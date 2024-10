Expertentalk mit Michaela Eisenkolb von Sehenswert Augenoptik

Tradition trifft auf Innovation. Diesem Grundsatz hat sich Michaela Eisenkolb von Sehenswert Augenoptik verschrieben. Die erfahrene Inhaberin und Augenoptikspezialistin sowie ihr Team aus dem traditionellen Bad Aibling im Landkreis Rosenheim machen die Auswahl von hochwertigen Sehhilfen wie Kontaktlinsen und Brillen zu einem echten Erlebnis.

Dabei setzt der beliebte Augenoptiker in Bad Aibling auf moderne Messtechniken und Produkte kleiner und regionaler Hersteller aus Deutschland, Österreich und Italien, die innovative Artikel kreieren. Das gesamte Produktsortiment besticht durch eine ausgeprägte Langlebigkeit.

Der Betrieb unter der Leitung Eisenkolbs legt zudem Wert auf eine individuelle Beratung, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kundschaft einzugehen. Dabei steht nicht nur der Verkauf von Brillen und Kontaktlinsen im Vordergrund, sondern auch eine fundierte Analyse der Sehstärke und Sehgewohnheiten.

Im Interview gibt uns Frau Eisenkolb Einblicke in die Bedeutung der persönlichen Beratung und zukünftige Trends in der Augenoptik!

Business-On: Frau Eisenkolb, wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Interview. Schön, dass Sie bei uns sind! Sehenswert Augenoptik ist ein fester Bestandteil der Optikerlandschaft in Bad Aibling. Sie verhelfen Kunden zu modernen und langlebigen Sehhilfen und berücksichtigen dabei individuelle Anforderungen und Wünsche. Was macht Ihren Betrieb so einzigartig?

Michaela Eisenkolb: Vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview! Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Bei Sehenswert begeistern wir unsere Kundschaft zum einen durch hochwertige Produkte innovativer kleiner Firmen aus der Region. Zum anderen ist es mir und meinem erfahrenen Team eine Herzensangelegenheit, persönliche Bedürfnisse zu erfüllen und auf jeden Kunden individuell einzugehen.

Wir sind sehr glücklich, dass unsere Serviceleistungen auf so großen Anklang treffen und dass unseren Kunden gutes Sehen so wichtig ist wie uns. Seit Jahren erfreuen wir uns an einem großen Kundenstamm, der uns treu bleibt, unsere neuesten Produkte begeistert annimmt und unser umfangreiches Serviceangebot nutzt.

Durch Fortbildungen und die stetige Vergrößerung unseres Teams stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden die beste Beratung bieten und sie einwandfrei dabei unterstützen können, das für sie passende Produkt zu finden. Wir definieren Sehkomfort völlig neu und haben uns inzwischen als führender Spezialist für Sehtests beim Optiker etabliert. Und das Wichtigste: Wir lieben unseren Beruf und beweisen Tag für Tag echte Leidenschaft.

Business-On: Welche Services und Produkte unterscheiden Sehenswert von anderen Optikern auf dem Markt?

Michaela Eisenkolb: Sehenswert ist kein typischer Brillen- und Kontaktlinsenanbieter. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, mit kleinen regionalen Labels zusammenzuarbeiten, die innovative Lösungen bieten. Zum großen Teil besteht unser Sortiment demnach aus Artikeln aus der Umgebung und von Unternehmen, deren Vision uns überzeugt.

Unser Angebot übertrifft zudem das Standardangebot, was unsere Passion für das Thema Augengesundheit widerspiegelt. Innovative Sehlösungen wie Nachtkontaktlinsen können die Lebensqualität unserer Kunden beispielsweise deutlich steigern. Diese werden über Nacht getragen und ermöglichen es, dass Nutzer am Tag ohne Kontaktlinsen auskommen.

Unsere umfangreichen Sehanalysen führen wir mit dem neuesten Gerät auf dem Markt durch, das auch für Vorsorgeuntersuchungen genutzt wird. Außerdem arbeiten wir eng mit Experten aus dem medizinischen Bereich zusammen, um uns bestmöglich aufeinander abzustimmen. Das bedeutet, dass wir uns als zuverlässiger Partner unserer Kunden begreifen, der sie auf dem Weg zur optimalen Sicht begleitet.

Business-On: Die Augenoptik hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Welche technologischen Innovationen sind für Sie besonders wichtig, um Ihren Kunden einen optimalen Service bieten zu können?

Michaela Eisenkolb: Bei Sehenswert versorgen wir unsere Kunden ganzheitlich. Unser Service endet nicht mit dem Ausmessen der Sehstärke. So nutzen wir seit Anfang 2024 zum Beispiel den VX650 von Visionox. Dieser bietet nicht nur die Chance, das Auge zu vermessen, sondern ermöglicht auch eine umfassende Analyse.

Der Brillen- und Kontaktlinsenkauf wird so zu einem echten Erlebnis, das Spaß macht und in dessen Rahmen unsere Kunden mit wichtigen Informationen versorgt werden. Im Gegensatz zum Online-Shopping bekommen unsere Kunden bei uns die Möglichkeit, Modelle anzufassen, aufzusetzen und zu spüren, ob das Modell für sie bestimmt ist.

Business-On: Welche Trends beobachten Sie aktuell in der Augenoptik? Gibt es Entwicklungen, die Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen werden?

Michaela Eisenkolb: Leider findet auch hier das Zusammenwachsen von Konzernen statt, die alles dominieren möchten. Wir stellen uns dem entgegen und möchten Individualität einen Platz geben. Um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, richten wir unseren Blick schon jetzt in die Zukunft und entwickeln klare Strategien.

So erfinden wir uns stetig neu und positionieren uns auf dem Markt. Durch unsere strategische Ausrichtung und die stetige Optimierung unserer Maßnahmen stellen wir einerseits sicher, dass unsere Kunden zu jedem Zeitpunkt von den modernsten Produkten profitieren. Andererseits gelingt es uns, Nischen zu besetzen, die große Konzerne nicht bedienen können.

Business-On: Frau Eisenkolb, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihr Unternehmen und die Schilderung Ihrer Unternehmensvision. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Sehenswert Augenoptik!