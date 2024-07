DIESEO GmbH – Dieses Kieler Startup steckt hinter der berühmten Schuhmarke “Pummys”

In unserem heutigen Expertentalk sprechen wir mit Eugen Nowosselski (30) und Fatbardh Pakashtica (29), den beiden Gründern und Geschäftsführern der DIESEO GmbH aus Kiel. Dieses Unternehmen ist vor allem durch ihre Hausmarke “Pummys” bekannt geworden. Pummys ist bekannt für sehr weiche, bunte Schuhe und den Slogan “Gehen wie auf Wolken”. Entgegen des gesamtwirtschaftlichen Trends und den zunehmenden Zweifeln an der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist es dem jungen Unternehmen gelungen, sich innerhalb weniger Jahre am Markt zu etablieren und nun die weitere Expansion in Angriff zu nehmen. Entsprechend gespannt sind wir darauf, das Erfolgsrezept der Marke kennenzulernen, doch zunächst möchten wir den Lesern das Unternehmen kurz vorstellen.

DIESEO GmbH ist ein junges Startup, welches sich auf den Aufbau und Vermarktung mehreren E-Commerce Marken fokussiert. Gegründet wurde der Betrieb im Jahr 2020 in Kiel und war zunächst als digitale Marketing Agentur tätig. Suchmaschinenoptimierung (SEO), Social Recruiting sowie Softwareentwicklung waren einige Bereiche, die das Unternehmen durchgeführt hat. Dabei haben die jungen Gründer gemeinsam mit einem kleinen Team über 300 kleine und mittelständische Unternehmen deutschlandweit beraten und bei der Vermarktung ihrer Dienstleistungen und Produkte geholfen.

Seit 2022 ist die DIESEO GmbH vor allem als beliebter Anbieter von ultra-bequemen Schuhen der Marke “Pummys” bekannt. Unter pummys.com werden seither innovative und zunehmend beliebtere Schuhe für die ganze Familie vertrieben. Inzwischen zählt Pummys über 400.000 Kundinnen und Kunden. Eine sehr beeindruckende Zahl für nur zwei Jahre!

Mit einem Team von rund 40 engagierten Mitarbeitern im Kundensupport, Marketing und IT, legt das deutsche Startup DIESEO GmbH großen Wert auf Kundenzufriedenheit und Produktqualität. Trotz einiger anfänglicher Herausforderungen, wie Lieferverzögerungen aufgrund hoher Nachfrage, hat Pummys mittlerweile die Logistik optimiert und bietet nun eine schnelle Lieferung innerhalb von wenigen Tagen. Das eigene Versandzentrum in Kiel ermöglicht es dem Unternehmen, Bestellungen effizient zu bearbeiten und zeitnah zu versenden. Kunden können sicher sein, dass ihre Schuhe in Deutschland verpackt und verschickt werden, im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, die auf Dropshipping (Streckengeschäft) aus China setzen​.

Pummys plant zudem, sein Produktangebot und seine Marktpräsenz weiter auszubauen. In naher Zukunft sollen exklusive, streng limitierte Farben und neue Produkte, einschließlich Herren- und Kindermodellen, eingeführt werden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seine Schuhe bald auch in weiteren europäischen Ländern wie Spanien, Frankreich und den Niederlanden anzubieten.

Wir sprachen über die vielversprechende Zukunft für Pummys sowie den Status der Mission “stilvolle und bequeme Mode für die ganze Familie zu schaffen” mit den beiden Gründern Eugen Nowosselski und Fatbardh Pakashtica.

Business-On: Herzlich willkommen, Herr Nowosselski und Herr Pakashtica. Erzählen Sie unseren Lesern doch bitte zunächst, wie Sie von einer Marketing-Agentur zu einem Schuhhändler wurden?

Eugen Nowosselski: Von außen betrachtet ist es eine ungewöhnliche Entwicklung, nicht wahr? Nach mehreren Jahren als Dienstleister war uns beiden klar, dass wir eigene Produkte entwickeln und vermarkten möchten. Zum Glück haben wir in den letzten Jahren einiges an Wissen im Marketing und Unternehmensaufbau gelernt und uns ein starkes Team aufgebaut, mit dem wir unsere Schuhe online vermarkten.

Business-On: Nun ist Ihr Projekt “Pummys” in kurzer Zeit sehr erfolgreich geworden. Über 400.000 Kunden tragen Ihre Schuhe. Doch was ist das besondere an Ihrem Produkt und inwieweit unterscheidet es sich von den zahlreichen (teils billigeren) Kopien der Konkurrenz?

Fatbardh Pakashtica: Wir haben uns von Anfang an mit den Wünschen unserer Kunden beschäftigt und versuchen stetig unser Produkt sowie die Kundenerfahrung zu optimieren. Es ist ärgerlich, dass Ideen und Konzepte kopiert werden. Unser Online-Shop und unsere Werbung wurden bereits mehrmals kopiert. Aber es ist Teil des Spiels. Wir wollen unsere Marke weiter stärken, sodass allen Kunden direkt klar ist, dass Pummys das Original ist. Ärgerlich ist es vor allem für die Verbraucher, die auf billige Kopien reinfallen. Diese sind oft viel härter als unsere Schuhe, sind nicht schadstoffgeprüft und der Effekt “Gehen wie auf Wolken” bleibt aus.

Business-On: Die Zinsen steigen und die europäische Wirtschaft gerät in Schwierigkeiten. Besonders der Online-Handel ist auch durch die zunehmende Konkurrenz, wie TEMU und Shein, aus China betroffen. Was sind Ihre Erfolgsfaktoren, die Ihr Unternehmen – trotz des angespannten Marktumfelds – wachsen lassen?

Eugen Nowosselski: Das aktuelle wirtschaftliche Situation erschwert zwar das Wachstum, jedoch hat jeder Marktteilnehmer mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es ist also dennoch ein fairer Wettbewerb. Wir denken positiv und sind der festen Überzeugung, dass ein tolles Produkt gepaart mit innovativen Marketingkonzepten sich immer durchsetzen wird, auch in schwierigen Zeiten. Gerade in Zeiten wie diesen werden richtige Unternehmen geformt und das Geschäftsmodell durch Stresstests unter Beweis gestellt.

Business-On: Von 0 auf fast eine halbe Million Kunden in nur zwei Jahren. Das sieht nach einem Erfolg über Nacht aus. Doch es ist nicht alles so einfach, wie es scheint. Stimmt´s?

Fatbardh Pakashtica: Sie haben recht, es war und ist nicht so einfach wie es scheint. Wir hatten viele schwierige Phasen, durch die wir uns durchkämpfen mussten. Im Sommer 2023 haben wir unsere Sendungen mit einem deutschen Logistikpartner verschickt. Dieser konnte seine Versprechen nicht einhalten und wir hatten einen großen Lieferstau. Tausende Kunden haben wochenlang auf ihre Bestellungen gewartet. Als Lösung haben wir ein eigenes Versandlager bei uns in Kiel aufgebaut, um schnellstmöglich alle Bestellungen zu versenden. Dennoch haben wir das Vertrauen von einigen Kunden verloren. Damit das nicht wieder passiert, arbeiten wir täglich daran, unseren Kundensupport sowie unsere Logistik zu verbessern.

Business-On: Welche Pläne haben Sie für Pummys? Wohin soll die weitere Reise gehen?

Eugen Nowosselski: Wir sind zwar sehr stolz auf unser Team und die bisherige Reise, haben aber noch einiges vor. Diese Anzahl an Kunden haben wir mit einem kleinen Produktsortiment und nur im deutschsprachigen Raum erreicht. In naher Zukunft wollen wir vor allem unsere Produktpalette erweitern, den europäischen Markt erschließen sowie weitere Vertriebskanäle und Marktplätze (wie z.B. Amazon) besetzen. Pummys hat das Potential, eine internationale Modemarke zu werden. Damit das passiert, haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns.

Business-On: Was passiert mit der DIESEO GmbH? Bleibt es bei der Schuhmarke oder sind weitere Projekte geplant?

Fatbardh Pakashtica: Wir sind große Fans der Fokussierung und wollen uns zunächst vor allem dem Projekt “Pummys” widmen. Jedoch schließen wir nicht aus, unser Portfolio an Consumer Brands zu erweitern. Besonders durch unsere bisherige Erfahrung, unser Team sowie durch unsere Kontakte lassen sich große Netzwerkeffekte nutzen.

Business-On: Vielen Dank, für diese Einblicke in ein erfolgreiches Startup auf Wachstumskurs, Herr Nowosselski und Herr Pakashtica. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und eine gute Zukunft!