Mit Online-Poker Geld verdienen: Geht das?

Wer leidenschaftlich gerne Poker spielt und einen Geschäftssinn aufweist, stellt sich vor allem eine Frage: Lässt sich mit dem Pokern auch Geld verdienen? Die gute Nachricht lautet: Talentierte Spieler können mit dem Business-Pokern tatsächlich Gewinne erzielen.

Als Sprungbrett dienen vor allem Poker-Plattformen im Internet. Hier können sich die Spieler mit den Spiel-Regeln vertraut machen und einen gewissen Ruf aufbauen, um zu hochdotierten Online-Poker-Spielen zugelassen zu werden. Schaffen diese hier den Durchbruch, kann das Pokern zu hohen Sümmchen auf dem Bankkonto führen.

Andere Poker wiederum streben lediglich einen kleinen Zuverdienst an. Auch dies lässt sich unter gewissen Voraussetzungen mit dem Online-Pokern umsetzen.

Doch was ist Online-Pokern? Wie viel Geld verdienen professionelle Poker-Spieler im Internet? Wie werden Interessierte erfolgreiche Poker mit einem florierenden Unternehmen? Warum begleitet Menschen, die pokern, eine stetige Unsicherheit? Und welche Entscheidungen sollten Interessierte vor dem Umstieg treffen?

Was ist Online-Pokern?

Poker als Business: Beim Online-Pokern nutzen Spieler das Internet, um Poker-Spiele zu absolvieren. Im Gegensatz zum Offline-Pokern stehen Interessierte online vor der Qual der Wahl. Denn die Auswahl an Online-Casinos ist groß. Hier können diese Poker spielen mit echtem Geld.

Die Vorteile: Wer Poker online spielt, profitiert von einer hohen Flexibilität. Denn die Casinos im Internet können jederzeit verwendet werden. An Öffnungszeiten sind die Nutzer nicht gebunden. Zudem können sie über jedes Endgerät auf das Spiel zugreifen. Online-Poker-Seiten überzeugen außerdem durch Bonus-Programme und kostenlose Spiele. Auf diese Weise können Spieler ihre Skills verbessern und sich in diversen Situationen im Team oder allein austesten. Dem Wandel vom Anfänger zum Profi steht nichts im Wege.

Die Auswahl an Turnierformaten, Poker-Formen und Limits fällt obendrein groß aus. In fast allen Pokerräumen im Internet können Verwender viele verschiedene Poker-Varianten wie Omaha, Razz oder Stud Poker austesten.

Im Rahmen eines Live-Poker-Events können diese ferner in Echtzeit mit anderen Nutzern spielen. Doch aufgepasst: Live-Poker befindet sich rechtlich in einer Grauzone. Um Echtgeld darf hier eigentlich nicht gespielt werden. Klagen sind allerdings bekannt.

Im Gegensatz zu der vorherrschenden Meinung existieren Tells auch im Online-Poker. Das bedeutet, dass Spieler auch in diesem Kontext Rückschlüsse auf das Verhalten anderer Spieler ziehen können. Insbesondere beim Live-Poker ist das Vorhaben der anderen Spieler leichter zu erkennen als beim herkömmlichen Online-Business-Poker. Viele Spieler schätzen deswegen einen stetigen Wechsel zwischen Spielplattformen und Live-Events.

Wie viel verdient ein Poker-Profi?

Ein erfolgreiches Leben dank Poker-Chips: Die Poker-Profis verdienen circa 10.000 Euro bei Pokerspielen. Dabei handelt es sich jedoch nur einen Schätzwert, da keine echten Zahlen vorliegen. Bei Online-Poker-Turnierspielen sollen professionelle Poker-Spieler laut Angaben der Online-Casinos jährlich zwischen 20.000 Euro und 80.000 Euro erzielen können.

Trotzdem gilt: Wer online pokert, eröffnet sich die Chance auf einen Gewinn. Dieser hängt stets von dem individuellen Einsatz ab. Das bedeutet, dass Poker-Spieler, die eine untere Einsatzstufe wählen, bei einem guten Lauf weniger Gewinn erzielen als Poker-Spieler, die mehr aufs Spiel setzen.

Grundsätzlich gilt im Glücksspiel: Eine Garantie auf einen Gewinn besteht nicht. Der Verlust des eingesetzten Geldes ist demnach nicht auszuschließen.

Ein Cash-Gameplayer kann an Cash Games und Turnieren im Internet teilnehmen. Bei Turnieren ist jedoch Geduld gefragt. Denn häufig können hier über mehrere Wochen hinweg keine Einnahmen erzielt werden. Allerdings ist es nicht notwendig, 365 Tage lang konstant gute Ergebnisse einzufahren. Denn Gewinne aus 20 bis 25 größeren Online-Poker-Turnieren sollen bereits ausreichen können, um ein vorzeigbares Nettoeinkommen zu generieren.

Cash Games dagegen gehen mit einem geringeren Risiko einher und können unter Umständen schneller zu Gewinnen führen.

So wird man Online-Poker-Profi

Viele begeisterte Poker-Spieler träumen davon, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Wer online als Poker-Profi Geld verdienen möchte, sollte sich dies jedoch gut überlegen. Denn das Poker-Spiel bringt in vielen Fällen wenig oder erst sehr spät Geld ein. Erfolgreiche Hobby-Spieler freuen sich also nicht binnen weniger Monate oder Jahre über ein hohes Nebeneinkommen.

Völlig ausgeschlossen ist dies jedoch auch nicht, wenngleich die Konkurrenz groß ausfällt. Deswegen ist es notwendig, vor dem Einstieg als professioneller Poker-Spieler im Internet Erfahrung zu sammeln. Erst mit einem angemessenen Bankroll sollten Hobby-Spieler den Schritt wagen und professionelle Business-Poker werden.

Das finanzielle Risiko sollte also nur eingegangen werden, wenn der Spieler über ein großes finanzielles Polster verfügt. Die Rücklagen sollten mehrere Monatsgehälter umfassen, um möglichst lange von dem Ersparten leben zu können. Wochenlange oder monatelange Durststrecken stellen so keine Gefährdung der Existenz dar.

Ein Tipp: Ein besonders hohes Risiko besteht, wenn Interessierte gut bezahlte Jobs als Führungskräfte aufgeben, um professionell Poker zu spielen. Denn auch beim Pokern verfügen diese weder über mehr Freiheiten noch über mehr Freizeit als in einem herkömmlichen Beruf. Stattdessen müssen die Business-Poker-Spieler ein hohes Maß an Geduld, Selbstdisziplin und Motivation aufweisen. So gilt es, wichtige Entscheidungen mit einem kühlen Kopf zu treffen, sich bietende Chancen am Final-Table zu nutzen und zu beweisen, dass es sich bei den Pros um echte Macher handelt.

Für Personen ohne berufliche Perspektive dagegen kann das Pokern eine geeignete Möglichkeit darstellen, um der Arbeitslosigkeit zu entkommen und ein lohnenswertes Gehalt zu beziehen. Die Entscheidungen für oder gegen einen Berufswechsel sollten deswegen im Einzelfall und im Hinblick auf die beruflichen Möglichkeiten und Ziele getroffen werden.

Bevor die Entscheidung fällt, sollten zukünftige Poker-Pros mindestens 200.000 Hände gespielt haben. Nur so kann sichergestellt werden, dass diese in Zukunft auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Denn Poker zeichnet sich durch eine hohe Komplexität aus. Entscheidungen sollten stets abgewogen werden. Darüber hinaus sollten die 200.000 Hände vor dem beruflichen Umstieg zu einem hohen Gewinn geführt haben.

Hier gilt: Auch ein besonders glückliches Händchen in der Vergangenheit bedeutet nicht, dass das Pokern auch in Zukunft zu einem rentablen Einkommen führt. Schließlich handelt es sich nach wie vor um ein Glücksspiel. Und das Glück ist nicht jedem Pokerspieler konsequent gewogen. Durch die richtige Strategie und eine hohe Qualität der Spielzüge können die Pros allerdings auf den Verlauf des Pokerspiels einwirken.

Downswings können sich über mehrere Monate erstrecken. Wer die fehlenden Einkünfte in dieser Zeit nicht aus eigener Kraft ausgleichen kann, ist zur Kreditaufnahme gezwungen oder muss Freunde oder Familienmitglieder um Geld zu bitten. Dies sollte vermieden werden.

Um die individuellen Lebenshaltungskosten zu bestimmen, erstellen Interessierte zunächst eine Liste mit allen Fixkosten. Zusätzlich ermitteln diese, wie viel Geld pro Monat für Luxusartikel bereitgehalten werden sollte. Liegen teure Hobbies vor? Werden bevorzugt Bio-Produkte gekauft? Oder legt die Person Wert auf regelmäßige Friseurbesuche? Auch nach dem Jobwechsel sollten alle Ausgaben getätigt werden können, die der betreffenden Person wichtig erscheinen. Andernfalls weicht die anfängliche Euphorie schnell einer hohen Frustration.

Der wohl wichtigste Punkt bei dem beliebten Strategiespiel ist das Bankroll-Management. Die Einsätze sollten immer in Abstimmung zur Bankroll erfolgen. Cash-Gamer wählen gemäß ihren Strategien ein Buy-In für den Tisch in Höhe von bis zu 1 Prozent des gesamten Budgets. Mehr sollte nicht gesetzt werden. Eine Erhöhung des Einsatzes ist ratsam, wenn der Bankroll in den ersten Wochen oder Monaten signifikant vermehrt werden konnte.

Auch die Wahl des Pokerraums ist entscheidend für den Poker-Erfolg. Die Räume werden durch Rakes finanziert. Die Rakes wiederum belaufen sich auf 5 Prozent pro Pot. Bei Turnieren betragen diese bis zu 10 Prozent des Turnier-Buy-Ins.

Des Weiteren führen Business-Poker ein Unternehmen. Sie sind also selbstständig und müssen sich um die Buchhaltung und weitere Aufgaben im Unternehmen kümmern. Entscheidungen müssen in Eigenregie und ohne Tipps von Vorgesetzten getroffen werden. Termine beim Steuerberater in Köln und Co. gehören ebenso zum Berufsalltag. Auch die Ausarbeitung der Strategien und Ansätze erfordert Zeit und Know-how.

Erfolgreiche Spieler verfolgen auch noch eine andere Strategie: Um andere Pokerspieler kennenzulernen, kann es sich lohnen, Networking-Events zu besuchen. Durch den Austausch können Anfänger ihr Wissen erweitern und das nächste Pokerspiel erfolgreich abschließen. Erfahrene Spieler übernehmen in der Regel gerne die Rolle eines Lehrenden und gewährleisten eine optimale Einführung in das Thema.

Um mit Spielern in Kontakt zu treten, können Interessierte auch eine Anfrage auf LinkedIn versenden. Die Networking-Plattform vernetzt Berufstätige auf der ganzen Welt. Mit etwas Glück nehmen andere Spieler die Anfrage an. Die Preise fallen moderat aus. So steht der Basis-Account Nutzern kostenfrei zur Verfügung. Nur der Premium-Account kostet Geld.

Das Fazit – wichtige Entscheidungen vor dem Wechsel zum Businesspokern

Professionelle Pokerspieler agieren als Unternehmer oder Unternehmerinnen. Sie haben sich für die Solo-Selbstständigkeit entschieden, ein Unternehmen gegründet und ihren Job im Vertrieb oder einem anderen Bereich gekündigt. Als Unternehmer müssen diese wichtige Business-Entscheidungen treffen und sind stetig von einer gewissen Unsicherheit und Angst vor der Zukunft umgeben.

So gilt es, durch Pokerstrategien die richtigen Rahmenbedingungen für den Erfolg zu schaffen, sich mehr Wissen anzueignen und die Qualität ihrer Züge und Entscheidungen als Einzelspieler oder im Team zu verbessern. Der anfängliche Spaß am Pokern kann so verloren gehen. Zumindest im echten Leben gehen diese somit all-in.

Doch aufgepasst! Um Erfolg zu verzeichnen, sollten sich Selbstständige nicht nur auf das Pokerspiel und die Züge und Vorgehensweisen von Mitspielern, sondern auch auf das Geschäftsleben konzentrieren. Sie führen ein Unternehmen und sollten sich auch im Business-Management fortbilden.