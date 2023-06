Personalberatung neu gedacht: Strategien und Herausforderungen in den Metropolen

Was genau ist Personalberatung?

Große Unternehmen kommen kaum mehr ohne Personalberatung aus. Sie ist es, die dafür sorgt, dass in einer Firma qualifizierte Mitarbeiter arbeiten, die einen großen Mehrwert bringen. Doch was genau versteht man unter Personalberatung?

Personalberatung gibt es in verschiedenen Städten – es gibt Personalberatung in Hamburg, in Berlin, in München und allen anderen Städten. Das Ziel von entsprechenden Anbietern ist, dem Unternehmen Spezialisten und Führungskräfte zu beschaffen. Diese qualifizierten Mitarbeiter werden somit aktiv beworben. Sie melden sich nicht etwa selbst auf eine Stellenanzeige oder ähnliches.

Der Personalberatung liegt immer ein Anforderungsprofil zugrunde. Auf der Grundlage dieser Daten können Dienstleister einen oder mehrere Mitarbeiter suchen, die zu der Stelle perfekt passen. In einigen Fällen wird Personal auch in anderen Firmen gesucht, um diese mit attraktiven Konditionen zu werben.

Warum gestaltet sich die Personalsuche in Metropolen so schwierig?

Wer in einer großen Stadt arbeitet, weiß, wie viele Menschen dort Tag für Tag unterwegs sind. Und all diese Menschen brauchen auch eine Arbeit, immerhin müssen sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Wenn somit eine Stelle ausgeschrieben wird, kommen auf ein Unternehmen oftmals sehr viele Bewerbungen zu.

Nicht alle dieser Bewerber sind für die Stelle ausreichend qualifiziert. Immer wieder kommt es vor, dass sich Personen auf eine Stellenausschreibung melden, die überhaupt nicht in das Bild des Unternehmens passen. Das kostet viel Verwaltungsaufwand und Zeit. In dieser Zeit läuft auch die Stellenanzeige, welche nicht gerade günstig ist.

Besonders dann, wenn eine Stelle in der Führungsriege frei wird oder ein Spezialist gesucht wird, greifen mehr und mehr Firmen zu anderen Methoden. Die Personalberatung – welche auch unter dem Namen „Headhunting“ bekannt ist – kommt ins Spiel.

Die Herausforderungen für Unternehmen

Die Personalberatung wird deshalb immer populärer, da sich Unternehmen vor Fehlbesetzungen fürchten. Wer möchte schon eine wichtige Stelle falsch vergeben? Außerdem kann die falsche Besetzung einer wichtigen Stelle schnell für negative Schlagzeilen sorgen. Auch die Belegschaft kann verärgert werden oder aber die Außenwirkung leidet. In einigen Fällen werden durch Fehlbesetzungen auch Kunden unzufrieden oder die Unternehmenskasse wird unnötig belastet.

Die Suche nach Spezialisten kann sehr schwierig sein. Denn wenn jemand wirklich gut in seinem Job ist, liegt die Vermutung nahe, dass gerade diese Person auch bereits in einem gut bezahlten Job arbeitet. Somit müssen sich Unternehmen dort auf die Suche machen, wo sich solche Personen aufhalten – in anderen Firmen.

Headhunter sind eine großartige Möglichkeit, überall dort nach qualifizierten Spezialisten zu suchen, wo sie sich aufhalten können. Eine herkömmliche Stellenanzeige ist dabei nicht wirklich zielführend, weshalb darauf mehr und mehr verzichtet wird.

Dienstleister, die eine Personalberatung anbieten, verfügen meist auch schon über ein gewisses Netzwerk. Das erspart dem Unternehmen, das eine freie Stelle besetzen will, jede Menge Ärger, Zeit und Kosten.

Weitere Vorteile einer kompetenten Personalberatung

Das A und O für eine Personalberatung ist natürlich, dass sich Unternehmen einen Anbieter suchen, der kompetent ist, etwas von seiner Arbeit versteht, professionell agiert und zur eigenen Branche passt. Es hilft nichts, auf einen Headhunter, der ein Netzwerk in der Automobilbranche hat, zu beauftragen, wenn man Mitarbeiter im Finanzwesen sucht.

Ein großer Vorteil der Personalberatung ist der umfassende Service. Zwar entstehen für die Personalberatung gewisse Kosten, doch solche Berater bieten weitaus mehr an als die reine Suche nach Mitarbeitern. Zu ihren Dienstleistungen gehören auch ein Coaching für den digitalen Wandel, eine Managementberatung sowie Trainings für den Vertrieb. Headhunter sind ihr Geld also auf jeden Fall wert.

Des Weiteren handelt es sich bei Personalberatern um hochqualifizierte Personen. Wer sich also selbst schwer damit tun, geeignete Mitarbeiter zu finden, ist mit einem Headhunter ideal beraten. Solche Dienstleister sind darauf spezialisiert, exzellente Mitarbeiter für den Betrieb zu finden.

Was ebenfalls positiv hervortritt, ist die Nutzung des digitalen Wandels. Headhunter sind auf dem aktuellen Stand, digitale Lösungen betrifft. Da die Digitalisierung immer weiter voranschreitet und aus dem modernen Arbeitsalltag nicht wegzudenken ist, ist dies eine wichtige Kompetenz. Dank digitaler Möglichkeiten können Headhunter auch in Social Media suchen und andere Plattformen nutzen.