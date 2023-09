Sport im Büroalltag: Mit diesen Tipps bleibt jeder fit

Wie kann ich übermäßiges Sitzen im Büroalltag vermeiden?

Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass sich Menschen, die einem Bürojob nachgehen, gerade mal 30 Minuten am Tag bewegen. Das ist zu wenig. Der menschliche Körper benötigt ausreichend Bewegung, um agil und gesund zu bleiben. Dabei ist es gar nicht schwer, sich täglich zu bewegen. Bereits der Weg ins Büro, zur Uni oder in die Schule kann zu Fuß erfolgen. Alternativ kann auch zum Elektrofahrrad oder traditionellen Rad gegriffen werden. Wichtig ist, dass der Körper in Wallung gerät. Somit ist es nicht nur möglich, Muskeln aufzubauen. Auch das Herzkreislaufsystem muss arbeiten, was verschiedene Erkrankungen wie Übergewicht, Diabetes und vieles mehr entgegenwirkt.

Am Arbeitsplatz angekommen, muss der Bewegungsspaß nicht aufhören. Versuche einfach, so viel Bewegung wie möglich in den Alltag einzubauen. Stehe bei Telefonaten auf oder nutze jede Möglichkeit, den Drucker oder Kopierer aufzusuchen. Gehe in der Mittagspause spazieren und vermeide den Fahrstuhl. Besser ist es, die Treppen zu nehmen. Durch die vermehrte Bewegung bleibt der Mensch konzentrierter und vor Schmerzen im Rückenbereich verschont. Gleichzeitig lässt sich die Lebensdauer erhöhen und sogar die Gefahr, an Erkältungen zu leiden, lindern.

Was kann ich noch tun, um mich im Büroalltag mehr zu bewegen?

Natürlich müssen verschiedene Arbeiten im Büro erledigt werden. Es ist also nicht immer möglich, zwischen den Konferenzen oder Besprechungen Sport zu machen. Versuche trotzdem immer mal wieder, den Körper aktiv zu bewegen. Nutze kleine Fitnessübungen zwischendurch oder arbeite im Stehen. Es gibt einige Schreibtische, die sich in der Höhe verstellen lassen. Somit bleiben Rückenschmerzen auf jeden Fall aus.

Nutze auch die Gelegenheit, nach der Arbeit das Fitnessstudio zu besuchen. Es ist dabei gar nicht nötig, jeden Tag das Laufband oder den Crosstrainer zu bemühen. Versuche einfach zwei bis drei Mal die Woche Sport zu machen. Wenn das Sportstudio nicht interessant ist, laufe im Park oder absolviere Fitnessübungen im Wohnzimmer. Es gibt diverse YouTube-Videos, die Übungen für Anfänger und Profis umfassen. Es gibt also verschiedene Optionen, um aktiv Sport zu treiben und sich fit zu halten.

Tipp: Auch ein Fitnesstracker kann helfen, sich gezielter im Alltag zu bewegen. Die Uhren nehmen nicht nur Schritte auf und zeigen die Herzfrequenz an. Sie motivieren ihren Träger auch 10.000 Schritte pro Tag zurückzulegen. Dazu meldet sich die Uhr in regelmäßigen Abständen zurück und erinnert seinen Anwender, sich zu bewegen. Dementsprechend können Nutzer ihren Schrittverlauf kontrollieren und bei Bedarf am Abend noch einen Spaziergang vornehmen oder ein wenig Sport treiben.

Achte einfach im Büroalltag darauf, die Schultern zu stärken, den Rücken zu bewegen und die Arme sowie den Nacken zu entspannen. Versuche ebenso immer wieder neue Wege, um Dehnübungen vorzunehmen. Somit bleiben zumindest Verspannungen während der Arbeit aus. Kommen dann noch Sport und Workouts hinzu, bleibt der Körper gesund.