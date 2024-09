Künstliche Intelligenz: Ein Game-Changer für die Lokale Google-Suche – 5 Tipps und Tricks wie Sie weiterhin die besten Positionen behalten!

1. Der aktuelle Stand der lokalen Suche

Google beherrscht weiterhin die lokale Suche in Deutschland. Die Einführung fortschrittlicher KI-Technologien wie ChatGPT hat bisher wenig an dieser Dominanz geändert, aber es zeichnen sich bedeutende Veränderungen am Horizont ab.

2. Die Zukunft der lokalen Suche

Bis Mitte 2024 plant Google, seine neue KI-gestützte Suchfunktion „Google Search Generative Experience“ in Deutschland einzuführen. Diese innovative Technologie wird die Suche revolutionieren, indem sie schnelle und präzise Antworten auf komplexe Anfragen ermöglicht. Statt durch lange Listen von Suchergebnissen zu navigieren, wird es möglich sein, mit der KI in einen Dialog zu treten und effizient die gewünschten Informationen zu erhalten. Dies könnte auch zu einem Aufschwung der Sprachsuche führen.

3. Auswirkungen auf lokale Unternehmen

Die Einführung der KI in die lokale Suche wird erhebliche Auswirkungen auf lokale Unternehmen haben. Hier sind einige der wichtigsten Veränderungen:

* Weniger direkter Traffic: Da Google und Bing zunehmend Anfragen direkt beantworten, könnte der Traffic auf lokalen Websites abnehmen.

Verändertes Nutzerverhalten: Nutzer werden lernen, ihre Anfragen direkt an die Suchmaschine zu richten die ihnen eine umfassende Antwort – Ki gestützt – liefern wird. Nutzer werden das schnell antizipieren und ihr Verhalten bei der Suche nach lokalen Unternehmen viel ausführlicher stellen.

Weniger Fokus auf Keywords: Daraus folgt, dass die Bedeutung von Keywords abnehmen wird, während Expertise und Markenstärke wichtiger werden.

4. Tipps für lokale Unternehmen:

Um sich auf diese Veränderungen vorzubereiten, sollten lokale Unternehmen folgende Schritte in Betracht ziehen:

* Optimieren Sie Ihre Website: Ihre Website sollte umfassend, informativ und benutzerfreundlich sein. KI mit seiner ausführlichen Formulierung von Antworten fußt auf eben diesen Informationen und kann nur so gut sein, wie sie es der Maschine auf Ihrer Seite machen. Stellen Sie sicher, dass sie Antworten auf häufige Fragen Ihrer Kunden bietet und klar darstellt, was Ihr Unternehmen einzigartig macht.

Nutzen Sie verschiedene Plattformen: Erweitern Sie Ihre Online-Präsenz über Suchmaschinen hinaus. Engagieren Sie sich auf Social Media, erstellen Sie Profile auf relevanten Branchenportalen und nutzen Sie lokale Verzeichnisse.

Sammeln Sie Bewertungen: Durch präziser werdende Nutzeranfragen, die oftmals nach dem Besten oder demjenigen mit guten Bewertungen suchen gewinnen Bewertungen immer mehr Bedeutung. Daher wird das aktive sammeln von Kundenbewertungen immer wichtiger. Ermutigen Sie zufriedene Kunden, ihre Erfahrungen online zu teilen, um Ihre Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Optimieren Sie Ihr Google Business Profil: Ein gut gepflegtes Google Business Profil kann Ihre lokale Sichtbarkeit erheblich steigern. Das Google Business Profil wird übrigens auch bei der KI gestützten Suche von Google weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Achten Sie darauf, dass Ihre Informationen aktuell sind und fügen Sie regelmäßig neue Inhalte hinzu.

Bereiten Sie sich auf Sprachsuchen vor: Passen Sie Ihren Content an natürliche Sprache und konversationsähnliche Suchanfragen an. KI wird in Zukunft einen Dialog mit dem Nutzer über Sprache anbieten, der unserem Dialog in nichts mehr nachsteht. Das setzt voraus, dass Ihre Website alle relevanten Informationen zu Ihrem Unternehmen liefert und ausführlich auf mögliche Fragen eingeht, so dass die Sprachsuche genau diese Aspekte auf Ihrer Website aufgreifen kann.

Fazit

Die KI-gesteuerte Revolution in der lokalen Suche bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Lokale Unternehmen, die diese Veränderungen verstehen und sich darauf vorbereiten, können auch in Zukunft erfolgreich sein und sich in einer sich schnell verändernden digitalen Landschaft behaupten.