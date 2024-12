In welche Unternehmen investieren: Tipps und Empfehlungen für Privatanleger

Sie suchen nach einer Möglichkeit, Ihr Vermögen zu vergrößern oder überhaupt Vermögen aufzubauen? Dann sollten Sie sich unbedingt mit Aktien beschäftigen! Denn diese verzeichneten – im Vergleich zu Sparkonten und Anleihen – historisch gesehen stets lohnenswerte Renditen.

Mit den Aktien wie den KI-Aktien erwerben Sie als Privatanleger Teile von Unternehmen. Sie werden zum Aktionär und zum Miteigentümer des Betriebes. Der Vorteil: Durch das Internet und Online-Brokerage-Dienste hat sich die Handhabung in den letzten Jahrzehnten deutlich vereinfacht.

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es keine Garantie dafür gibt, dass Ihr investiertes Geld sich auszahlt. Die Risiken reduzieren Sie durch geeignete Strategien wie einen langen Anlagezeitraum, Aktien aus verschiedenen Sektionen und Umgebungen und eine Staffelung beim Einstieg. Ein langfristiges Denken ist außerdem die Basis für eine erfolgreiche Investition. Reagieren Sie in brenzligen Situationen nicht über und verkaufen Sie nicht zu schnell. Behalten Sie das langfristige Ziel im Blick.

Wir erklären in diesem Artikel, warum Aktien hervorragende Finanzinstrumente für Kleinanleger darstellen können und präsentieren Ihnen verschiedene Anlagestrategien, die die Erfolgschancen von Anlegern erhöhen!

Die Grundprinzipien der Aktienauswahl

Langfristig Vermögen aufbauen: Dieser Wunsch lässt sich allein durch ein Sparkonto nicht mehr realisieren. Die Stunde der Aktie hat geschlagen. Doch welche Aktien lohnen sich eigentlich? Als Faustregel gilt: Entscheiden Sie sich im Idealfall für Aktien von soliden Unternehmen. Diese sollten zukunftsorientiert agieren und so den Eindruck erwecken, auch in Zukunft gefragt zu sein. Ist dies der Fall, handelt es sich um sogenannte “Qualitätsaktien”.

Die Ertragskraft fällt hoch aus und die Marktstellung ist stark. Außerdem sollte der Dividendenzahler sich bereits in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen haben. Dies können Sie anhand von Daten nachvollziehen.

Worauf Privatanleger achten sollten

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dieses Sprichwort trifft insbesondere im Aktienhandel zu. Hier investieren Sie in Aktien von Unternehmen. Um die besten Aktien auszuwählen, benötigen Sie vor allem eines: Vorwissen und Marktkenntnisse. Einsteiger treibt deswegen eine große Unsicherheit um. Sie benötigen eine Einsteiger-Strategie, um die Sicherheit zu erhöhen und erste positive Erfahrungen zu verzeichnen.

Stellen Sie also zunächst einen Bezug zu der Thematik her, beschäftigen Sie sich ausgiebig mit Aktien und Fonds, Zinsen und Fundamentaldaten. Alle Erkenntnisse und gesammelten Daten bieten die Basis für Ihren zukünftigen Erfolg. Erstellen Sie dann eine Liste mit Aktien, die möglichst viel Sicherheit bieten.

Nutzen Sie dabei Vorzeigebroker wie Trade Republic und profitieren Sie von kostenlosen Sparplänen und Co. Die Nachteile bei der Verwendung von Trade Republic sind jedoch zu berücksichtigen. So kann zum Beispiel kein Demo-Konto angelegt werden.

Fundamentalanalyse: Bilanz, Gewinnwachstum, Verschuldung

Mit einer Fundamentalanalyse finden Sie heraus, ob sich eine Aktie lohnt oder besser gemieden werden sollte. Dafür richten Sie Ihr Augenmerk auf bestimmte Kennzahlen und erstellen eine Bilanz sowie eine Gewinn-und-Verlust-Rechnung, kurz GuV. Starten Sie hier mit der Globalanalyse und gehen Sie dann in die Branchenanalyse über. Zuletzt analysieren Sie das Unternehmen im Detail.

Für Beginner kann sich auch ein Broker wie Trade Republic eignen. Bei dem Broker können Sie auf Sparpläne vertrauen und ganz nebenbei erste Erfahrungen mit der Trade-Republic-Karte , einer Debit-Karte für Kunden, sammeln.

Branchenkenntnis und Trends

Setzen Sie zunächst alles daran, die Branche kennenzulernen und wichtige Trends zu ermitteln. So erhalten Sie einen Zugang zu den Investmentchancen und können Sie die Finanz-Artikel eines Unternehmens besser einschätzen und bewerten. Fertigen Sie für jede Aktie eine Liste mit Kennzahlen an. Listen Sie auch weitere Aktien und Fonds enthalten, die sich lohnen könnten.

Wert oder Wachstum: Welche Strategie passt zu Ihnen?

Sie möchten an der Börse investieren und suchen noch der passenden Strategie. Zugegeben: Laien kann dies vor Herausforderungen stellen. Doch mit dem richtigen Fachwissen lässt sich die richtige Entscheidung treffen. Wir zeigen Ihnen, welche Strategien sich für die individuelle Anlage eignen und erklären, warum das strategische Vorgehen von besonderer Bedeutung ist!

Zunächst gilt: Welche Strategie im Einzelfall als geeignet erscheint, hängt unter anderem von Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Risikobereitschaft ab. Obendrein spielt Ihr Anlagehorizont eine ausschlaggebende Rolle für die Dauer Ihrer Anlage.

Im Grunde basiert jede Aktienstrategie von Anlegern mit oder ohne Erfahrung auf dem Versuch, mit einem bestimmten Muster Vermögen aufzubauen und die finanzielle Ist-Situation zu verbessern. Dafür werden zukünftige Entwicklungen ins Visier genommen, um möglichst nach Plan zu agieren. Das bedeutet: Je klüger die Strategie, desto höher die Chancen auf eine lohnenswerte Rendite bei dem Aktieninvestment. Und: Die Risiken werden minimiert, wenn die Strategie Hand und Fuß aufweist. So kann sich zum Beispiel ein gezieltes Streuen als empfehlenswert erweisen.

Doch aufgepasst: Jede Strategie birgt ein Risiko – und zwar in einem individuellen Ausmaß. Eine Garantie für eine hohe Rendite besteht in keinem Fall. Doch hohe Gewinne sind ebenfalls nicht ausgeschlossen, was das spekulative Investieren zu einer guten Möglichkeit macht, um Vermögen über einen langen Zeitraum hinweg aufzubauen.

Die bekanntesten Strategien im Aktien-Investment sind die Folgenden:

die Buy-and-Hold-Strategie,

die Dividenden-Strategie,

die Wachstumsstrategie,

die Value-Strategie

und die Momentum-Strategie.

Keiner der genannten Strategien sollten Sie blind folgen. Vielmehr gelten diese als Orientierungspunkte, um Kurzschlussreaktionen zu vermeiden und zielorientiert vorzugehen.

Bei der Buy-and-Hold-Strategie für die langfristige Geldanlage halten Sie die Aktien über einen langen Zeitraum. Die Prämisse: Die Kurse steigen tendenziell mit der Zeit. Je breiter Sie in diesem Kontext Ihr Portfolio streuen, desto besser können Sie Kursschwankungen entgegentreten.

Kleine Fehlentscheidungen können hin und wieder durch erfolgreiche Erwerbe ausgeglichen werden. Insgesamt ist das Anlagerisiko somit gering. Die größte Herausforderung besteht darin, sich in Geduld zu üben.

Legen Sie Dividendenerträge erneut kann, steigen die Chancen auf einen Zinseszinseffekt. Überdies müssen Sie nicht täglich Ihr Depot beobachten und können die gewonnene Zeit anderweitig nutzen.

Bedenken Sie jedoch: Das investierte Geld ist für einen langen Zeitraum nicht zugänglich. Kurzfristige Gewinnchancen entgehen Ihnen unter Umständen.

Eine Alternative stellt die Dividendenstrategie dar. Anleger und Anlegerinnen verfolgen dabei die Auffassung, dass zuverlässige Dividendenausschütter ihrem Konzept treu bleiben. Sie spekulieren also darauf, dass finanziell stabile Firmen, die sich in der Vergangenheit als lohnenswert erwiesen, auch weiterhin die Chancen auf Renditen erhöhen. So lässt sich unter Umständen ein passives Einkommen durch Dividendenrenditen erzielen.

Allerdings können die Dividendenausschüttungen auch ausbleiben . Ist das Portfolio zu einseitig, steigt das Risiko zusätzlich.

Die Growth-Strategie, auch Wachstumsstrategie genannt, ist ein Gegenstück zu den langfristigen Anlagestrategien, da sie auch mittelfristig zum Ziel führen kann. Hier nimmt der Anleger oder die Anlegerin Aktien von Unternehmen wie jungen Aktiengesellschaften ins Visier, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Sie spekulieren somit darauf, dass ein Betrieb in Zukunft Gewinne erzielen wird, die aktuell noch nicht erreicht wurden.

Bei den Investitionen sind sowohl hohe Verluste als auch hohe Renditen möglich. Deswegen ist es Voraussetzung, dass Sie über hervorragende Marktkenntnisse verfügen, wenn Sie die genannte Strategie anwenden möchten. Auch die Branche sollten Sie bestmöglich kennen. Eine intensive Recherche und eine gewisse Vorerfahrung im Umgang mit Aktien sind deswegen unabdingbar.

Beim Value-Investing wiederum kaufen Sie Aktien, die unterbewertet sind. Erfunden wurde die Value-Strategie von Warren Buffett und Benjamin Graham. Sie richteten ihren Fokus auf die langfristige Geldanlage und schufen mit diesem Modell eine Möglichkeit, innerhalb eines längeren Zeitraumes Geld durch attraktive Renditen im Falle eines Kursanstieges zu generieren. Berücksichtigt werden in der Regel ausschließlich etablierte und renommierte Unternehmen.

Value-Aktien sind in Krisenzeiten resistent. Der Grund: Anleger und Anlegerinnen spekulieren weniger stark und greifen auf Aktien zurück, die stabiler bewertet worden sind. Allerdings kann es sich als Herausforderung erweisen, den richtigen Moment für einen Einstieg oder Ausstieg abzupassen.

Kurzfristige Geldanlagen können Sie dagegen mit der Momentum-Strategie erreichen. Hier kaufen Sie Aktien mit einer stabilen Kursentwicklung. Sie spekulieren darauf, dass dies auch in naher Zukunft der Fall sein wird. Dabei stützen Sie sich auf Statistiken. Sobald der Trend rückläufig ist, verkaufen Sie die Aktie und erzielen so im besten Fall eine Rendite. Da das Verlustrisiko hoch ausfällt, sollten sich Einsteiger jedoch eher den langfristigen Strategien zuwenden. Hier fällt auch der Zeitaufwand geringer aus als bei kurzfristigen Investments.

Mit einer Strategie entscheiden Sie sich also für einen Handlungsplan, den Sie für einen gewissen Zeitraum befolgen. Er soll Ihnen die Entscheidungen am Aktienmarkt erleichtern und gibt Ihnen einen bestimmten Weg vor. Fragen Sie sich zu Beginn stets, welches Ziel Sie erreichen möchten, welche Kenntnisse vorliegen und definieren Sie Ihre individuelle Situation. Außerdem sollten Sie Ihre persönliche Risikobereitschaft festlegen.

Einsteiger können auch auf Robo-Advisors setzen. Die KI-basierten Systeme erleichtern die Anlage in ETFs.

Der Unterschied zwischen Value- und Growth-Aktien beim Investieren

Value-Aktien

sind Aktien, die unterbewertet sind.

eignen sich für alle, die auf eine positive Kursentwicklung spekulieren möchten.

sind Aktien von renommierten und alteingesessenen Unternehmen.

Growth-Aktien

können mittelfristig Renditen liefern.

stammen in der Regel von jungen Unternehmen (beispielsweise Start-ups, die durch das Crowdfunding finanziert wurden).

eignen sich für Sie, wenn Sie auf eine positive Aktienentwicklung spekulieren möchten.

Die Kombination beider Ansätze für Diversifikation

Ein breit aufgestelltes Portfolio reduziert das Risiko im langfristigen Anlage-Investment. Deswegen gilt in jedem Fall: Streuen Sie Ihre Aktien von Unternehmen breit, sodass Sie gewisse Krisenzeiten gut ausgleichen können. Wer zu einseitig investiert, läuft nämlich Gefahr, hohe Verluste zu generieren und diese nicht durch andere Aktien abfangen zu können.

Vertrauen Sie als Investor also beispielsweise nicht nur auf Aktien von Unternehmen aus dem Bereich „Technologie“ und berücksichtigen Sie auch nicht nur Betriebe, die an der Spitze einer Branche anzusiedeln sind und diese dominieren.

Die Rolle von Dividendenaktien

Aktien von Unternehmen können zu Bargeldausschüttungen, den sogenannten “Dividenden”, führen. Dividendenaktien bezeichnen also Aktien, die auf eine hohe Dividende hinauslaufen können. Hier gilt es, sowohl die Dividendenrendite als auch die Dividendenhistorie zu berücksichtigen. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt in der Regel einmal pro Jahr.

Die Wiederanlage von Dividenden kann dazu führen, dass Sie vom Zinseszinseffekt profitieren. Wichtig ist, dass die Dividenden der Abgeltungssteuer unterliegen.

Für Unternehmen spielen Dividenden eine entscheidende Rolle. So werden Anleger und Anlegerinnen zufriedengestellt. Allerdings kann das Geld nicht mehr in das Unternehmenswachstum investiert werden. Manche Aktiengesellschaften schütten deswegen keine Dividenden aus.

10 Aktienempfehlungen für langfristige Investitionen

Sie fragen sich noch, welche Aktien von Unternehmen beim Investieren als empfehlenswert gelten? Wir bringen Licht ins Dunkel und erläutern, welche Aktien sich lohnen können!

Apple Inc. (AAPL)

Der multinationale Technologiekonzern Apple Inc. aus den USA vertreibt bekannte Produkte wie das iPhone aus dem Consumer-Electronics-Segment. Auch im Software-Development ist Apple marktführend. Für Sie als Anleger bietet Apple Inc. die Chancen, auf einen Betrieb zu setzen, der zuverlässig steigende Gewinne generiert.

Microsoft Corp. (MSFT)

Der Hard- und Softwareentwickler Microsoft Corporation ist ein globaler Vorreiter in der Innovation digitaler Systeme und Wegbereiter der modernen Mixed-Reality- und KI-Technologien. Letztgenannte beziehen sich auf alle Angebote, denen die künstliche Intelligenz zugrunde liegt.

Die Aktie verzeichnete zuletzt einen Aufwärtslauf von 3 Prozent. Dies lässt sich unter anderem auf den Boom der Künstlichen Intelligenz zurückführen. Die aktuellen Quartalszahlen stimmen die Börse zufrieden und sollten weiter ansteigen.

Berkshire Hathaway (BRK.A/BRK.B)

Berkshire Hathaway Inc. und seine Tochtergesellschaften sind ein fester Bestandteil der globalen Finanzlandschaft und bieten ein modernes Investmentmodell. Die Unternehmensführung gilt als visionär. Eine langfristige Wertsteigerung durch diversifizierte Beteiligungen wird prognostiziert. Der Wahlsieg von Trump könnte die Aktienwerte positiv beeinflusst haben und lange nachhallen.

Johnson & Johnson (JNJ)

In zehn Jahren konnte das Papier von Johnson & Johnson einen durchschnittlichen Kursgewinn von +5,3 Prozent pro Jahr verzeichnen. Ein Beispiel: Wer eine Aktie in Höhe von 10.000 Euro erworben hat, könnte hier 16.811 Euro im Durchschnitt generiert haben. Das Anlage-Risiko in den letzten Jahren war unterdurchschnittlich.

Tesla Inc. (TSLA)

Ein gesteigertes Wachstum im Bereich erneuerbare Energien und Mobilität: Die Tesla-Aktien konnten in den letzten zwölf Monaten einen Wertanstieg von 41,9 Prozent verzeichnen. Im Moment werden diese auf 318,85 Euro notiert. 2020 war das erfolgreichste Jahr für Tesla an der Börse.

Alphabet Inc. (GOOGLE)

Digitale Produkte wie Chrome, Gmail und Android sowie diverse Plattformen bietet Alphabet Inc. Zusätzlich betreibt der Konzern Google-Services und die Google-Cloud. Mit der Alphabet-Aktie, die sich im Aufwärtstrend befindet, könnten private Anleger und Anlegerinnen eine gute Entscheidung treffen. Innerhalb einer Woche generierte die Aktie einen Zuwachs von 5,3 Prozent. Investiert haben auch Big-Player wie The Vanguard Group und BlackRock.

Nestlé S.A. (NESN)

Das Unternehmen Nestlé S.A. aus dem Sektor Nahrungs- und Genussmittel aus der Schweiz kann sich für Privatanleger lohnen. Aktien verzeichneten hier in der Vergangenheit im Durchschnitt einen Zuwachs in Höhe von +60,0 Prozent. In einem Zehnjahreszeitraum nahm der Wert der Aktien von Nestlé um +31,2 Prozent zu.

Visa Inc. (V)

Visa Inc. ist der Profiteur des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und hat sich fest im Sektor Finanzen etabliert. Die Visa-Aktie gewann in den vergangenen 36 Monaten an Wert. Die Wertsteigerung belief sich auf +64,5 Prozent. Wenngleich die Werte diejenigen aus dem Jahr 2009, dem erfolgreichsten Jahr der Visa-Aktie, nicht toppen können, gilt die Aktie jedoch auch in Zukunft als empfehlenswert.

ASML Holding (ASML)

Seit 2014 verbinden Anleger und Anlegerinnen die Aktie des Marktführers in der Halbleitertechnik, ASML Holding, mit einer Wertsteigerung. Im Mittel betrug diese bisher +22,9 Prozent. Ein Investment von 10.000 Euro hätte Ihnen in diesem Zeitraum 78,836 Euro eingebracht.

Novo Nordisk (NOVO-B)

Novo Nordisk aus Dänemark, der Spezialist für Diabetes-Medikamente, entstammt dem Sektor “Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik”. Die Aktie gewann in den letzten 36 Monaten +87,6 Prozent an Wert. Langfristig empfehlen viele Experten die Investition in die Novo-Nordisk-Aktie; und zwar auch für Investoren wie Einsteiger.

Das Fazit – die besten Aktien für Investments durch Privatanleger

Der Gedanke an Investments in Aktien kann für Sie als Privatanleger mit einem Gefühl der Unsicherheit eingehen. Schließlich kennen Sie den Markt noch nicht. Es fehlt der Zugang und viele Gründe scheinen dafür zu sprechen, Alternativen zu finden. Doch beachten Sie: Die Papiere der Aktienmärkte und Anteile gelten derzeit als lohnenswerte Möglichkeit, privates Vermögen aufzubauen. Als Investoren können Privatanleger nämlich eher Geld erwirtschaften als auf dem herkömmlichen Wege mit einem Sparkonto.

Beim Handel mit Aktien sollten Sie einige wichtige Punkte beachten. So ist es von Bedeutung, die eigenen Ziele zu kennen. Auf dieser Basis entscheiden Sie sich für eine Strategie, die Sie auf sich zuschneiden. Bei der langfristigen Investition verzichten Sie auf eine gewisse Liquidität. Das bedeutet, dass Sie Ihre Aktie nicht schnell in Geld umwandeln, sondern langfristig auf eine Wertsteigerung spekulieren.

Bei Bedarf können Sie sich auch für ein Bündel aus Aktien, den sogenannten Fond entscheiden. Eine Garantie auf die Rentabilität besteht nicht. Dies sollte beim Risiko-Management und der Analyse der jeweiligen Aktie berücksichtigt werden.