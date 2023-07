Domain kaufen: Bestpreise, Tipps und Infos

Domain – was ist das eigentlich?

Mittlerweile gibt es weltweit etliche Millionen Domains, die sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen genutzt werden. Bei einer Domain handelt es sich um das Herzstück einer jeden Internetadresse. Es ist das Schlüsselwort, das uns zu einer einzigartigen Ecke des weltweiten Webs (World Wide Web) führt. Vergleichen Sie es mit einem eindeutigen Rufnamen, der genau eine Website identifiziert, ähnlich wie www.beispieladresse.com.

Aber was steckt hinter diesem Konzept? Wenn Sie eine Domain kaufen bei hosttech.at, erhalten Sie nicht nur einen Namen im World Wide Web. Denn die Domain ist nicht nur ein Name, sie ist Teil des komplexen Uniform Resource Locators (URL), der den Ort einer Ressource im verschachtelten Labyrinth des Domain Name Systems (DNS) bestimmt.

Hierbei kommen sogenannte Nameserver ins Spiel – die Supercomputer des Internets. Diese speziellen Webserver sind zuständig für die „Namensauflösung“ von IP-Adressen. Das ist ein Prozess, der der Rolle einer digitalen Telefonauskunft ähnelt. Stellen Sie sich vor, Sie geben www. beispieladresse.com in die Suchleiste Ihres Webbrowsers ein. Diese einfache Aktion löst eine Reaktionskette aus: Ihr Browser sendet eine Anfrage an den zuständigen Nameserver. In den Tiefen seiner Datenbank sucht der Nameserver nach dem Eintrag zu www.beispieladresse.com und liefert die zugehörige IP-Adresse an Ihren Browser. Ihr Internetbrowser ruft danach die gewünschte Seite auf.

Darauf gilt es beim Kauf einer Domain zu achten

Bevor Sie sich auf die Suche nach einer neuen Domain machen, gibt es einige wichtige Dinge zu klären. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welche Aspekte beim Kauf einer Internet-Domain besonders wichtig sind.

1. Wozu wird Ihre Website verwendet?

Sollten Sie den Wunsch verspüren, können Sie den bestimmungsgemäßen Zweck Ihrer Website in Ihre Domain integrieren. Haben Sie beispielsweise die Absicht, einen Online-Shop ins Leben zu rufen, so könnte das Wort „Shop“ integraler Bestandteil Ihrer Domain sein. Dies ermöglicht potenziellen Kunden, bereits beim ersten Besuch zu erahnen, mit welcher Art von Website sie es zu tun haben.

2. Gebührenstruktur

Die Kosten für Ihre Domain können erheblich variieren. Insbesondere beliebte Domainnamen, die eine gefragte Endung wie „.de“ oder „.com“ aufweisen, könnten einen deutlich höheren Preis fordern als andere Domains. Es gilt hier, eine sorgfältige Abwägung zwischen Begehrlichkeit und Kosten zu treffen.

3. Markenschutz und Ihr digitales Terrain

Der Name Ihrer Domain gleicht in der Regel dem Namen oder der Marke Ihres Unternehmens. Da eine Website bzw. Domain weltweit im Internet erreichbar ist, sollten Sie vor dem Kauf auf jeden Fall prüfen, ob vielleicht der Name bereits in einem anderen Land als Marke geschützt ist oder einen lizenzierten Begriff enthält, der Ihrer Marke zu sehr ähnlich ist. Dafür können Sie die folgenden Ressourcen nutzen:

eigenständige Recherche in Suchmaschinen wie Google und Bing

Anfrage beim Deutschen Patent- und Markenamt

Beauftragung eines Markenrechtanwalts

4. Die Wahl der richtigen Domainendung

Denken Sie an die Domainendung, oft auch Top-Level-Domain (TLD) genannt Das ist der Endteil Ihrer Webadresse. Je nach Ihrer Zielgruppe, Geschäftsausrichtung und Marketingzielen kann die Wahl einer länderspezifischen Endung vorteilhaft sein. Wenn Ihr Verkaufsgebiet ausschließlich Deutschland ist, ist die Endung „.de“ eine logische und passende Wahl.

Aber halten Sie Ihre Ambitionen global? Möchten Sie eine internationale Webseite erstellen? In diesem Fall empfehlen sich generische Endungen wie „.com“ oder „.org“. Mit ihnen wird die internationale Ausrichtung Ihrer Webseite sofort erkennbar.“

5. Vorsicht vor Lockangeboten

Viele Domain-Anbieter locken Sie mit verführerischen Angeboten für das erste Vertragsjahr. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn oftmals versteckt sich hinter diesen attraktiven Preisen eine automatische Vertragsverlängerung von 12 Monaten. Wird der Vertrag nicht bewusst von Ihnen gekündigt, beginnt das Spiel erneut.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie nicht nur den Preis für das erste Jahr im Auge behalten. Die Kosten, die nach dem Ablauf der ersten 12 Monate anfallen, sind ein weiterer wichtiger Faktor, den Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten. Darüber hinaus könnte es vorteilhaft sein, nach Angeboten für mehrjährige Vertragslaufzeiten Ausschau zu halten. Manchmal gibt es attraktive Rabatte, die Ihre langfristige Investition noch lohnenswerter machen.

Wie stellt man sicher, dass die gewünschte Domain zum Kauf bereitsteht?

Die Antwort ist überraschend einfach. Es ist ein relativ einfacher Prozess – er beginnt mit der Überprüfung, ob die betreffende Domain schon registriert ist oder ob sie noch auf ihre Erschließung wartet.

Nutzen Sie die mühelose Methode, um dies zu tun. Bei dem Provider Ihrer Wahl gibt es eine Funktion – ein kostenloser Domain-Check. Diese Funktion bietet Ihnen nahezu sofortige Klarheit. Nach nur wenigen Sekunden erhalten Sie die notwendige Information: Ist Ihre bevorzugte Domain verfügbar und bereit zum Kauf? Ein paar Klicks und schon sind Sie im Bilde.

Was passiert mit einer bestehenden Domain, wenn man den Provider wechselt?

Sie können sicher sein, dass die zuständige Vergabestelle Ihrer Top-Level-Domain sich um den Prozess des Umzugs kümmert. Für die deutsche „.de“-Top-Level-Domain ist beispielsweise die Organisation DENIC verantwortlich. Der Wechsel zu einem anderen Anbieter mit Ihrer „.de“-Domain erfordert nur eine kleine Formalität: das Ausfüllen eines ChProv-Antrags. ChProv, kurz für ‚Change Provider‘, ist der Fachbegriff für den formellen Antrag, den Sie an die DENIC senden müssen.

Aber keine Sorge – in der Regel müssen Sie sich nicht mit den Feinheiten dieses Antrags auseinandersetzen. Ihr neuer Provider wird sich in den meisten Fällen um das Ausfüllen und Einreichen des Antrags bei der Vergabestelle kümmern. Der gesamte Umzug Ihrer Domain erfordert von Ihrer Seite aus nur einen Schritt: Beauftragen Sie einfach Ihren neuen Provider mit dem Transfer der Domain. Den restlichen Papierkram übernimmt in der Regel der Anbieter. So einfach ist das!

Kann man eine Domain kaufen, wenn diese bereits reserviert ist?

Auch wenn die Domain, die Sie favorisieren, bereits vergeben ist, müssen Sie nicht die Flinte ins Korn werfen. Die digitale Welt bietet Ihnen immer noch eine Vielzahl an Chancen. Tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass Domains zwar erworben, aber nie genutzt werden oder sogar schon zum Verkauf angeboten sind.

Sie könnten den Besitzer der Domain eigenständig ermitteln und ihm Ihr Kaufinteresse bekunden. Das könnte die direkteste Herangehensweise sein, aber auch die persönlichste. Wenn Sie jedoch den unkomplizierten Weg bevorzugen, gibt es diverse Plattformen, die sich auf den Handel mit Domains spezialisiert haben. Diese bieten Ihnen den Vorteil, dass sie sowohl die Kommunikation als auch die Abwicklung der Zahlung für Sie übernehmen.

Fazit

Eine Domain zu kaufen, ist ein relativ einfacher und geradliniger Prozess. Wenn Sie bereits eine Domainnamen im Auge haben, können Sie beim Domain-Provider Ihrer Wahl überprüfen, ob dieser verfügbar ist und ihn sofort registrieren.

