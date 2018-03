Lokale Wirtschaft

Eyes & Ears of Europe

Rund 580 Einreichungen zu den 19. Internationalen Eyes & Ears Awards: Damit verzeichnet der Medienverband Eyes & Ears of Europe erneut einen Einreichungsrekord. Und es gibt weitere Neuerungen: In diesem Jahr findet die feierliche Preisvergabe am Dienstag, 24. Oktober 2017 im Filmtheater am Sendlinger Tor statt.