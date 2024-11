Besondere Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter

31Alle Jahre wieder kommt das Christuskind: Weihnachten steht vor der Tür und Sie möchten Ihren Angestellten Ihre Wertschätzung ausdrücken. Durch gut ausgewählte Mitarbeitergeschenke auf der jährlichen Weihnachtsfeier können Sie dies ohne großen Aufwand in die Tat umsetzen. Denn Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter erhöhen die Mitarbeiterzufriedenheit und stärken den Teamzusammenhalt. Ihre Geste signalisiert: Du bist uns wichtig.

Und das Beste daran? Sachgeschenke mit einem Warenwert unter 50 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) sind steuerfrei. Anders verhält es sich mit Geldgeschenken. Diese gelten nicht als freiwillige Zusatzleistungen und sind steuerpflichtig.

Doch was können Sie Ihren Mitarbeitern schenken? Lohnen sich personalisierte Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter und wie kreieren Sie eine festliche Stimmung im Office? Dieser Artikel liefert Antworten!

Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter: Ideen, die begeistern

Sie stellen sich bereits vor, wie Sie jedem Mitarbeiter ein Präsent zu Weihnachten übergeben und freuen sich auf das Strahlen in den Augen Ihrer Angestellten? Mit dieser Vorstellung liegen Sie ganz richtig. Denn Weihnachtsgeschenke motivieren, drücken eine besondere Wertschätzung aus und werden dankend entgegengenommen.

Mit Hilfe bedruckter Trinkflaschen, gravierter Laptop-Taschen, Weihnachtskerzen, Büro-Gadgets und Co. gewinnen Sie die Herzen Ihrer Teams und bereiten jedem einzelnen Angestellten eine kleine Freude, die in Erinnerung bleibt.

Achten Sie jedoch darauf, dass die Geschenke nicht zu unpersönlich ausfallen. Kerzen und weitere Geschenke sollten Sie immer persönlich übergeben. Individuelle Geschenke mit Überraschungseffekt können Sie bei Bedarf auch versenden.

Ein besonderer Tipp: Können Sie nicht einschätzen, welche Weihnachtsgeschenke Ihre Mitarbeiter erfreuen, kann ein Gutschein Abhilfe schaffen. Weihnachtsgutscheine für Mitarbeiter bieten nämlich jedem Beschenkten die Chance, sich einen persönlichen Wunsch zu erfüllen. Sie lösen den Gutschein ein und suchen sich aus, was ihnen beliebt.

Doch welche weiteren Ideen sorgen für echte Freudentränen? Als beliebt gelten Weihnachtsgeschenkkörbe. Hier können Sie eine luxuriöse Auswahl an Feinkost-Artikeln und Weinen treffen. Aber auch Schokoladen-Geschenkboxen und Marzipan-Geschenkboxen sorgen für Entzücken und erfreuen jede Naschkatze. Alternativ stellen edle Kopfhörer mit Geräuschdämmung, gravierte Notizbücher und Wellness-Boxen eine tolle Option dar.

Eine kleine interne Weihnachtsfeier im Büro findet in der Regel in der Arbeitszeit statt. Die Zeiterfassung für Mitarbeiter greift auch hier. Wählen Sie beispielsweise einen Freitag aus. So steht das Wochenende in unmittelbarere Reichweite und Ihre Mitarbeiter können zuerst Ihre Tagesaufgaben absolvieren und sich dann voll und ganz auf die Feier und die anschließende Auszeit konzentrieren.

Personalisierte Weihnachtsgeschenke: ein Zeichen der Wertschätzung

Würden Sie eine Geburtstagsfeier besuchen, ohne ein Geschenk bereitzuhalten? Die Antwort kann klar verneint werden. Denn ein Präsent drückt Wertschätzung und Liebe aus.

Nach einem turbulenten Jahr haben auch Ihre Mitarbeiter einen Akt der Wertschätzung verdient. Durch Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter können Sie sich dafür bedanken, dass diese in den vergangenen Monaten aktiv zum Unternehmenserfolg beitrugen, stets ihr Bestes gaben und selbst vor herausfordernden Aufgaben nicht zurückschreckten.

Bei Weihnachtsgeschenken für Mitarbeiter gilt: Details machen den Unterschied. Persönliche Mitarbeitergeschenke, die das Firmenlogo und eine Gravur mit dem Namen des Angestellten bereithalten, drücken ein besonderes Dankeschön aus. So können Sie zum Beispiel edle Kugelschreiber gravieren lassen.

Achten Sie jedoch darauf, dass Geschenke über 60 Euro an die Mitarbeiter versteuert werden müssen. Sachgeschenke jeglicher Kategorien unter 50 Euro hingegen sind steuerfrei.

Dankbarkeit zeigen: Geschenke für treue Mitarbeiter

Einige Mitarbeiter begleiten Sie bereits seit vielen Jahren. Unerschütterlich stehen Sie an Ihrer Seite, wenn die wirtschaftliche Lage zu wünschen übrig lässt, Herausforderungen Sie an Ihre Grenzen treiben und besonders hohe Deals erzielt werden. Zu Weihnachten ist es an der Zeit, ein großes Dankeschön seitens der Geschäftsführung auszusprechen.

Bedenken Sie nämlich: Weihnachten verbinden viele Menschen mit einer ganz besonderen Zeit, in der die Familie aufeinandertrifft, der Duft nach frisch gebackenen Keksen die Räume durchzieht und die alten Familienrezepte ganz wunderbare Köstlichkeiten ergeben. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. In dieser Phase sind Ihre Mitarbeiter besonders empfänglich für Dankesbekundungen und Sach- oder Geldgeschenke.

Die Präsente können Sie bei der Weihnachtsfeier des Unternehmens verteilen. Bieten Sie beispielsweise Kekse und Sekt in der Gemeinschaftsküche an, weihen Sie den neuen Kicker im Aufenthaltsraum ein und sorgen mit Weihnachtsmusik für die richtige Stimmung.

Sehen Sie jedoch davon ab, Dankesreden an einzelne Mitarbeiter zu verfassen. Denn dies kann den Teamgeist schmälern und die Atmosphäre beeinträchtigen. Wer nicht erwähnt wurde, fühlt sich womöglich nicht gesehen. Deswegen sollte Ihre Rede sich immer an ganze Teams oder die gesamte Belegschaft richten.

Kollegen, die das Team lange bereichern, können Sie hervorheben, indem Sie die Jahre ihrer Anstellung bei Ihnen betonen. Leistungen der Arbeitnehmer dagegen sollten hier nicht vom Arbeitgeber thematisiert werden.

Individuelle Präsente: mit Logo graviert oder bedruckt

Eine Wein- oder Sektflasche in einer gravierten Box erfreut viele Mitarbeiter und gilt als Bestseller unter den Mitarbeitergeschenken zu Weihnachten. Ein ernst gemeintes „Danke“ an die Belegschaft umfasst jedoch Geschenke, die individueller ausfallen. Lassen Sie zum Beispiel Laptop-Taschen in einem klassischen Design bedrucken. Wahre Klassiker sind Anstecknadeln mit einer Gravur und dem Logo des Unternehmens.

Ihre Mitarbeiter erinnern sich an die Geschenke. Dadurch binden Sie sich stärker an den Betrieb. Neben Ihren Mitarbeitern können Sie Präsente an Kunden und Geschäftspartner verteilen. Geschenke für Geschäftspartner verschiedener Kategorien sollten ebenfalls individuell ausfallen. Mit den Weihnachtsgeschenken drücken Sie Ihre Wertschätzung und Anerkennung für die bestehende Geschäftsbeziehung aus.

Weihnachtsfreude ins Büro bringen: So gelingt es

Weihnachtsmusik, Gebäck mit Zimt und Sternanis, rote Bommelmützen und ein Lächeln auf jedem Gesicht: Rückt der erste Advent näher, sollten Sie Ihr Büro in Weihnachtsstimmung versetzen. Platzieren Sie einen Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Offices. Dieser kann zum Beispiel Sterne mit Wünschen von Kindern enthalten, die Weihnachten auf ein Geschenk hoffen. Mitarbeiter können einen Stern ziehen und sich so sozial engagieren.

In der Mitarbeiterkantine können Sie besondere Speisen wie Braten mit Rotkohl und Kartoffeln, Gans mit grünen Bohnen und Maronen oder Würstchen mit Kartoffelpüree anbieten. Als Nachtisch eignen sich Apfelstrudel mit Vanillepudding, Rote Grütze oder eine Vanillekipferlcreme.

Um die Weihnachtsgeschenke pünktlich vor den Feiertagen zu vergeben, sollte Ihre Marketingabteilung rechtzeitig Geschenkideen sammeln und die Geschenke in Auftrag geben. Möchten Sie diese nicht persönlich überreichen, können Sie die Präsente liefern lassen. In diesem Fall sorgen Sie für einen echten Überraschungsmoment.

Animieren Sie Ihre Mitarbeiter außerdem zum Beispiel dazu, ihre Büros festlich zu dekorieren. LED-Bäume mit Weihnachtskugeln sorgen für eine tolle Stimmung und steigern die Vorfreude auf die Festtage. So erhalten alle Teams das Gefühl, dass das Jahr auch im Unternehmen stimmungsvoll beendet wird.

Festliche Stimmung im Büro: Tipps für mehr Weihnachtsflair

Stellen Sie einen Weihnachtsbaum im Foyer der Firma auf.

Zeigen Sie soziales Engagement, indem Sie Spenden tätigen oder Ihren Mitarbeitern die Chance geben, sozial benachteiligte Kinder oder Erwachsene zu unterstützen.

Organisieren Sie eine interne Weihnachtsfeier oder eine kleine Weihnachtsrunde.

Überreichen Sie jedem Mitarbeiter ein gut durchdachtes Weihnachtsgeschenk.

Animieren Sie Ihre Teams dazu, die Büros festlich zu schmücken.

Servieren Sie klassische Weihnachtsgerichte in der Mitarbeiterkantine.

Verteilen Sie kurz vor Weihnachten Schokoweihnachtsmänner an Ihre Belegschaft oder engagieren Sie einen kostümierten Weihnachtsmann, der Schokolade bereithält.

Weihnachtsgeschenke mit Überraschungseffekt: So hinterlassen Sie Eindruck

Sie möchten keine unüberlegten Weihnachtsgeschenke mehr verteilen? Dann entscheiden Sie sich für Geschenke mit Überraschungseffekt. Dabei kann es sich um Kino- oder Eventtickets für Kulturbegeisterte oder Technik-Gadgets wie Smartphone-Ständer für technikaffine Mitarbeiter handeln.

Auch Gutscheine für entspannende Wellness-Massagen, Restaurant-Gutscheine, Einladungen in den Escape-Room, persönliche Illustrationen wie Karikaturen, eine neue Snack-Ecke im Büro oder Storybooks zaubern Angestellten ein Lächeln auf das Gesicht.

Filmliebhaber begeistern Sie mit einem Jahresabonnement für Streaming-Dienste. Tischtennis-Liebhaber oder Golfer freuen sich über Spiele für den Schreibtisch.

Das Fazit – Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter

Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres. Schließlich findet hier das größte Fest des Christentums statt. Im Dezember verbreiten Sie als Arbeitgeber Weihnachtsstimmung, indem Sie einen Weihnachtsbaum aufstellen, wohltätige Aktionen unterstützen und beispielsweise Kindern in sozial benachteiligten Schichten Geschenke kaufen und eine Weihnachtsfeier im kleinen oder großen Rahmen organisieren.

Mit Weihnachtsgeschenken wie einer bedruckten Trinkflasche lassen Sie die Herzen Ihrer Belegschaft höherschlagen und drücken Ihren Dank aus. Dabei kann es sich um Geschenke mit Gravur, um ein persönliches Geschenk wie Eventkarten für Kulturliebhaber oder Streaming-Abonnements für Film- und Serienjunkies handeln.

Die Präsente können Sie auf Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern überreichen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich für die Ergebnisse des Mitarbeiters und den Erfolg des Unternehmens zu bedanken und wünschen Sie eine schöne Weihnachtszeit.

Ein Mitarbeitergeschenk können Sie als Betriebsausgabe versteuern, sofern keine Pauschalsteuer in Anspruch genommen wird. Geschenke unter 50 Euro sind steuerfrei. Dabei handelt es sich um keinen Freibetrag.

Bedenken Sie an Weihnachten jedoch nicht nur Ihre Mitarbeiter, sondern auch Ihre Kunden und Geschäftspartner. Bei den Weihnachtsgeschenken für Kunden handelt es sich um keine Werbegeschenke, sondern ebenfalls um ein kleines Dankeschön für die Kundentreue. Auch Ihren Partnern sprechen Sie mit Ihrem Weihnachtsgeschenk in der gemütlichen Jahreszeit ein großes „Danke“ für die Zusammenarbeit aus.