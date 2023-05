“Store of the Year 2023”: KARE Citystore rüstet sich gegen E-Commerce 

Wer der Innenstadt treu bleiben will, muss umrüsten. Wie das geht, zeigte das KARE Citystudio, welches nun für sein innovatives Ladenkonzept mit dem HDE-„Store of the Year“-Award 2023 ausgezeichnet wurde.

Erst kürzlich mit dem BrandEx Award ausgezeichnet, heimst jetzt das KARE Citystudio, der Touchpoint für Kunden mitten im Münchner Zentrum, eine weitere Ehrung ein.

Im Wettbewerb „Stores of the Year 2023“ des Deutschen Handelsverbands hat es der KARE Store in der Münchner Fußgängerzone Sendlinger Straße unter tausenden von Bewerbern unter die letzten Drei in der Kategorie Home und Living schafft. Somit gehört das Unternehmen zu den Besten, wenn es um Top-Konzepte für den Einzelhandel geht.

Silber und damit Platz 2 für ein innovatives und kreatives Ladenkonzept und eine herausragende Umsetzung. Eröffnet hatten die Münchner Unternehmen ihren Konzept-Store im Juni letzten Jahres. Zum Store of the Year kürte der Deutschen Handelsverband bereits 2015 das KARE Kraftwerk.

Die Antwort auf den wachsenden E-Commerce? Emotionen präsentieren!

Das Interieurgeschäft des Münchner Möbelhändlers KARE in der Sendlinger Straße ist das neue Aushängeschild der Marke in bester Lauflage für Münchner und Gäste aus der ganzen Welt. Bereits vor über 30 Jahren eröffneten Jürgen Reiter und Peter Schönhofen dort zwei Shops: einen Store für Männermode, einen für Wohnmöbel- und Accessoires.

Aus beiden Läden wurde im Sommer 2022 ein Erlebnisort gezaubert, der sich mit einem neuen Einzelhandelskonzept den aktuellen Herausforderungen der Innenstadt anpasst – somit ist das Kare City Studio auch eine Antwort auf den wachsenden E-Commerce, der die Rolle der physischen Geschäfte hinterfragt. Sowie die Award-Auszeichnung eine Bestätigung dafür ist, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.

Versuchsküche und Probewohnen: KARE setzt auf Neugierde und Wohlfühlambiente

Der KARE Citystore setzt auf Experimente und aufs Anfassen der ausgestellten Einrichtung, sogar eine Versuchsküche lädt zum Probekochen ein. Der neue Markenraum nutzt die Szenografie, um ein Gefühl der Neugier zu wecken und um das Interesse der Kunden an Lifestyle und Events zu befriedigen. Essenzieller Teil des Konzeptes ist es, dort Experimente für den Einzelhandel zu wagen, und dem Touchpoint einen Labor-Charakter zu verleihen. Parallel zum Erlebnisraum fungiert der zentral und hochfrequent gelegene Laden als Schnittstelle zum Flagship Store KARE Kraftwerk mit über 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.

Über den HDE Award „Store of the Year“

Als Stores of the Year zeichnet der HDE herausragende und innovative Händlerinnen und Händler aus, deren Ladenumbau oder -neugestaltung nicht länger als ein Jahr zurückliegt. Eine Jury von Expertinnen und Experten aus Handelsunternehmen und -institutionen kürte die Sieger.