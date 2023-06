Das automatisierte Büro

Automatisierung bringt eine Vielzahl von Vorteilen

Generell lassen sich die Vorteile der Automatisierung in einige wenige Punkte zusammenfassen. Ziel ist es, Maschinen in die Lage zu versetzen, die Aufgaben von Menschen zu übernehmen. So kann die Produktion mitunter signifikant erhöht werden, bei einem zeitgleich verminderten Einsatz von Personalkosten. Darüber hinaus zeigt sich eine minimierte Fehlerquote sowie eine gleichzeitige Erhöhung der Qualität. Die Automatisierung bringt also Möglichkeiten, welche wesentlich vorteilhaft sind.

Darüber hinaus bietet sich ein breites Spektrum an kleinen und großen Einsatzmöglichkeiten. Digitale Lösungen für ihr Fertigungsunternehmen etwa liefern zugeschnittene Software von der Angebotskalkulation bis hin zur Logistik und dem Controlling. Mit diesen lassen sich die perfekten Arbeitsplätze konfigurieren oder die Gesamteffektivität heben. Spezielle Partner sorgen zudem für Premium-Leistungen wie der Digitalisierung aller Maschinen oder den Process Optimization Tools.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ebenfalls im Büro lassen sich Aufgaben im Rahmen der Automatisierung durch Bots steuern. Die Qualität hierbei hängt im Wesentlichen von den Programmierern ab. Üblich sind als Beispiel automatisierte Prozesse, welche sich um die Eingangsrechnungen kümmern. In der Kombination mit Künstlicher Intelligenz basieren diese Programme auf logischen Abläufen und Erkennungsmerkmalen. Zudem lassen sie sich sehr engmaschig einstellen. Entsprechend können moderne CRM-Programme Rechnungen „lesen“, erfassen und Auftragsbestätigungen zuweisen.

Während es also in manchen Unternehmen rein um die Optimierung der Fertigungsprozesse geht, stehen im Büro die Punkte im Vordergrund, die einen hohen bürokratischen Aufwand haben und stets derselben Logik folgen. Hierzu zählt etwa das Beispiel mit dem vorher genannten Beispiel des Rechnungseingangs. Innovative Software bietet in der Fertigung als auch im Büro eine einfache Lösung zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen. Dabei wird eine klare Übersicht ebenso sichergestellt wie vereinfachte Arbeitsabläufe oder auch die schlicht messbare Senkung der Kosten.

Zögerliche Adaption im Büroumfeld

Allerdings ist im Kontext der Automatisierung im Büro längst nicht alles Gold, das glänzt. Dass das so ist, liegt aber meist am Unternehmen selbst. Denn damit Software die Prozesse steuern kann, müssen Abläufe und Bedingungen vor Ort so angepasst werden, dass Abläufe genau analysiert und dann mit Automatisierungsregeln bedient werden können. Hierzu ist es nötig, dass Profis in dem Bereich detaillierte Pläne erstellen und dann mögliche Tools ausloten. Gibt es für die Automatisierung noch keine passende Software, muss diese neu entwickelt werden. Letzteres bedeutet dann abseits der individuellen Anpassungsphase noch ausgiebige Tests.

Aus den genannten Gründen gibt es zwar diverse Möglichkeiten, ebenfalls die Abläufe im Büro zu automatisieren; allerdings sind die Umwälzungen recht umfangreich. Hierin könnte dann auch der Grund zu finden sein, dass insbesondere KMUs sich nicht auf eine solche Umstellung einlassen und weiterhin an „traditionellen“ Arbeitsmethoden festhalten. Dennoch ist vor allem seit der Hochphase des Homeoffice und Coworking Space ein Umschwung zu merken.

Fakt ist, dass in der Digitalisierung und der Automatisierung des Büros ein hohes Innovations- und Entwicklungspotenzial schlummert. Insbesondere unter dem Aspekt, dass gerade erst angefangen wurde, tiefer in die Themen Künstliche Intelligenz und Machine Learning einzutauchen.