Sitzmacher in Geretsried: Wenn Möbel passgenau sind und Wohnen zur Herzensangelegenheit wird

Das Möbelhaus Sitzmacher bei München ist ein spezialisiertes Fachgeschäft für hochwertige, individuell anpassbare Möbelstücke – von sorgfältig ausgewählten Herstellern, mit handwerklicher Tradition, mit zeitlosem Design und individueller Beratung auf höchstem Niveau. Wer die großzügigen Ausstellungsräume in Geretsried betritt, spürt schnell: Hier wird das Thema Wohnen bzw. Sitzen nicht einfach abgehandelt – hier wird es zelebriert. Auf rund 3.000 Quadratmetern trifft hochwertiges Interieur auf einen klaren Anspruch an Stil und Komfort. Dabei wird auf Authentizität gesetzt, keine schrillen Trends oder kurzlebigen Modeerscheinungen, sondern handverlesene Möbelstücke, die viele Jahre Freude bereiten.

Die besondere Stärke des Hauses liegt in der Fähigkeit, den Begriff „individuell“ wirklich ernst zu nehmen. Möbel werden nicht bloß verkauft, sie werden passgenau beraten – exakt nach den Wünschen und Vorstellungen jedes einzelnen Kunden. Ob es um den Bezug eines Sessels geht oder die exakte Anordnung eines Sofas, Flexibilität und Beratungskompetenz stehen hier an erster Stelle. Ein Ansatz, den der Inhaber Hans-Jürgen Mayer in den letzten 29 Jahren verinnerlicht hat. Seine Erfahrung fließt spürbar in jedes Kundengespräch ein, sodass jedes Möbelstück am Ende perfekt zu seiner Umgebung passt.

Hinzu kommt ein Familienbetrieb mit echtem Charakter in zweiter Generation. Hier treffen Erfahrung und Gespür für aktuelle Trends unmittelbar aufeinander. Vielleicht ist gerade diese Kombination der Schlüssel zu einer Beratung, die nicht standardisiert wirkt, sondern jedes Mal neu durchdacht wird. So entsteht aus einem Möbelhaus weit mehr als ein reiner Verkaufsraum – es wird zum Erlebnisort, an dem Wohnen und Lebensgefühl eng miteinander verbunden sind.

Business-on: Bei Sitzmacher spielt die individuelle Konfiguration von Möbelstücken eine zentrale Rolle. Wie genau läuft bei Ihnen dieser Prozess ab, und an welchen Stellen ist hierbei besonders viel Fingerspitzengefühl gefragt?

Hr. Mayer:

Bei uns beginnt alles mit dem Zuhören – denn jedes Zuhause erzählt seine eigene Geschichte. Im persönlichen Beratungsgespräch ergründen wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden, was ihnen wirklich wichtig ist: Stil, Funktion, Materialien, Farben, Raumwirkung. Auf Basis dieser Wünsche schauen wir, mit welchem Möbelstück wir uns das am besten erarbeiten können. Eines, das nicht nur perfekt passt, sondern echte Wohnfreude mit sich bringt. Fingerspitzengefühl ist besonders bei der Auswahl der Materialien und in der Proportionierung gefragt – denn oft sind es die feinen Details, die aus einem guten Möbelstück ein Lieblingsstück machen. Unser Ziel ist es, Möbel zu beraten und zu konfigurieren, die nicht nur optisch, sondern auch emotional genau ins Zuhause passen.

Business-on: Sie führen das Möbelhaus generationenübergreifend mit Ihrem Sohn und seit über 20 Jahren langjährigen Mitarbeiter. Welche Impulse bringt diese Zusammenarbeit mit sich, und wie gelingt Ihnen dabei der Spagat zwischen bewährten Werten und neuen Ideen?

Hr. Mayer:

Die Zusammenarbeit mit meinem Sohn und langjährigen Mitarbeiter ist für mich ein echter Glücksfall – denn sie bringt frische Perspektiven und moderne Ideen mit sich, ohne dass wir unsere Wurzeln verlieren. Unser Team verbindet die Liebe zu Polstermöbeln mit Designbewusstsein. Dadurch entstehen Lösungen, die zeitlos sind und trotzdem am Puls der Zeit stehen. Der Dialog zwischen den Generationen ist inspirierend und sorgt dafür, dass wir nie stillstehen, sondern uns ständig weiterentwickeln – mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Nachhaltigkeit und individueller Beratung.

Business-on: Mit 29 Jahren Erfahrung kennen Sie den Möbelmarkt genau. Hat sich das Kaufverhalten Ihrer Kunden über diese Zeit verändert? Falls ja, wie reagiert Ihr Möbelhaus konkret auf diese Entwicklung?

Hr. Mayer:

Definitiv. Heute legen unsere Kundinnen und Kunden deutlich mehr Wert auf nachhaltige, langlebige Materialien, transparente Herkunft und individuelle Gestaltung. Der Wunsch nach „Weniger, aber besser“ ist spürbar. Darauf reagieren wir mit ausgesuchten Herstellern, Materialien, fairer Produktion und einem echten Fokus auf Beratung. Unsere Hersteller geben Menschen die Möglichkeit, Möbel zu gestalten, die nicht nur zur Wohnung, sondern auch zur Lebensphilosophie passen. Wir nehmen uns die Zeit, wirklich zuzuhören – und das wird sehr geschätzt.

Business-on: Ihr Haus bietet bewusst keine Massenware, sondern setzt auf Langlebigkeit und Qualität. Was bedeutet „hochwertige Qualität“ ganz konkret für Sie persönlich und nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Hersteller und Möbelstücke aus?

Hr. Mayer:

Für mich bedeutet Qualität, dass ein Möbelstück auch in 15 Jahren noch genauso viel Freude macht wie am ersten Tag. Deshalb setzen wir auf Hersteller wie z. B. Erpo, Hukla, Frommholz, Bretz, Ponsel, Violetta, wemafa u.v.m., die mit ebenso viel Leidenschaft fertigen wie wir beraten – mit einer klaren Philosophie für nachhaltige Materialien, solide Verarbeitung und funktionales Design. Wir besuchen unsere Partner regelmäßig, sowie Sie, uns. Wir prüfen persönlich die Produktion und suchen gezielt nach Möbeln mit Charakter. Denn echte Qualität ist nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar – im täglichen Gebrauch, in der Haptik, im Gefühl von Zuhause.