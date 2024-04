Marketingberatung und ihre Herausforderungen: Expertentalk mit Markus Mensch

Das Marketing gilt als eines der dynamischsten und am härtesten umkämpften Felder in der Unternehmenswelt. Entsprechend groß sind die Herausforderungen, die es zu meistern gilt, will man sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. Eine Aufgabe, die sowohl Kreativität als auch strategisches Geschick erfordert und die für selbstständige Marketingberater, ohne die Sicherheit eines größeren Unternehmens im Rücken, noch anspruchsvoller ist als für entsprechende Agenturen.

Der Markt für Marketingberatung ist gut versorgt mit Experten, die um die Aufmerksamkeit von Unternehmen kämpfen, die darauf bedacht sind, ihre Marke zu stärken und ihr Kundenengagement zu erhöhen. In dieser hochkompetitiven Umgebung bedarf es nicht nur fundierter Kenntnisse der aktuellen Marketingtrends, sondern auch einer einzigartigen Herangehensweise, die potenzielle Klienten überzeugt und bindet.

Ein wesentliches Element, um sich in der Branche zu behaupten, ist der Aufbau einer starken, authentischen Marke, die sowohl die Philosophie des Beraters widerspiegelt als auch eine klare Botschaft an den Markt sendet. Dabei geht es nicht nur um das, was kommuniziert wird, sondern auch darum, wie es vermittelt wird. Die Fähigkeit, komplexe Marketingkonzepte in eine Sprache zu übersetzen, die jeder Unternehmer verstehen und umsetzen kann, ist entscheidend. Dies schafft nicht nur Vertrauen, sondern auch eine nachhaltige Wirkung, die über das gewöhnliche Beratungsmandat hinausgeht.

Markus Mensch hat genau diese Lücke im Markt erkannt und erfolgreich genutzt. Markus Mensch als externer Marketing-Berater und Gründer der Mplus Agentur hat sich auf den organischen Markenaufbau spezialisiert und unterstützt Selbstständige sowie Unternehmer dabei, ihre Marketingstrategien eigenständig zu gestalten. Sein Ansatz zielt darauf ab, Unternehmen zu befähigen, ihr Marketing selbst in die Hand zu nehmen und ist darauf ausgerichtet, langfristigen und greifbaren Erfolg zu fördern. Für diese Philosophie und diesen Ansatz wurde Mensch Ende letzten Jahres von der Branche mit dem Award “Unternehmer des Jahres” ausgezeichnet, Grund genug, mit ihm über sein Erfolgsrezept zu sprechen!

Business-On: Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung als „Unternehmer des Jahres“, Herr Mensch. In Ihrer Dankesrede haben Sie die Bedeutung der Unterstützung Ihrer Kunden hervorgehoben. Können Sie uns mehr darüber erzählen, wie diese Beziehungen zu Ihrem Erfolg beigetragen haben und welche Rolle das Kundenfeedback in Ihrer Strategie spielt?

Markus Mensch: Absolut, gerne teile ich meine Perspektive dazu. Die UnterstĂĽtzung meiner Kunden ist das Fundament meines Erfolgs als Marketing-Spezialist, der darauf abzielt, Unternehmern dabei zu helfen, ihre Reichweite organisch zu verbessern und in den sozialen Medien sichtbar zu werden.

Meine Kunden sind nicht nur Käufer meiner Dienstleistungen, sondern auch wichtige Partner auf meinem Weg. Ihre Unterstützung erstreckt sich über verschiedene Ebenen – von konstruktivem Feedback bis hin zur aktiven Weiterempfehlung meiner Services an andere Unternehmer. Diese Beziehungen haben einen erheblichen Einfluss auf meinen Erfolg, da sie nicht nur Vertrauen und Glaubwürdigkeit in meine Arbeit schaffen, sondern auch wertvolle Einblicke bieten, die mir helfen, meine Strategien kontinuierlich zu verbessern.

Kundenfeedback spielt eine zentrale Rolle in meiner Strategie. Es ist die direkteste Quelle für Informationen darüber, was funktioniert und was verbessert werden kann. Durch regelmäßiges Feedback kann ich Trends erkennen, Kundenbedürfnisse antizipieren und meine Dienstleistungen entsprechend anpassen. Darüber hinaus ermöglicht es mir, eine enge Bindung zu meinen Kunden aufzubauen, da sie sehen, dass ihre Meinungen und Anliegen ernst genommen werden.

Insgesamt ist die Unterstützung meiner Kunden und ihr konstruktives Feedback von unschätzbarem Wert für meinen Erfolg und meine kontinuierliche Weiterentwicklung als Marketing-Spezialist.

Business-On: Sie haben sich außerdem einen Namen für den Bereich organischer Markenaufbau gemacht. Was sehen Sie als die größten Herausforderungen und Chancen für Marken in der heutigen digitalen Landschaft? Wie sollte man sich an die sich ständig ändernden Bedingungen anpassen?

Markus Mensch: In der heutigen digitalen Landschaft gibt es sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Marken. Einerseits müssen Marken mit einem ständig wachsenden Wettbewerb und einem sich schnell verändernden technologischen Umfeld zurechtkommen. Andererseits bieten die digitalen Kanäle eine Fülle von Möglichkeiten, um mit Zielgruppen in Kontakt zu treten und ihre Reichweite zu erhöhen.

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, inmitten der Informationsflut gehört zu werden und die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen. Dazu gehört es, kreative und relevante Inhalte zu produzieren, die eine emotionale Verbindung zu den Zielgruppen herstellen. Zudem müssen Marken in der Lage sein, die ständig wechselnden Algorithmen und Trends der verschiedenen Plattformen zu verstehen und sich anzupassen.

Gleichzeitig bieten die digitalen Kanäle enorme Chancen für Marken, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und eine globale Reichweite aufzubauen. Durch gezieltes Targeting und personalisierte Ansprache können Marken ihre Botschaften direkt an ihre Zielgruppen richten und so effektiver mit ihnen kommunizieren.

Um sich erfolgreich an die sich ständig ändernden Bedingungen anzupassen, ist es entscheidend, flexibel zu sein und eine agile Denkweise zu entwickeln. Marken müssen bereit sein, ihre Strategien kontinuierlich zu überprüfen und anzupassen, um den sich verändernden Anforderungen des digitalen Marktes gerecht zu werden. Dazu gehört auch, sich über aktuelle Trends und Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und innovativ zu sein, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Insgesamt liegt die Herausforderung und Chance fĂĽr Marken darin, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und sich den sich wandelnden Gegebenheiten anzupassen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Business-On: Ihre Agentur, Mplus, hat seit ihrer Gründung im Jahr 2007 viele Unternehmen erfolgreich begleitet. Was unterscheidet Ihre Ansätze von anderen Marketingstrategien, und wie stellen Sie sicher, dass Ihre Methoden und Ansätze mit der Zeit gehen?

Markus Mensch: Die Mplus Agentur, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2007 einen Namen gemacht, indem wir Unternehmen erfolgreich auf ihrem Weg begleitet haben. Was unsere Ansätze von anderen Marketingstrategien unterscheidet, ist unsere ganzheitliche Herangehensweise und unser Fokus auf langfristige Beziehungen mit unseren Kunden.

Wir verstehen, dass jedes Unternehmen einzigartig ist und daher eine maßgeschneiderte Marketingstrategie erfordert. Anstatt auf schnelle Lösungen zu setzen, setzen wir auf fundierte Analysen, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden zu verstehen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir maßgeschneiderte Strategien, die darauf abzielen, langfristigen Erfolg zu sichern.

Ein weiterer Unterschied liegt in unserem Engagement für kontinuierliche Weiterentwicklung. Die digitale Landschaft verändert sich ständig, und wir stellen sicher, dass unsere Methoden und Ansätze stets auf dem neuesten Stand sind. Dazu gehört eine kontinuierliche Beobachtung von Trends und Entwicklungen in der Branche, regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen unseres Teams sowie eine offene Kommunikation mit unseren Kunden über neue Möglichkeiten und Best Practices. Im Laufe der Jahre entstand dadurch die mittlerweile patentiere OBC-Strategie ® .

Unsere Methoden und Ansätze sind nicht in Stein gemeißelt, sondern flexibel und anpassungsfähig. Wir sind bereit, neue Technologien und Plattformen zu erkunden, um sicherzustellen, dass unsere Kunden immer einen Schritt voraus sind und ihre Ziele effektiv erreichen.

Insgesamt ist es unser Ziel, unseren Kunden nicht nur kurzfristige Erfolge zu verschaffen, sondern sie langfristig zu unterstützen und zu begleiten, während sie sich in einer sich ständig verändernden digitalen Landschaft weiterentwickeln.

Business-On: Blicken wir ein wenig in die Zukunft, welche Trends oder Technologien sehen Sie als entscheidend für den organischen Markenaufbau in den nächsten Jahren? Wie bereiten Sie sich und Ihre Kunden auf diese Entwicklungen vor?

Markus Mensch: Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass der organische Markenaufbau weiterhin von bestimmten Trends und Technologien geprägt sein wird. Ein wichtiger Bereich, auf den wir unser Augenmerk richten, ist die Personalisierung / die Personenmarke.

Personalisierung wird immer wichtiger, da Verbraucher zunehmend erwarten, dass Marken sie als Individuen ansprechen und ihre Bedürfnisse verstehen. Dies erfordert fortschrittliche Datenanalyse und KI-gestützte Technologien, um personalisierte Inhalte und Angebote zu erstellen. Wir bereiten uns darauf vor, indem wir unsere Datenanalysefähigkeiten kontinuierlich verbessern und innovative Tools implementieren, die es uns ermöglichen, personalisierte Marketingkampagnen für unsere Kunden zu entwickeln.

Um uns und unsere Kunden auf diese Entwicklungen vorzubereiten, investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um auf dem neuesten Stand der Technologie und Trends zu bleiben. DarĂĽber hinaus legen wir Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um ihre BedĂĽrfnisse und Ziele zu verstehen und maĂźgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die sie auf dem Weg zum organischen Markenaufbau unterstĂĽtzen.

Indem wir frühzeitig aufkommende Trends erkennen und proaktiv darauf reagieren, sind wir und unsere Kunden gut positioniert, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und eine starke organische Präsenz aufzubauen.

Business-On: Die Marketingbranche kann besonders intensiv und fordernd sein. Lassen Sie uns abschlieĂźend einen Blick auf Ihre eigene Arbeitsweise werfen. Wie halten Sie sich und Ihr Team motiviert und kreativ, besonders in stressigen Zeiten? Gibt es spezielle Techniken oder Philosophien, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag integrieren?

Markus Mensch: In der Marketingbranche ist es unbestreitbar, dass es Zeiten gibt, in denen der Druck und die Anforderungen besonders hoch sind. Um mein Team und mich motiviert und kreativ zu halten, selbst in stressigen Zeiten, setzen wir auf einige bewährte Techniken und Philosophien.

Eine unserer wichtigsten Philosophien ist die Förderung eines unterstützenden und kollaborativen Arbeitsumfelds. Wir glauben fest daran, dass Teamarbeit und offene Kommunikation entscheidend sind, um kreative Ideen zu fördern und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Durch regelmäßige Brainstorming-Sitzungen und Teammeetings schaffen wir einen Raum, in dem jeder seine Gedanken und Ideen frei äußern kann.

Darüber hinaus legen wir Wert auf Work-Life-Balance und Selbstfürsorge. Wir erkennen an, dass jeder im Team seine Grenzen hat und es wichtig ist, sich ausreichend zu erholen und Zeit für sich selbst zu nehmen. Dazu gehören regelmäßige Pausen, geplante Urlaube und die Förderung von Hobbys und Interessen außerhalb der Arbeit.

Um Kreativität zu fördern, setzen wir auch auf kontinuierliche Weiterbildung und Inspiration. Wir ermutigen unser Team, sich regelmäßig fortzubilden und neue Fähigkeiten zu erlernen, sei es durch Schulungen, Workshops oder das Lesen von Branchenpublikationen. Darüber hinaus suchen wir aktiv nach Inspiration aus verschiedenen Quellen, sei es Kunst, Musik, Natur oder Reisen, um unsere kreativen Säfte fließen zu lassen.

In stressigen Zeiten ist es auch wichtig, Prioritäten zu setzen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir brechen große Aufgaben in kleinere, überschaubare Schritte auf und feiern jeden Fortschritt, um das Gefühl der Erfüllung und Motivation aufrechtzuerhalten.

Insgesamt ist es eine Kombination aus unterstĂĽtzendem Teamwork, SelbstfĂĽrsorge, kontinuierlicher Weiterbildung und Inspiration, die uns dabei hilft, auch in den intensivsten Zeiten motiviert und kreativ zu bleiben.

Business-On: Vielen Dank fĂĽr diese Einblicke in eine spannende Branche, Markus Mensch, Marketingexperte, erfolgreicher Autor und Podcaster.