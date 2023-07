Next2Sun stärkt internationales Wachstum

Mit NSEFI, der wichtigsten Dachorganisation aller Solarenergie-Akteure Indiens, unterzeichnete Next2Sun eine Absichtserklärung über wissenschaftliche Forschung und Datenaustausch für vertikale bifaciale Agri-Photovoltaik. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die vertikale bifaciale Agri-Photovoltaik ein wichtiger Baustein für die Energiewende in Indien sein wird, insbesondere in ländlichen Gebieten. Wir freuen uns sehr, mit dem Pionier und Erfinder der vertikalen bifacialen Technologie Next2Sun zusammenzuarbeiten und von deren Erfahrungen in Deutschland zu profitieren„, sagte Subrahmanyam Pulipaka, Chief Executive Officer (CEO) von NSEFI. „Wir sehen ein riesiges Potenzial in Indien und fühlen uns geehrt, der NSEFI die Leistungsfähigkeit unserer Technologie zu demonstrieren und gemeinsam weiter zu erforschen“, sagte Next2Sun Chief Financial Officer (CFO) Sascha Krause-Tünker bei der Vertragsunterzeichnung.

Darüber hinaus hat die Next2Sun AG ein weiteres MoU mit ihrem indischen Vertriebspartner Wattkraft Industries Pvt. Ltd. und Khare Energy Pvt. Ltd. über die Installation eines ersten Pilotprojekts in Indien abgeschlossen. Khare Energy ist ein führendes EPC-Unternehmen für erneuerbare Energien in Zentralindien, das Projekte für erneuerbare Energien sowie dezentrale Solarenergieprojekte entwickelt, baut, besitzt und betreibt, die Energie für Privathaushalte, Gewerbe, Landwirtschaft, Regierung und Industriekunden erzeugen. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Technologieführer Next2Sun am ersten Pilotprojekt in Indien zu arbeiten“, sagte Manish Khare, Geschäftsführer von Khare Energy. Divya Prash Choraria, Geschäftsführer von Wattkraft Industries Pvt. Ltd, zeigte sich optimistisch: „Wir sind zuversichtlich, dass die Installation von Solarprojekten auf der Basis der vertikalen bifacialen Technologie in Indien einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung der Solarenergie mit einem nachhaltigen Entwicklungsansatz darstellt, der den Landwirten zugutekommt, das ländliche Indien stärkt und die Netzbetreiber bei der Aufrechterhaltung des Lastprofils auf eine möglichst reibungslose Weise unterstützt.“ „Wir sind sehr froh, mit Khare Energy und Wattkraft zwei hervorragende Partner zu haben, mit denen wir unser erstes Projekt in Indien angehen“, sagt Next2Sun-Finanzvorstand Sascha Krause-Tünker.

Die Vertragsunterzeichnung fand im Rahmen der Delegationsreise des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Beisein von Bundesminister und Vizekanzler Robert Habeck statt. „Das Pionierunternehmen Next2Sun zeigt, dass deutsche Unternehmen mit Weitsicht und Erfindergeist weiterhin innovative Impulse für die Energiewende weltweit geben. Ich bin überzeugt, dass die von Next2Sun entwickelte vertikale bifaciale Agri-Photovoltaik-Technologie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Deutschland und Indien leisten wird“, so Bundesminister und Vizekanzler Robert Habeck bei der Vertragsunterzeichnung.