Teambuilding der besonderen Art: 5 Ideen für Teamreisen

Der Erfolg eines Unternehmens fußt auf der Leistung seiner Mitarbeiter. In diesem Kontext spielt eine übergeordnete Rolle, dass die einzelnen Angestellten gewinnbringend miteinander interagieren, sich gegenseitig unterstützen und sich zu höheren Leistungen anspornen.

Durch Teamevents und Teamreisen können Unternehmen das Vertrauen der Mitarbeiter in ihre Kollegen und sich selbst stärken. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die internen Teams zukünftig noch besser miteinander kommunizieren und harmonieren. Die Teambuilding-Maßnahmen können somit langfristig den Unternehmenserfolg beeinflussen.

Doch welche Vorteile bietet das Teambuilding konkret und welche Teamreisen mit oder ohne Guides sind in Deutschland und dem Ausland wie Afrika möglich?

Für was ist Teambuilding wichtig?

Zufriedene Mitarbeiter weisen in der Regel eine hohe Motivation und Produktivität auf. Sie binden sich langfristig an ihren Arbeitgeber, tragen aktiv zu einem optimalen Arbeitsklima bei und motivieren andere Angestellte zu Höchstleistungen. Sie nehmen Einfluss auf die Unternehmenskultur und tragen einen Teil zu einem positiven Unternehmensimage und einer starken Arbeitgebermarke bei.

Innerhalb von Teams treten jedoch immer wieder vereinzelte Konflikte auf, die in Teambesprechungen oder im Rahmen von Feedback-Gesprächen bereinigt werden. Um ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten und das Vertrauen der Mitarbeiter in ihre Kollegen zu stärken, realisieren Unternehmen in regelmäßigen Abständen Teambuilding-Maßnahmen.

Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um einzelne Tagesausflüge handeln. Vielmehr besteht auch die Möglichkeit, Teamreisen innerhalb Deutschlands oder in das Ausland anzubieten. Hier verbringen die Teams über einen längeren Zeitraum viel Zeit miteinander und können sich annähern.

Die Teambuilding-Maßnahmen wie Teamreisen können im Anschluss dazu führen, dass die Zufriedenheit im Team steigt und die Mitarbeiter ihr volles Potenzial ausschöpfen. Teamevents gehen mit einem Wohlfühlfaktor einher und Mitarbeiter erhalten die Chance, positive Momente miteinander zu teilen und gemeinsame Erinnerungen außerhalb des Büros zu schaffen.

Während des Events verlassen die Mitarbeiter den gewohnten Arbeitsplatz und die Hierarchien werden aufgebrochen. Sie lernen sich in einem neuen Umfeld ohne feste Rollen kennen. Auf diese Weise steigt die Chance, dass sich die Teams besser zuhören und mehr über ihre Kollegen erfahren. Sie messen diese nicht ausschließlich auf Basis ihrer Arbeitsleistung und bringen mehr Verständnis für die Handlungs- und Denkweise ihrer Mitmenschen auf. Von diesem Umstand kann das Arbeitsklima nachhaltig profitieren.

Gleichzeitig bietet eine Teamreise die Möglichkeit, potenzielle Leader zu erkennen. Wer übernimmt die Führung und wer hilft Mitarbeitern in bestimmten Situationen? Welche sozialen Skills zeigen die Teilnehmenden und für welche neuen Stellen eignen sich diese?

Durch die Teambuilding-Maßnahmen wie eine Safari in Afrika präsentieren sich Unternehmen als starker Arbeitgeber. Sie signalisieren: Wir bieten unseren Mitarbeitern mehr als ein faires Gehalt. Benefits wie Teamevents können potenzielle neue Mitarbeiter anziehen und bieten außerdem Content für Social-Media und andere Plattformen.

Was kann man als Teambuilding-Maßnahme machen?

Zugegeben: Manchmal erscheint es einfacher, ein gemeinsames Abendessen zu buchen und dieses als Teamevent zu betiteln. Doch an einem einzigen Abend und in wenigen Stunden gelingt es Mitarbeitern nicht, ihre Komfortzone zu verlassen, ihre Kollegen von einer anderen Seite kennenzulernen und neue Eindrücke zu sammeln.

Immer mehr Unternehmen setzen deswegen auf Teamreisen. Dabei handelt es sich um mehrtägige Reisen innerhalb Deutschlands oder in ein anderes Land. Inmitten des Urlaubsflairs kann es den Teams leicht fallen, bestehende Rollenbilder zu verlassen und ihre Kollegen neu kennenzulernen. Auf Ausflügen können Mitarbeiter in Kontakt mit Kollegen treten, mit denen sie im Berufsalltag kaum oder gar nicht verkehren.

Die Reisen um die Welt, fernab der Heimat und inmitten der Natur ähneln einem privaten Urlaub. Jedoch dienen diese auch dazu, Mitarbeiter in einem ungezwungenen Umfeld kennenzulernen und besser einschätzen zu können. Dies gilt zum Beispiel für eine Reise nach Afrika. Auf einer Afrika-Safari in der Natur, die von Guides geleitet wird, auf Touren durch den Regenwald oder Ausflüge in das Nightlife von Großstädten erhalten alle Teilnehmenden die Möglichkeit, sich selbst authentisch und ehrlich zu präsentieren.

Idee 1: die Afrika-Safari mit den Big Five

Unberührte Landschaften in Südafrika, wilde Tiere und Faszination pur: Team-Reisen mit Guide bieten die perfekte Gelegenheit, um in eine unbekannte Welt auf einem anderen Kontinent einzutauchen. In einem völlig neuen Umfeld lernen die Teammitglieder sich bei der Afrika-Safari neu kennen, beobachten auf Safaris mit Guides die Big Five in der Savanne, erkunden die Tierwelt im Serengeti Nationalpark, Etosha Nationalpark, Chobe Nationalpark, Kruger Nationalpark (auch Krüger Nationalpark genannt) oder Amboseli Nationalpark, erfahren mehr über den Ngorongoro Krater und erkunden die Landschaften in Namibia.

Der Guide verrät Wissenswertes über die Hauptattraktion: das Nashorn, der Löwe, der Büffel, den Leopard, die Zebras, die Elefanten in der Masai Mara. Die verschiedenen Tierarten in freier Wildbahn im Nationalpark zu beobachten, stellt dabei eine ganz besondere Erfahrung für Südafrika-Gäste dar.

Am Tag können die Teams Safari-Touren durch die Wildnis buchen und Giraffen, Zebras und Co. aus nächster Näher beobachten. Am Abend der Safari in Afrika erwartet sie die Nightlife in Afrikas Großstädten. Übernachtet wird in authentischen Lodges in Uganda, Tansania, Kenia oder Namibia, die ein Gefühl von Freiheit bereithalten und sich fernab der Städte befinden.

Ein Tipp für die Afrika-Safari durch die Savanne: Der Ngorongoro Krater in Tansania ist der größte Krater der Welt und sollte auf jedem Safariurlaub in Afrika besucht werden. Der Einbruchkrater am Rande der Serengeti lässt nämlich keine Wünsche offen und beeindruckt durch eine große Tierwelt. Die Löwen am Krater gehören zu den größten Wild-Löwen in ganz Afrika.

Zurück in Deutschland können die Erfahrungen der Traumreise besprochen werden. Teams können ihre Eindrücke der Rundreisen schildern, ihre Top-Attraktionen benennen und die schönsten Landstriche bewerten. In Zukunft können diese nun auf gemeinsame Erinnerungen aus den Rundreisen in Tansania, Namibia, Kenia, Uganda und Co. zurückgreifen.

Idee 2: der Ski-Ausflug in Österreich

Weiße Gipfel, pudriger Schnee und warme Hütten mit Glühwein und deftigen Gerichten: Im Winter können Unternehmen ihre Teams mit einer Reise nach Österreich überraschen. Hier können die Teammitglieder das Ski-Fahren erlernen und sich gegenseitig bei ihren ersten Schritten auf dem kühlen Grund unterstützen. Am Abend lassen diese sich von der österreichischen Küche verwöhnen, genießen leckere Heißgetränke und lernen sich besser kennen.

Der Clou: Das Unternehmen kann echte Winter-Games stattfinden lassen. Hier können sich die Teammitglieder untereinander messen. Handelt es sich um außergewöhnliche Spiele, sammelt jeder Angestellte seine erste Erfahrung. Eine gute Stimmung und viele Lacher sind vorprogrammiert.

Idee 3: Kultur pur in der Fränkischen Schweiz

Die nächste Reise mit dem Team steht bevor, doch das Unternehmen sucht noch nach dem passenden Reiseziel? Eine Reise nach Bamberg bietet die Chance, eine atemberaubende Natur zu beobachten und niedliche historische Altstädte zu erkunden. Malerische Burgen, atemberaubende Landschaften und zahlreiche Kulturstädte erwarten Teams nämlich in der Fränkischen Schweiz. Hier kommen diese auf ihre Kosten, die ein echtes Interesse an der deutschen Kultur aufweisen.

Eines darf dabei nicht fehlen: eine Bierverkostung. Schließlich ist die Region bekannt für hervorragendes Bier. Bei der Verkostung liefert ein Bier-Spezialist wertvolle Hintergrundinformationen. Mit einem Fahrer können die Teams die Ortschaften erkunden. Auch eine Rundreise durch die Region kann sich lohnen.

Während eines Tagesausfluges können die Mitarbeiter Bamberg in kleinen Gruppen erkunden. Anschließend absolvieren diese eine gemeinsame Radtour durch die Region, realisieren eine Kanufahrt über die Flüsse oder erkunden die sagenumwobenen Höhlen.

Idee 4: actionreiche Challenges in Dresden

Eine Reise mit dem Team kann auch im Osten Deutschlands und damit im eigenen Land realisiert werden. In Dresden erkunden Teams die großen Grünanlagen und historischen Bauten. Im Rahmen einer Schnitzeljagd erfahren die Teilnehmer allerlei Wissenswertes über die Geschichte der Stadt. Beim anschließenden Bogenschießen ist eine ruhige Hand gefragt. Die Teams lernen, sich zu fokussieren.

Beim Floßbau in Dresden wird dann die Zusammenarbeit geschult. Gemeinsam planen und erschaffen die Teilnehmer eine schwimmende Unterlage. Am Abend findet das Seifenkistenrennen statt, bei dem sich zeigt, wer über ausreichend Ehrgeiz verfügt.

Idee 5: Teamevents in Reykjavik

Auf Island genießen die Teams das faszinierende Zusammenspiel von Feuer und Eis. Auf einer gemeinsamen Bootsfahrt zur Bucht Faxaflói lernen sich die Teammitglieder besser kennen. Hier werden auf Wunsch Snacks und Getränke serviert.

In der Hauptstadt Reykjavik tauchen die Teams dann geschlossen in die Kulturszene ein und besuchen auf Rundreisen niedliche Shops und traditionelle Bars im Land. An vielen Abenden bietet sich in Reykjavik die Chance, die Nordlichter zu beobachten. Dafür wandert die Gruppe auf einen Berg und beobachtet von der Erhöhung aus das Zusammenspiel der vielen Farben am nächtlichen Himmel.

Hier gilt: Ein Elefant und andere Tiere wie in Afrika sind hier zwar nicht zu beobachten. Doch ganz Island strahlt eine einzigartige Magie aus.

Das Fazit – moderne Teamevents in Nationalparks und Co. stärken das Miteinander

Unternehmen entscheiden sich für qualifiziertes Fachpersonal. Dieses wiederum sollte nicht nur fachliche Kenntnisse aufweisen, sondern sich in das bestehende Team integrieren lassen. Umso besser die einzelnen Teams harmonieren und zusammenarbeiten, desto höher fallen die Erfolgschancen aus.

Um das Vertrauen innerhalb der Teams zu stärken, können Unternehmen regelmäßig Teamevents planen. Noch intensiver lernen sich die Mitarbeiter jedoch auf einer Teamreise innerhalb Deutschlands oder in das Ausland kennen.

So können die Teams zum Beispiel eine Safari in Afrika (beispielsweise in Masai Mara, in Kenia, Namibia oder weiteren Regionen in Afrika) wahrnehmen, das Ski-Fahren in Österreich erlernen, die Fränkische Schweiz und Dresden erkunden oder eine Bootsfahrt auf Island realisieren.

Auf einer Afrika-Safari in der Masai Mara oder Tsavo West beobachten die Teams die größten und gefährlichsten Tiere im Nationalpark. Sie übernachten gemeinsam in Lodges in der Wüste von Tansania, Uganda, Namibia oder Kenia, besuchen die atemberaubenden Strände in Afrika, buchen Rundreisen mit Guides durch das Land und erkunden die wilde Natur und die Tiere in Südafrika und fernab der Heimat.

Der Clou: Die Teams verlassen ihr gewohntes Umfeld, treten in Namibia, Tansania, Kenia und Co. in Kontakt mit anderen Mitarbeitern und präsentieren sich von einer ganz neuen Seite. Unternehmen wiederum können die Teamreise als Teil des externen Employer Brandings betrachten.