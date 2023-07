SEO heute: Was sind die Vorteile?

Noch heute umsetzbar

Firmen, die bereits über eine eigene Webpräsenz verfügen, können sofort damit beginnen, an den Stellschrauben der Suchmaschinenperformance zu drehen. Analyse-Tools für keywordstarken Content stehen ad hoc zur Verfügung und Website-Texte lassen sich in wenigen Minuten modifizieren. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Suchmaschinen zum Indexieren der Inhalte einige Tage benötigen. Je früher man jedoch eine Veränderung einleitet, desto eher werden positive Ergebnisse sichtbar. Gleichzeitig bedürfen Marketingkampagnen à la Google Ads keiner großen Vorbereitung und sind auch bei spontanen Werbewünschen schnell gestartet.

Nachhaltige Erfolge bei Sichtbarkeit

Wer es mit seinem Content auf die ersten Ränge der Suchmaschinen geschafft hat, darf dort in aller Regel auch über einen längeren Zeitraum thronen. Voraussetzung hierfür ist, dass die SEO-Maßnahmen langfristig gepflegt werden. Ein solcher Positionserhalt resultiert auch aus der Serverleistung, die Suchmaschinen bei der Veränderung von Rankings reichlich Energie kostet. Handelt es sich um vorteilhafte Positionen, die werbebudgetgetrieben sind, so bestehen sie solange fort, wie finanzielle Investitionen nachgeschoben werden können.

SEO zahlt sich wirtschaftlich aus

In der Betriebswirtschaftslehre ist vom sogenannten Return on Investment die Rede: Wer SEO erfolgreich betreibt, bekommt nicht nur die monetären Investitionen, sondern ein Vielfaches davon heraus. Nur dann, wenn die Zielgruppe durch Sichtbarkeit die Chance erhält, Unternehmen und Produkte bzw. Dienstleistungen kennenzulernen, können das Placement untermauert und die Kaufkraft angekurbelt werden. Wer hierbei planvoll vorgeht, vermeidet einen Verpuffungseffekt. Die Investition in eine SEO-Agentur amortisiert sich in aller Regel flott.

Beständiger als bloße Social-Media-Kampagnen

Die sozialen Netzwerke entsprechen dem Inbegriff von Schnelllebigkeit: Werbung, die sich innerhalb von Sekundenbruchteilen konsumieren und für attraktiv befinden lässt, verschwindet genauso schnell in der Versenkung. Nicht so bei SEO. Eine vorteilhafte User Experience beim Betreten der Website hinterlässt Eindruck und lädt zur Wiederkehr. Dies wissen auch die in den Suchmaschinen verankerten Algorithmen. Infolgedessen schieben sie die Webpräsenz nach oben. Dort verweilt der Unternehmensauftritt, solange sich Nutzer für seine Inhalte interessieren.

Mess- und Skalierbarkeit

Ob sich die durchgeführten Maßnahmen als erfolgreich erweisen, zeigt sich beispielsweise an folgenden messbaren Größen:

Seitenaufrufe

Bounce-Rate

Verweildauer

Keyword-Ranking

Conversion

Gibt es Anpassungsbedarf, besteht die Möglichkeit einer unmittelbaren Reaktion.

Weiterhin können SEO-Maßnahmen in jeglichem Umfang skaliert werden. Gilt es, ein neu gelaunchtes Produkt der Zielgruppe schnell und unbürokratisch zugänglich zu machen, setzen gewiefte Unternehmen auf SEO-Strategien, mit denen sie in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich waren. So wird das Marketingbudget optimal genutzt.