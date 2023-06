Nach Bulgarien auswandern – Leben im sonnigen Balkanstaat

Bulgarien – Ein beliebtes Land zum Auswandern

Im Jahr 2020 sollen offiziell 1.481 Deutsche in Bulgarien gelebt haben. Von etwa 959 Auswanderern sollen im Jahr 2021 lediglich 298 in ihre Heimat Deutschland zurückgekehrt sein. Auswandern nach Bulgarien ist demnach durchaus beliebt.

Die Mehrheit der bulgarischen Bevölkerung lebt in den südlichen Teilen des Balkangebirges. Die Hauptstadt Sofia ist mit rund 1,2 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt im Land am Schwarzen Meer. Neben Bulgaren, Türken und Roma leben sowohl Russen, Griechen, Armenier, Walachen als auch Pomaken in Bulgarien. Das Land ist demnach von vielen unterschiedlichen Nationalitäten geprägt und zeichnet sich durch seine ausländerfreundlichen Bewohner und eine vielfältige Kultur aus.

Möchte man in Bulgarien leben und arbeiten, sollte man unbedingt die Amtssprache Bulgarisch beherrschen. Zu den Minderheitensprachen in Bulgarien gehören darüber hinaus Türkisch, Armenisch und Romani.

Die wohl bekanntesten Orte in Bulgarien sind Varna, Sofia und Veliko Tarnovo. Neben einer vollständigen Infrastruktur, einer sehr guten Verkehrsanbindung an alle europäischen Metropolen sowie einer hohen Arbeitsmoral profitiert man in den Städten von einem fairen Steuersystem. Außerdem sind sowohl die bekannte Schwarzmeerküste als auch die Landschaften des Balkangebirges und Rilagebirges beliebte Urlaubsorte, an denen es sich ebenso gut leben lässt.

Ein ausgezeichneter Ort für den Ruhestand

Für viele deutsche Auswanderer und Rentner gelten Urlaubsregionen wie Spanien, Italien oder Frankreich als absoluter Traum. Die Länder im Süden und Westen Europas wurden bereits in den 60er Jahren touristisch erschlossen, während Bulgarien sich erst Ende der 90er Jahre zu einem beliebten Reiseziel entwickelte.

Mittlerweile sollen rund 8 Millionen Menschen jährlich in Bulgarien Urlaub machen. Auch wenn andere Länder Südwesteuropas deutlich mehr auf den Tourismus ausgelegt sind, kann Bulgarien innerhalb der Europäischen Union mit seinem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Besonders die Schwarzmeerküste gilt mit ihren goldenen Sandstränden und dem sonnigen Klima von Mai bis September als ausgezeichneter Ort für den langersehnten Ruhestand. Die Stadt Varna am Schwarzen Meer zieht jedes Jahr viele Touristen an, da sie mit ihrem Charme und ihrer Landschaft überzeugt. Bei den Strandbädern Goldstrand, Albena, Sonnenstrand oder Nessebar können auch deutsche Rentner der Anziehungskraft der Schwarzmeerküste nicht widerstehen und möchten ihren Lebensabend am Juwel Bulgariens verbringen.

Außergewöhnliches Lebensgefühl

In Bulgarien herrscht ein nord-mediterranes Klima. Das Wetter zeichnet sich durch warme Sommer und regenreiche bis kalte Winter aus. Wer also mit dem Gedanken spielt, nach Bulgarien auszuwandern, sollte das Land unbedingt auch außerhalb der Sommermonate besuchen.

Der entschleunigte Lebensstil sowie die hohe Lebensqualität sind nur zwei der vielfältigen Gründe für das Auswandern nach Bulgarien im Rentenalter. Am Fuße der Gebirge im Süden und Westen des Landes befinden sich weitläufige Landschaften mit unberührter Natur und wohltuender Meeresluft. Besonders Menschen mit orthopädischen Erkrankungen der Knochen und Gelenke sowie anderen chronischen Erkrankungen wie Asthma, Herz-Kreislauf-Störungen und Allergien können von einem Leben in Bulgarien profitieren.

Das billigste Land in der Europäischen Union

Nicht nur aufgrund der klimatischen Bedingungen und des außergewöhnlichen Lebensgefühls ist Bulgarien so beliebt. Das Balkanland am Schwarzen Meer gilt laut dem Statistischen Bundesamt als günstigstes Land der Europäischen Union (Stand 2020). So sollen die Lebenshaltungskosten rund 50 Prozent geringer sein als in Deutschland.

Hierzulande wird das Thema der Altersarmut immer präsenter. Genau aus diesem Grund ist ein Umzug nach Bulgarien besonders bei Rentnern so beliebt. Mit durchschnittlich 1.000 Euro Rente im Monat können Deutsche in ihrer Heimat kaum noch einen angemessenen Lebensstandard aufrechterhalten – besonders nicht in Großstädten wie München, Hamburg oder Frankfurt.

Die niedrigen Lebenshaltungskosten in Bulgarien hingegen ermöglichen deutschen Rentnern eine doppelte Kaufkraft, sodass sie vor Ort durchaus zur oberen Mittelschicht zählen. Die deutsche Rente ist etwa dreimal so hoch wie das monatliche Durchschnittseinkommen eines Bulgaren, dessen gesetzlicher Mindestlohn 332 Euro monatlich beträgt.

Darüber hinaus sind die Immobilien in Bulgarien ebenfalls sehr günstig. Aufgrund der niedrigen Quadratmeterpreise beträgt der Kaufpreis einer 1-Zimmer-Wohnung häufig nur 30.000 bis 50.000 Euro. Abseits der Metropolen in den ländlichen Regionen lassen sich Grundstücke und Mehrfamilienhäuser bereits ab 30.000 Euro erwerben. Das liegt vor allem daran, dass Bulgarien ein vergleichsweise armes Land ist und viele Einheimische aus ihrer Heimat abwandern.

Auch die Infrastruktur ist in den Dörfern Bulgariens eher weniger gut ausgeprägt. So können Ärzte durchaus 30 Kilometer weit entfernt sein, was für Rentner relevant sein könnte. In den Städten hingegen ist die ärztliche Versorgung unproblematisch.

Das bulgarische Gesundheitssystem

Durch das zwischen Deutschland und Bulgarien bestehende Sozialversicherungsabkommen können Deutsche auch dann noch in der hiesigen Krankenversicherung bleiben, wenn sie nach Bulgarien auswandern.

So sollten Auswanderer und Rentner vor ihrem Umzug nach Bulgarien einen Antrag bei der zuständigen Krankenkasse stellen, um den zukünftigen Lebensmittelpunkt in Bulgarien anzugeben. Mit einer entsprechenden europäischen Gesundheitskarte kann man somit auch im Ausland zum Arzt gehen. Jedoch sollte man beachten, dass man vor Ort lediglich die medizinische Versorgung erhält, die in Bulgarien für gesetzlich Versicherte üblich ist.

Als Alternative bietet sich für einen längeren Auslandsaufenthalt der Abschluss einer privaten Auslandskrankenversicherung an. Diese ist innerhalb der Europäischen Union zwar nicht erforderlich, kann jedoch durchaus einige Vorteile bieten. So kann man im Krankheitsfall eine private Klinik in den Städten Burgas, Sofia oder Varna aufsuchen und sich dort entsprechend der geltenden Standards versorgen lassen.

Nach Bulgarien auswandern: Die Grundlagen

Bevor man die Auswanderung nach Bulgarien plant, sollte man sich mit den rechtlichen Grundlagen und sonstigen Gepflogenheiten des Landes befassen.

So ist nicht nur wichtig zu wissen, welche Einreisebedingungen für Deutsche gelten, sondern auch, wie der Aufenthalt geregelt ist, welche Chancen sich auf dem Arbeitsmarkt erschließen und ob der Immobilienmarkt in Bulgarien für Ausländer zugänglich ist. Auch die Zollbestimmungen sollten hinsichtlich des Umzugs beachtet werden.

Aufenthaltsrecht

Innerhalb der EU gilt die sogenannte Freizügigkeit gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG. Das bedeutet, dass alle Unionsbürger mit einem gültigen Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) nach Bulgarien einreisen und sich dort für einen Zeitraum von drei Monaten aufhalten dürfen.

Sollte ein längerer Aufenthalt geplant sein – etwa, wenn man nach Bulgarien auswandern möchte – muss man sich innerhalb der ersten drei Monate bei der zuständigen Ausländerbehörde anmelden.

Für die Anmeldung in Bulgarien werden grundsätzlich folgende Informationen und Unterlagen benötigt:

Personalausweis oder Reisepass

Wohnanschrift in Bulgarien (Mietvertrag, Meldebescheinigung etc.)

Informationen zum Lebensunterhalt (Arbeitsvertrag, Rentennachweis etc.)

Krankenversicherung

Anschließend wird von der bulgarischen Ausländerbehörde eine Bescheinigung über die Freizügigkeit in Form einer Ausweiskarte erteilt. Der langfristige Aufenthalt – der einer Aufenthaltsgenehmigung für Nicht-EU-Bürger gleichkommt – hat in der Regel eine Gültigkeit von bis zu fünf Jahren.

Darüber hinaus sollte man direkt bei der Abholung der Aufenthaltsgenehmigung darauf achten, dass man seine individuelle Personenkennziffer erhält. Diese ist dringend für den Abschluss diverser Verträge in Bulgarien erforderlich.

Der Arbeitsmarkt

Wer in Bulgarien nicht nur leben, sondern auch arbeiten möchte, dem erschließen sich in den Metropolen des Landes durchaus viele Chancen. Zum einen haben internationale Unternehmen einige Standorte in dem Balkanland aufgebaut – so auch einige deutsche Zulieferer der Automobilindustrie. Zum anderen kann auch eine Selbstständigkeit in Bulgarien infrage kommen.

Besonders hohe Gehaltschancen bieten sich in Bulgarien für qualifizierte Fachkräfte und Spezialisten. In vielen Branchen können überdurchschnittliche Gehälter erwartet werden, die dem deutschen Niveau zuzuordnen sind. Menschen, die noch nicht sicher in ihrem Bulgarisch sind, haben die Möglichkeit, deutschsprachige Jobs vor Ort zu finden.

Darüber hinaus ist eine spezielle Arbeitsgenehmigung für Unionsbürger nicht vorgesehen. Jedoch sollte man sich bereits im Voraus über die geltenden Voraussetzungen informieren und deutsche Dokumente gegebenenfalls bei der zuständigen Apostille-Behörde beglaubigen lassen.

Immobiliensektor für Ausländer geöffnet

In Bulgarien haben alle Unionsbürger mit einer längerfristigen Aufenthaltsgenehmigung die Möglichkeit, Eigentum an Grund und Boden zu erwerben.

Selbst Auswanderer ohne Aufenthaltsrecht können in Bulgarien Gebäude, Gebäudeteile und beschränkte Sachenrechte an Gründstücken erwerben. Seit dem 1. Januar 2012 ist der Immobilienmarkt für Bürger aus dem EU-Ausland ohne Aufenthaltsgenehmigung für den Erwerb von Zweitwohnungen geöffnet.

Zollerleichterungen beim Umzug

Wer nach Bulgarien auswandern möchte, sollte sich bereits im Voraus überlegen, ob er mit seinem gesamten Hausrat umziehen möchte. Hier könnte die frühzeitige Beauftragung einer internationalen Spedition sinnvoll sein.

Innerhalb der Europäischen Union müssen Umzugsgüter jedoch nicht durch den bulgarischen Zoll genehmigt werden, sodass die Einfuhr des Hausrates bei einem Umzug nach Bulgarien problemlos erfolgen kann.

Eine Ausnahme bilden hohe Summen Bargeld über 10.000 Euro, größere Mengen an Edelmetallen und Edelsteinen sowie Waffen.

Enge Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland

Da Bulgarien ebenso wie Deutschland ein Mitglied der Europäischen Union ist, pflegen die beiden Länder enge Wirtschaftsbeziehungen miteinander. Rund 5.000 deutsche Firmen führen enge Geschäftsbeziehungen mit dem Land am Schwarzen Meer. Darüber hinaus haben etwa 1.200 deutsche Unternehmen eine Vertretung in Bulgarien.

Im Rahmen einer Mitarbeiterentsendung gilt die deutsche Sozialversicherung auch für das Arbeiten in Bulgarien. Dies ist dem Sozialversicherungsabkommen zu verdanken. So ermöglicht die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Bürger ein problemloses Arbeiten im EU-Ausland.

Bulgarien vs. Deutschland

Bulgarien gilt durchaus als beliebtes Traumziel für Rentner, Studenten und Naturliebhaber. Doch welche Vorteile hat das Land im Südosten Europas tatsächlich?

Diese Gründe sprechen für das Auswandern nach Bulgarien im Rentenalter:

die geringsten Lebenshaltungskosten in der gesamten Europäischen Union

drohende Altersarmut in Deutschland

menschenwürdiges Leben im Alter

offene, gastfreundliche und hilfsbereite Lebenskultur

angenehm sommerliches Klima an der bulgarischen Schwarzmeerküste mit Temperaturen von bis zu 30 Grad sowie milde Winter von bis zu maximal -5 Grad

weitläufige und vielfältige Landschaften mit Gebirgen und Stränden, unberührte Natur, Waldgebiete und frische Meeresluft

idealer Kurort für Menschen mit chronischen und orthopädischen Erkrankungen wie Arthrose, Arthritis, Gelenkleiden, Osteoporose, Asthma, Allergien, Herz-Kreislauf-Störungen

zahlreiche Heilquellen, Seebäder und balneologische Sanatorien mit gesundheitsfördernden Mineralgewässern sowie Heilschlammkuren und einer Vielfalt an Heilpflanzen

entschleunigter Lebensstil durch die mediterrane Gelassenheit und positive Lebenseinstellung

Knüpfen sozialer Kontakte mit anderen deutsch- oder englischsprachigen Auswanderern und Rentnern

unbürokratischer Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung

unproblematische Anmeldung eines Kraftfahrzeuges

ideale medizinische Versorgung nach deutschen Standards in den Metropolen Bulgariens

gute Verkehrsanbindung und Flugverbindungen im gesamten DACH-Raum

die günstigsten Immobilien in ganz Europa

Eine Auswanderung nach Bulgarien hat jedoch nicht nur Vorteile, sondern kann auch einige Nachteile mit sich bringen.

Diesen Herausforderungen muss man sich beim Auswandern nach Bulgarien stellen:

große Umstellung aufgrund des anderen Lebensstils und Lebensstandards im Vergleich zu Deutschland

Zurücklassen der eigenen Familie

bürokratischer Aufwand verbunden mit einigen Behördengängen

Erlernen einer neuen Sprache – Bulgarisch kann durchaus kompliziert sein, vor allem aufgrund der kyrillischen Schrift

vollständige Neuorganisation des Lebensalltags

Direkter Vergleich zwischen Bulgarien und Deutschland

Im direkten Vergleich zwischen Bulgarien und Deutschland auf Grundlage der Daten von laenderdaten.info wird deutlich, dass beide Länder ihre Vorzüge, aber auch Defizite haben.

Bulgarien ist bereits seit 1908 unabhängig, wohingegen Deutschland die Unabhängigkeit erst im Jahre 1955 erlangt hat. Besonders positiv fällt auf, dass die Bevölkerungsdichte in Bulgarien lediglich 63,7 Einwohner pro Quadratkilometer hat, während Deutschland pro Quadratkilometer 231,4 Einwohner zählt. Diese Daten können durchaus für ein entschleunigteres und besonneneres Leben sprechen.

In Bezug auf die Lebensqualität weist Bulgarien jedoch durchaus einige Nachteile auf. So beträgt der Wert der politischen Stabilität lediglich 68 von möglichen 100. In Deutschland wird die politische Stabilität mit 88/100 bewertet. Auch die Bürgerrechte lassen in Bulgarien mit gerade einmal 54/100 zu wünschen übrig, während Deutschland hier einen Wert von 100 erreicht.

Sowohl das Klima, die Gesundheit als auch die Sicherheit wurden auf ähnlichem Niveau bewertet. Bulgarien soll mit 3 Punkten mehr sogar etwas sicherer als Deutschland sein. Besonders positiv fällt der Wert der bulgarischen Lebenshaltungskosten von 73/100 auf. Deutschland hat deutlich höhere Lebenshaltungskosten, sodass der Wert lediglich bei 45/100 liegt.

In Sachen Arbeitslosigkeit und Korruption schneidet Bulgarien jedoch deutlich schlechter als Deutschland ab. Etwas positiver macht sich hingegen die niedrige Inflationsrate in Bulgarien von -0,8 Prozent bemerkbar.

Schlussendlich kann Bulgarien mit seinem angenehmen Klima punkten. So profitieren Auswanderer am Schwarzen Meer von etwa 6,2 Sonnenstunden am Tag und können sich über durchschnittlich 36 Regentage weniger im Jahr freuen als in Deutschland.

FAQ: Nach Bulgarien auswandern

Wie viel Geld braucht man, um in Bulgarien zu leben?

Die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in der Hauptstadt Bulgariens liegen bei rund 920 Lew (470,06 Euro) im Monat. Die Miete wird als gesonderter Posten betrachtet.

Kann man mit 1.000 Euro in Bulgarien leben?

Ja, in Bulgarien kann man 1.000 Euro sehr gut leben. Rentner profitieren in dem Balkanland von einer doppelten Kaufkraft, sodass 1.000 Euro rund 2.000 Euro bedeuten.

Wo kann man mit 500 Euro gut leben?

In Bulgarien lässt es sich mit 500 Euro grundsätzlich gut leben, da der Durchschnittslohn zwischen 400 und 500 Euro monatlich beträgt. Die Lebenshaltungskosten in Bulgarien sind weitaus günstiger als in Deutschland oder anderen Ländern der EU.

Wo leben die meisten Deutschen Auswanderer in Bulgarien?

Die meisten deutschen Auswanderer in Bulgarien leben in Varna im Norden des Landes oder auch in Burgas an der Schwarzmeerküste. Besonders unter Rentnern gelten diese Städte als beliebt.



Fazit – Bulgarien als Geheimtipp für Auswanderer

Obwohl das kleine Balkanland am Schwarzen Meer eher unscheinbar wirkt, hat es einiges zu bieten. Die niedrigen Lebenshaltungskosten sowie das sommerliche Klima sind ausschlaggebende Argumente für eine Auswanderung nach Bulgarien.

Besonders deutsche Rentner können sich in Bulgarien ein solides Leben aufbauen und der Altersarmut in Deutschland entkommen. Aber auch für Studenten oder Familien kann das Land im Südosten Europas durchaus attraktiv sein. Bezüglich des Aufenthalts und der Arbeitserlaubnis sollte man als EU-Bürger in Bulgarien keinerlei Probleme haben.