Arbeit ein.

business-on.de: Das Thema Nachhaltigkeit betrifft inzwischen fast jede Branche. Gibt es auch im Bereich der Grabgestaltung umweltbewusste Entwicklungen?

Herr Dietz: Auch in der Grabgestaltung spielt Nachhaltigkeit eine zunehmende Rolle. Viele Kundinnen und Kunden achten heute auf regionale Natursteine und eine langlebige, pflegeleichte Ausführung. Unsere Produktion in Kirchardt ermöglicht es uns, kurze Transportwege zu realisieren und somit umweltbewusste Lösungen anzubieten.

business-on.de: Wie gelingt es Ihnen, trotz eines emotional anspruchsvollen Arbeitsfeldes professionell und einfühlsam zugleich zu agieren?

Herr Dietz: In unserem Beruf ist es wichtig, den Menschen mit Respekt und Verständnis zu begegnen. Wir hören genau zu, nehmen uns Zeit und versuchen, den richtigen Rahmen für persönliche Wünsche zu schaffen – stets mit der nötigen Sensibilität und professioneller Distanz.

business-on.de: Ihr Betrieb befindet sich in Kirchardt – was schätzen Sie an diesem Standort, auch im Hinblick auf Ihre Kundschaft? Zentral gelegen zwischen vielen größeren Städten wie Sinsheim, Bad Rappenau, Eppingen, Mosbach, Pforzheim und Heilbronn. Auch Heidelberg, Bruchsal, Bretten oder Ludwigsburg ist nicht weit. Dadurch können wir viele Kunden direkt an unserem Standort beraten und bedienen.

Herr Dietz: Wir schätzen die Verbundenheit zur Heimat und die langjährigen Kundenbeziehungen, die sich daraus ergeben.

business-on.de: Sie arbeiten mit Naturstein – ein Material, das für Beständigkeit steht. Welche Rolle spielt dieser Gedanke der Dauerhaftigkeit in Ihrer Unternehmensphilosophie?

Herr Dietz: Naturstein steht für Zeitlosigkeit und Beständigkeit – Werte, die auch unsere Arbeit prägen. Ein Grabmal soll über viele Jahre hinweg Bestand haben und würdevoll an einen Menschen erinnern. In unserem Werk in Kirchardt setzen wir auf Qualität und Präzision, um diesem Anspruch gerecht zu werden.