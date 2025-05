Abwesenheitsnotiz: Weihnachten, Neujahr Vorlage – Professionelle Hinweise für die Feiertage

In der arbeitsintensiven Vorweihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel gilt es nicht nur Projekte termingerecht abzuschließen, sondern auch organisatorische Maßnahmen zu treffen. Eine davon ist die Einrichtung einer automatischen Abwesenheitsnotiz – insbesondere im E-Mail-Programm. Diese kurze Mitteilung sorgt dafür, dass Kunden, Partner und Kollegen über die Abwesenheit informiert sind und gegebenenfalls wissen, wann mit einer Antwort gerechnet werden kann oder an wen sie sich alternativ wenden können. Gerade zu Weihnachten und Neujahr, wenn viele Büros geschlossen sind oder im Notbetrieb laufen, kommt der Abwesenheitsnotiz besondere Bedeutung zu – nicht nur als Höflichkeitsform, sondern auch als Bestandteil professioneller Kommunikation.

Eine Abwesenheitsnotiz erfüllt mehrere wichtige Funktionen. Sie dient der Transparenz, verhindert Missverständnisse und sorgt für reibungslose Abläufe, selbst wenn zentrale Ansprechpartner über mehrere Tage nicht erreichbar sind. In der Weihnachtszeit kann die Zahl der versendeten E-Mails steigen, da viele Geschäftspartner Projekte noch vor Jahresende abschließen wollen. Umso wichtiger ist es, dass Rückmeldungen nicht ins Leere laufen und zumindest automatisch beantwortet werden.

Auch aus rechtlicher und organisatorischer Sicht kann eine professionelle Abwesenheitsnotiz hilfreich sein: Sie dokumentiert die Nichterreichbarkeit und kann im Konfliktfall sogar belegen, dass eine E-Mail zwar einging, aber nicht rechtzeitig bearbeitet werden konnte. Das betrifft etwa Fristen oder Vertragsangelegenheiten, die sich auf die Feiertage legen. Daher ist eine strukturierte und wohlüberlegte Formulierung zu empfehlen – gerade in der besonders sensiblen Phase zwischen Weihnachten und Neujahr.

Damit eine Abwesenheitsnotiz ihren Zweck erfüllt, sollte sie einige elementare Informationen enthalten. Dazu gehört zunächst der Zeitraum der Abwesenheit. Die Angabe von Anfangs- und Enddatum schafft Klarheit, wann mit einer Antwort gerechnet werden kann. Unbestimmte Formulierungen wie „zwischen den Jahren“ oder „nach den Feiertagen“ wirken ungenau und sind im beruflichen Kontext zu vermeiden.

Zweitens ist die Angabe einer Vertretung sinnvoll – sofern diese vorhanden ist. Dabei sollte nicht nur der Name, sondern auch die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der zuständigen Person genannt werden. Ist keine Vertretung verfügbar, sollte dies offen kommuniziert werden, beispielsweise mit einem Hinweis auf eine verzögerte Bearbeitung ab dem genannten Rückkehrdatum.

Drittens spielt der Ton der Nachricht eine Rolle. Im geschäftlichen Umfeld ist ein sachlich-höflicher Stil empfehlenswert, der trotzdem ein wenig die Jahreszeit widerspiegeln darf. Ein kurzer weihnachtlicher Gruß am Ende der Mitteilung wird in der Regel positiv aufgenommen und zeigt Wertschätzung gegenüber dem Absender der E-Mail.

Gerade zur Weihnachtszeit darf eine Abwesenheitsnotiz ruhig auf die Bedeutung der Auszeit und Urlaub eingehen. In einer Arbeitswelt, die von permanenter Erreichbarkeit geprägt ist, wirkt ein Hinweis auf die bewusste Erholung positiv und menschlich – sofern er professionell verpackt ist.

Ein mögliches Beispiel:

Diese Variante bleibt im Ton angemessen, betont aber zugleich das Menschliche hinter der Abwesenheit.

Die Herausforderung bei der Formulierung einer Abwesenheitsnotiz liegt im Spagat zwischen Professionalität und persönlicher Note. Gerade an Weihnachten kann eine zu distanzierte Nachricht kalt wirken, während übertrieben festliche Formulierungen unpassend erscheinen. Optimal ist eine sachliche, freundliche Sprache mit dezentem saisonalem Bezug.

Beispielhaft könnte ein neutraler Text lauten:

„Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin bis einschließlich 5. Januar nicht im Büro und kann Ihre E-Mail in dieser Zeit nicht beantworten. Ab dem 6. Januar bin ich wieder erreichbar und werde mich schnellstmöglich bei Ihnen melden.“

Eine etwas wärmere Variante könnte ergänzt werden durch:

„Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank für Ihr Verständnis.“

Wer mag, kann noch konkretere Angaben ergänzen, etwa:

„In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an meine Kollegin Frau Müller unter [email protected].“

All diese Varianten zeigen: Es geht darum, präzise zu informieren, ohne dabei unpersönlich zu wirken. Eine höfliche Tonalität unterstreicht die professionelle Haltung und trägt zur positiven Wahrnehmung des Unternehmens bei.

In internationalen Unternehmen oder im Austausch mit internationalen Partnern ist es üblich, englischsprachige Abwesenheitsnotizen zu verwenden. Dabei hat sich die Phrase „Out of Office“ als Standardformulierung etabliert. Sie signalisiert klar und präzise, dass die betreffende Person aktuell nicht verfügbar ist.

Ein Beispiel:

Subject: Out of Office

Thank you for your message. I am currently out of the office and will return on January 5th. Your email will not be forwarded. In urgent matters, please contact Jane Smith ([email protected]).

Best regards