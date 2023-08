bigFM NRW wird ab September Teil der RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW

Als Teil der Vermarktungskombi von RAUDIO.BIZ wird sie für alle Werbetreibenden landesweit buchbar. Damit gewinnt die New Audio Kombi NRW, über die die ganze Vielfalt NRWs erreicht werden kann, eine weitere starke Marke hinzu. bigFM ist bereits in vielen Bundesländern über UKW bzw. DAB+ zu empfangen und verfügt somit bereits über eine hohe Markenbekanntheit und eine etablierte Hörerschaft. Das Programm mit den biggsten Beats übernimmt die bisher von ZOUND1 Max genutzte DAB+ Kapazität, dessen Ausstrahlung damit endet.

Jan-Uwe Brinkmann, Head of NRW bei RAUDIO.BIZ: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit bigFM NRW die Attraktivität der RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW weiter steigern. Gleichzeitig sorgen wir für noch mehr Vielfalt im DAB+ Radiomarkt in NRW, der mehr denn je in Bewegung ist und dem Werbemarkt eine Vielzahl neuer Möglichkeiten bietet. Der nun vollzogene Schritt passt perfekt zum Vermarktungsslogan der RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW ‚Endlich Vielfalt erreichen‘.“

Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest: „Endlich ist bigFM überall im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen zu empfangen. Damit können wir eine große Lücke schließen. In der Vermarktung in NRW arbeiten wir mit dem Vermarkter RAUDIO.BIZ zusammen und werden mit bigFM NRW Partner der RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW. Bundesweit wird bigFM wie bisher über die RMS vermarktet.“

Die New Audio Kombi NRW:

Mit insgesamt neun Programmen hat der nationale New Audio Vermarkter RAUDIO.BIZ am 1. Januar 2023 eine neue landesweite Vermarktungs-Kombi für Nordrhein-Westfalen gegründet. Die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW richtet sich an die werbungtreibende Wirtschaft im mit rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Zum Line-Up der Kombi gehören sowohl jahrelang etablierte bekannte Marken wie auch neue Zielgruppenprogramme, explizit für NRW. Das neue Angebot steht für einfache Buchbarkeit, eine klare Preisstruktur über einen Vermarkter und bietet zugleich die bislang größte Vielfalt an landesweit empfangbaren Programmangeboten. Zu den Kombimitgliedern zählen: ENERGY NRW, bigFM NRW (ab 1.9.23), egoFM NRW, FEMOTION RADIO, Paradiso NRW, Radio Holiday, Schlager Radio (NRW), ZOUND1 Mix (alle über DAB+ empfangbar) und lulu FM (in Köln via UKW empfangbar).