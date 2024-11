Expertentalk mit SEICON Energy: Wie nachhaltige Energielösungen Unternehmen helfen, Energiekosten zu senken

Angesichts der steigenden Energiepreise und der Dringlichkeit des Klimaschutzes wächst der Druck auf Unternehmen, kluge Wege für nachhaltigen Erfolg zu finden. Immer mehr Betriebe setzen deshalb auf innovative Energiekonzepte, die nicht nur die Kosten senken, sondern auch die Umwelt schonen. Https://www.seicon.energy/ bietet genau das: Seit 2017 hilft das Unternehmen mittelständischen Betrieben und der Industrie, durch strategische Energieeinkäufe und innovative Lösungen wie gewerbliche Photovoltaikanlagen die Energiekosten zu optimieren.

Durch exklusive Kooperationen mit Stadtwerken und Großsolarteuren ermöglicht SEICON seinen Kunden eine Versorgungssicherheit und Preisstabilität, die in der heutigen Zeit selten ist. Wir haben mit Paul Herrmann, einem der Experten bei SEICON, über die aktuellen Herausforderungen auf dem Energiemarkt, die Vorteile individueller Energiekonzepte und die Vision von SEICON gesprochen.

Business-on: Herr Herrmann, herzlichen Willkommen bei Business-on. Starten wir direkt mit der ersten Frage: SEICON Energy bietet Unternehmen Preisersparnisse von bis zu 20 % im Energieeinkauf. Was ist Ihr Geheimnis, um solche Einsparungen zu realisieren?

Paul Herrmann: SEICON Energy erzielt für Unternehmen Preisersparnisse von bis zu 20 % im Energieeinkauf durch mehrere strategische Ansätze:

Direkte Kooperationen: Wir arbeiten eng mit führenden Energieversorgern und Stadtwerken zusammen. Diese Partnerschaften ermöglichen es uns, externe Vertriebskosten in der Energiebeschaffung zu reduzieren und somit Kostenvorteile direkt an unsere Kunden weiterzugeben. Optimierte Beschaffungsstrategien: Unsere umfassende Marktkenntnis erlaubt es uns, maßgeschneiderte Beschaffungsstrategien zu entwickeln. Ob Terminmarkt, Spotmarkt oder Hybridmodelle – wir wählen die optimale Strategie, um dauerhaft die besten Preise für unsere Kunden sicherzustellen.

Energieaudits und Effizienzanalysen: Durch detaillierte Analysen identifizieren wir individuelle Verbrauchsmuster und Einsparpotenziale. Dies ermöglicht es uns, nicht nur den Energieeinkauf zu optimieren, sondern auch den Energieverbrauch effizienter zu gestalten. Business-on: Versorgungssicherheit und Preisstabilität werden in der Energiekrise immer wichtiger. Wie schafft SEICON es, diese Punkte für die Kunden zu gewährleisten?

Paul Herrmann: Durch eine effiziente Energiebeschaffung am Terminmarkt und intakte Belieferungs- und Abrechnungsprozesse unseres Stadtwerks erzielen wir die notwendige Preisstabilität und Kostentransparenz.

Business-on: Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle bei SEICON. Was unterscheidet Ihre Lösungen im Bereich erneuerbare Energien von anderen Anbietern?

Paul Herrmann: SEICON Energy bietet auf Wunsch 100 % Ökostromprodukte an und engagiert sich aktiv in der Entwicklung von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen. Wir unterstützen Unternehmen nicht nur bei der Planung, sondern übernehmen auch die Installation und Inbetriebnahme der Anlagen. Unsere einzigartige Stärke liegt in der Kombination aus persönlicher Beratung, dem klaren Fokus auf erneuerbare Energien und einem umfassenden Leistungsspektrum.

Business-on: Sie arbeiten mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie der Industrie, dem produzierenden Gewerbe und der Wohnungswirtschaft. Gibt es Unterschiede in den Anforderungen der einzelnen Branchen?

Paul Herrmann: Wir erarbeiten die passende Beschaffungsstrategie individuell und detailliert gemeinsam mit unseren Kunden. SEICON bietet dabei ein Höchstmaß an Flexibilität, indem wir Energie sowohl am Spot- als auch am Terminmarkt beschaffen. Für Großverbraucher stellen wir zudem ein maßgeschneidertes Fahrplanmanagement sicher, das es unseren Kunden ermöglicht, über uns und unser Stadtwerk tagesaktuell kosteneffizient Energie zum optimalen Zeitpunkt am Handelsplatz zu erwerben.

Business-on: Viele Unternehmen zögern beim Umstieg auf erneuerbare Energien aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen. Welche Unterstützung bietet SEICON hier an?

Paul Herrmann: Wir informieren unsere Kunden über aktuelle Förderprogramme und unterstützen bei der Beantragung von Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten.

Beispielsweise bietet die KfW-Bank zinsvergünstigte Kredite für Investitionen in erneuerbare Energien an.



In Zusammenarbeit mit Finanzinstituten entwickeln wir Finanzierungsmodelle, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Dies ermöglicht es, die Anfangsinvestitionen zu verteilen und die finanzielle Belastung zu minimieren.

Durch diese ganzheitliche Unterstützung erleichtert SEICON den Umstieg auf erneuerbare Energien und trägt dazu bei, die Anfangsinvestitionen für Unternehmen überschaubar zu gestalten.

Business-on: Was sind die häufigsten Bedenken von Unternehmen, die über einen Wechsel zu SEICON nachdenken, und wie begegnen Sie diesen?

Paul Herrmann: Unternehmen, die einen Wechsel zu SEICON Energy in Betracht ziehen, äußern häufig folgende Bedenken:

Versorgungssicherheit: Viele Unternehmen sorgen sich um die Kontinuität ihrer Energieversorgung während und nach dem Wechsel. SEICON Energy gewährleistet durch enge Kooperationen mit führenden Energieversorgern und Stadtwerken eine stabile und zuverlässige Energieversorgung. Preisliche Stabilität: Die Sorge vor unvorhersehbaren Preisschwankungen ist weit verbreitet. SEICON Energy bietet maßgeschneiderte Beschaffungsstrategien und garantiert durch langfristige Partnerschaften sowohl Versorgungssicherheit als auch Preisstabilität. Komplexität des Wechsels: Der Wechsel des Energieanbieters wird oft als kompliziert empfunden. SEICON Energy begleitet Kunden von der Kündigung beim bisherigen Versorger bis zum Vertragsabschluss und übernimmt alle notwendigen Schritte, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Vertrauen in den neuen Anbieter: Unternehmen möchten sicherstellen, dass der neue Anbieter zuverlässig ist. SEICON Energy verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung des Mittelstands und der Industrie im Bereich nachhaltiger Energieerzeugung und kosteneffizienter Energiebeschaffung. Unsere Geschäftskunden profitieren von unserer umfassenden Marktkenntnis und unserem hervorragenden Netzwerk.

Durch transparente Kommunikation, individuelle Beratung und umfassende Unterstützung adressiert SEICON Energy diese Bedenken und bietet Unternehmen eine sichere und effiziente Lösung für ihren Energiebedarf.

Business-on: Zum Schluss: Was ist Ihr langfristiges Ziel mit SEICON und wie sehen Sie die Zukunft der Energiebranche?

Paul Herrmann: Unser langfristiges Ziel bei SEICON ist es, unseren Kunden eine stabile und nachhaltige Energieversorgung zu bieten. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Energieversorgern gewährleisten wir langfristige Sicherheit sowohl in der Versorgung als auch in der Preisstabilität. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Nutzung von 100 % sauberer Energie aus erneuerbaren Quellen.

Die Energiebranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Energiebeschaffung der Zukunft wird zunehmend grün, digital und sektorübergreifend. Grüne Energieprodukte werden standardisierter und automatisierter, und die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Profitabilität dieser Produkte.

Um die Energiewende erfolgreich zu gestalten, sind erhebliche Investitionen erforderlich. Bis 2030 müssen allein in der deutschen Energiewirtschaft 721 Milliarden Euro investiert werden, um den Ausbau erneuerbarer Energien, den Netzausbau und die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben.

Insgesamt sehen wir die Zukunft der Energiebranche als eine Kombination aus nachhaltiger Energieerzeugung, digitaler Transformation und erheblichen Investitionen, um eine sichere und umweltfreundliche Energieversorgung zu gewährleisten.